Ramis : «Se ha acentuado la falta de agresividad en el área contraria» Ramis y López Garai se saludan antes del partido. / JOSE LUIS MATARIN El entrenador de la UDA valoró de forma positiva el partido de su equipo, criticando «que no le damos importancia a la finalización de jugadas» J. FOLQUÉ ALMERÍA Lunes, 23 octubre 2017, 02:10

Contrariado con el resultado negativo y con la racha que lleva el Almería, pero no con el partido desarrollado frente al Reus Deportivo. Así se presentó Luis Miguel Ramis en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos tras la derrota de los rojiblancos ante un equipo que «nos ganó sin hacer más que nosotros». Fue el resumen del preparador tarraconense de la UDA después del quinto encuentro consecutivo sin conocer la victoria. Dos puntos logrados de los últimos quince y con un gol a su favor en este periodo de tiempo.

Eso sí, vio algunas cosas negativas. Sobre todo en la parte de ataque. A la que le faltó «agresividad». Para Ramis, el fútbol «se gana en las dos áreas» y a la UDA, al menos ayer, le faltó imponerse en la de Édgar Badía. Porque en defensa «no sufrimos. René no se ha tirado en todo el partido y ha recogido un balón de la red. Nosotros hemos generado bastantes ocasiones de gol, hemos llegado con el balón al área, pero ahí nos ha faltado agresividad para finalizar», dijo. Al respecto, «cuando llegas al área hay que mostrar más fe y más energía, en todos los que la pisan, para intentar hacer gol. Hoy (ayer) nos ha penalizado en exceso».

La mala racha del equipo ha podido encender las alarmas en todo el entorno rojiblanco. Cada vez más cerca de los puestos de descenso y sin haber aprovechado el hecho de haber jugado tres partidos de forma seguida en fin de semana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Me preocupo por situaciones que veo y que no me gustan. Ahora lo que me preocupa es trasladarles a los jugadores la fe que tenemos en ellos y en lo que trabajamos. Pasamos el día de tristeza porque no hemos podido dejar los puntos en el tercer partido seguido en casa. Lo hemos intentado. Por actitud no se les puede reprochar nada al ser generosos», apuntó

Su cometido como entrenador de la UDA es darle la vuelta a todo lo que está ocurriendo en el último mes. En el cuerpo técnico «confiamos que se dará la vuelta», aseveró el preparador catalán cuando se le preguntó por el futuro más próximo, que pasa por visitar al Sporting de Gijón y recibir al Cádiz.

Lo argumentaba de la siguiente manera: «Los goles llegarán y el equipo está trabajando defensivamente bien. Me preocupa esos balances y que nos demos cuenta que el rival sí muestra, en esos últimos metros, esa agresividad y le da muchísima importancia. Nosotros hacemos muchas cosas bien para generar situaciones de gol y parece que, en la parte más importante del campo, no le damos la importancia que tiene que tener. Eso se traduce que te falta el centímetro para llegar antes del rival y hacer el gol».

12 puntos y a dos del descenso. «Los puntos son los que son y la clasificación es la que es, pero no es lo que más me preocupa». Pensamiento más en cuanto a la mente. «Que estén fuertes de la cabeza para superar las situaciones difíciles que se presentan a lo largo de una temporada», concluyó Ramis.