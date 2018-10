UD Almería No hay quinto malo Los rojiblancos celebran el primer gol frente al Reus, que le ha hecho sumar los diez puntos. / AGENCIA LOF El Almería de Fran Fernández, el quinto con mejor balance desde que juega en Segunda Es el primero, en once campeonatos, que consigue mantener su puerta a cero en dos jornadas, de forma consecutiva JUANJO AGUILERA Miércoles, 3 octubre 2018, 00:25

Dicen los taurinos que no hay quinto malo y, aunque no siempre es verdad, cuando se trata de hablar de datos los que se refieren a la UD Almería y su periplo en Segunda División A -la presente es la undécima temporada en esa categoría- sitúan al actual equipo rojiblanco en la quinta posición, por puntos, de los once, empatado con el de la temporada previa a la del primer ascenso, pasadas las primeras siete jornadas del campeonato, en las que suma diez puntos y es noveno en la tabla clasificatoria. Supera incluso al mejor Almería en la categoría de plata, el dirigido por Unai Emery, que logró ascender como segundo clasificado y que llegado a la séptima jornada del campeonato liguero había perdido los tres primeros envites del campeonato liguero, era decimoséptimo y solamente había sumado siete puntos, como consecuencia de dos victorias, un empate y cuatro derrotas.

En común con los anteriores 'Almerías', salvo con el de la primera temporada, todos consiguieron dejar su puerta a cero en al menos un partido en este tramo de competición. Este que dirige el zapillense Fran Fernández, a diferencia de aquellos, sí tiene el 'honor' de haber mantenido su puerta a cero en dos envites de forma consecutiva, los dos últimos disputados frente a CD Numancia y Reus Deportiu. Además, es el tercero que consigue enganchar tres partidos seguidos con victoria, en la competición liguera. El primero en conseguido fue el dirigido por Lucas Alcaraz, en la temporada 2011/12, que enlazó cinco jornadas seguidas con victorias -consiguió derrotar a Guadalajara (2-0), Real Murcia (0-2), Celta de Vigo (1-0), Elche (1-3) y Recreativo de Huelva (0-1)-, mientras el segundo fue el de Javi Gracia, en la 2012/13, que hizo lo que ahora, ganar tres partidos seguidos -se impuso al Barcelona B (4-5), Xerez (2-1) y Real Madrid Castilla (1-0)-.

A lo largo de las once temporadas en Segunda División A, solamente en dos temporadas se llegó a esta séptima fecha sin perder un partido. La primera vez que lo logró fue en la temporada 2003/04, en la que, después de esos siete partidos, el cuadro dirigido por Juan Martínez 'Casuco' era tercer clasificado con 13 puntos, como consecuencia de sumar tres victorias y cuatro empates. La otra vez que se dio esa circunstancia fue en la campaña 2011/12, con Lucas Alcaraz en el banquillo. El equipo, que ocupaba el tercer puesto con quince puntos, había ganado cuatro encuentros y empatado los tres restantes.

El Almería de Fran

La plantilla dirigida por Fran Fernández, esta temporada, ocupa la novena posición que, como queda dicho, es el quinto mejor lugar a lo largo de las once temporadas como equipo militante en la División de Plata. Los números arrojan que solamente los equipos dirigidos por Lucas Alcaraz, en la 2011/12, y por Javi Gracia, en la 2012/13, han ganado más veces que el actual, si bien lo de los tres triunfos con los que cuenta el equipo la presente temporada es tónica general, pues hasta cuatro 'Almerías' más sumaron tres victorias a lo largo de las siete primeras jornadas.

Si se habla de derrotas encajadas, el actual equipo estaría 'en mitad de la tabla', con cuatro equipos -los de las temporadas 2003/04, 2011/12, 2012/13 y 2017/18- que han perdido menos partidos después de disputarse una sexta parte de la competición. En el caso del empate, es también 'del montón', a pesar de solo haber igualado un partido en las siete primeras jornadas del campeonato. El de la temporada 2004/05, que comenzó entrenado por Fernando Castro Santos, es el único que no entabló ni un solo partido a lo largo de las siete primeras jornadas del campeonato liguero.

En cinco temporadas, el Almería hizo más goles que el actual, con el de Javi Gracia como el más realizador con 14 goles, siendo el de la temporada 2004/05, en la que el equipo estuvo dirigido por Fernando Castro Santos, el menos realizador con 5. Mientras, a la hora de encajar, cuatro equipos fueron más sólidos que el actual Almería. Los de Lucas Alcaraz, en la 2011/12, y el de Luis Miguel Ramis encajaban menos de un gol por partido -5-, los de la 2003/04 y 2004/05 también defendían bien, con solo 6 goles recibidos en las siete jornadas. El de Emery había encajado a estas alturas nueve goles -dos más que el de Fran-, mientras el de Javi Gracia tenía un punto negro en ese aspecto, con 10 goles encajados en las siete jornadas.

Lo cierto es que la puntuación a estas alturas de la temporada ofrece de todo para permitir elucubraciones varias. Desde 'lo que bien empieza, bien acaba hasta', como sucedió con el Almería de Javi Gracia, a lo 'de estos barros, vienen estos lodos', como en las temporadas 2015/16 o 2016/17. También se puede echar mano a otra cita del refranero y decir que 'al mal tiempo, buena cara' como sucedió en la 2006/07, en la que el Almería de Unai Emery era decimoséptimo con siete puntos -la segunda peor puntuación de la a UD en las once temporadas- y el que más derrotas había encajado, junto a los de las temporadas 2004/05 y 2015/16.