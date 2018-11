UD Almería No hay quinto malo, o no debería de haberlo ¿De inicio? Chema Núñez fue titular ante el Rayo y podría estar de salida frente al Dépor. :: j. j. a. El Almería busca ante el Deportivo los cinco triunfos consecutivos en casa para alcanzar los 20 puntos JUANJO AGUILERA Lunes, 19 noviembre 2018, 08:05

Lo aseguran los taurinos cuando se refieren al quinto toro de la tarde que cuando eran los ganaderos los que elegían el orden de lidia dejaban para ese lugar el de mejores hechuras y juego. No siempre se cumple, ni siquiera en los toros. Lo cierto es que este apotegma se utiliza para justificar todo lo que tenga que ver con el orden numérico referido a la quinta posición. La UDA llega al que debería ser el quinto partido consecutivo con victoria en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y si llega no será malo, ni mucho menos. La victoria será, sin lugar a dudas, un paso importante, otro, en esta temporada que, llegados hoy al primer tercio de la competición, tiene a los rojiblancos a la misma distancia del playoff que de la zona de descenso, cuando los augurios, malos, apuntaban que a estas alturas se podría estar sufriendo.

Ganar es acercarse a la meta, a los 20 puntos. El 20 es un número mágico para la UD Almería. Fran Fernández, que no habló de esa cifra en la comparecencia del sábado, sí que lo hizo varias veces antes de ir a Madrid para jugar, en el Wanda Metropolitano, frente al Rayo Majadahonda, aquel partido que salió 'rana'. Su intención entonces fue que a esa cifra se llegara allí mismo, pero no rehusó que pudiera ser hoy. Cuando hay prisas, lo mejor es sumar cuanto antes, aunque visto el proceso por el que transcurre la Liga, donde ganar fuera es complicado, ganar al Dépor tiene más trascendencia que hacerlo ante el Rayo Majadahonda -aunque los puntos ante los que se consideran, de salida, rivales directos deberían ser esenciales para el final de la Liga-. Al cuadro deportivista no se le considera, como es obvio, rival de la Liga de la UDA, pero es el 'pedigree' lo que vale, al margen de que la victoria es mandar un aviso a los próximos visitantes del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Porque el Dépor sí que puede ser un 'buen quinto' en la Liga, tras las visitas de Málaga, Zaragoza, Las Palmas o Sporting.

Lo que esconde el 20

Los rojiblancos, sólidos en casa, han encajado solo dos goles en los últimos cuatro partidosEl Dépor, que viaja con 19 futbolistas, solo perdió un partido a domicilio, con dos victorias

El caso es que el 20 esconde más cosas, pues es casi estar a casi la mitad de los 50 que pueden permitir estar la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol español o si estos llegan antes luchar por cosas mayores, aunque hablarlo ahora pueda sonar a cosas mayores cuando el objetivo marcado, más allá de la ilusión que provoca en los que ven el fútbol como un juego, de ir partido a partido.

El de hoy es complicado, muy complicado. El Dépor llega con sello propio, el de un técnico como Natxo González que lo demostró en el Reus o la pasada temporada en el Real Zaragoza. Sin embargo, aquel equipo maño que vino a Almería justo en el 'nuevo debut' de Fran Fernández como entrenador, de 'quita y pon', se fue demasiado 'vapuleado'. El sábado dijo Fran Fernández que a los equipos de Natxo González les gusta tener el balón. Aquel Zaragoza 'se llevó el balón a casa', con un 58% de posesión, pero también tres balones, los que le dieron al Almería un triunfo de tanta importancia como el que pueda conseguir hoy.

¿Con qué? Con un estilo propio que le ha permitido ganarse el respeto de todos los que acuden a Almería. Hoy, de todas formas, no es el favorito en las casas de apuestas, pero seguramente que habrá quienes no desperdicien la posibilidad de acudir a los hechos. Cuatro victorias consecutivas se anticipan a la fecha de hoy por ese estilo propio de presionar arriba y de hacer del robo de balón un arte. Zaragoza, Las Palmas, Reus o Sporting lo pagaron. Y es que ganar a los rojiblancos no resulta tarea fácil. Ganarle al Dépor tampoco. Los números hablan de solo una derrota en siete partidos lejos de Riazor, con dos victorias y cuatro empates.

Sin embargo, a eso de los números se acostumbra una UD Almería que se repone a los problemas y que seguramente y, a pesar de las bajas, es muy probable que vuelva a su once tipo, con el único cambio de Joaquín Arzura por Yan Eteki y vuelta a aquel 'compuesto' que es el más utilizado por Fran Fernández, implantado frente al Zaragoza y 'eternizado' hasta el día del Sporting, en el que se cayó Eteki, y que dio paso a cambios para jugar en el Wanda Metropolitano, con la presencia de inicio de Juanjo Narváez y Chema Núñez, en lugar de Luis Rioja y de Juan Carlos Real. Lo mismo hay continuidad y, no por superstición, pero cuando Chema entró de inicio en Liga no se ganó y cuando lo hizo para 'refrescar' consiguió lo que se buscaba.

Hombres fijos

Hay hombres fijos o, al menos, es lo que se atisba del rendimiento y su aportación al trabajo de equipo, con el resultado como punto culmen. La defensa no ofrece dudas, además de que también es lo que hay. René Román aparecerá bajo palos, con José Romera y Andoni López, por los costados, con Lucien Owona y Esteban Saveljich, por el centro.

Lo normal es dar continuidad a la pareja formada por Joaquín Arzura, titular frente al Sporting por la sanción que pesaba sobre Eteki, y César de la Hoz. Arriba, es fija la presencia de Álvaro Giménez, mientras en la zona de enlace pueden aparecer de nuevo los José Corpas, Juan Carlos Real y Luis Rioja, aunque también tiene visos de gozar de muchas opciones Juanjo Narváez.

Lo que está claro es que la decisión no responde a la precipitación, que el técnico la madura y la guarda, como oro en paño, para comunicarla el mismo día de partido, con sesión de trabajo esta misma mañana para un trabajo de activación y ofrecer una lista sin sorpresas por las bajas con las que cuenta el equipo y que casi 'aseguran' que en la lista estarán los 17 disponibles, además de Mario Abenza, del filial, que trabajó esta semana con el equipo, se quedó como único del B y todo le 'señala' a que lo será también cuando dé la lista.

Obsesión por el balón

Enfrente un equipo que desde pretemporada se ha posicionado con la 'obsesiva' idea de ser el dueño del balón en cada partido, consciente el técnico y la plantilla de que la posesión es el primer paso para no encajar y sí marcar. Lo consigue a base de actuar con mucha paciencia.

Llega con ausencias importantes, sobre todo la de Borja Valle y la de Carlos Fernández, el primero por sanción y el segundo por estar con la sub-21. Además, tampoco están Sebastián Durbarbier o Pedro Sánchez. El exrojiblanco lleva mucho tiempo lesionado, concretamente a principios de septiembre en el partido de Copa frente al Zaragoza y el alicantino no ha llegado a tiempo.

Quienes sí están son Krohn-Dehli y Eneko Bóveda, que arrastraba molestias desde el partido en Córdoba o Bóveda, que no juega un partido completo desde que lo hiciera, el 12 de septiembre, en Copa.