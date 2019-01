UD Almería «Quería volver a España y hacerlo en un gran club como el Almería» Demirovic fue presentado como nuevo jugador de la UDA tras el entrenamiento de ayer. / UD Almería El delantero bosnio se puso ya en modo «partido a partido» y no quiere pensar «más allá de lo inmediato» que es «ganar a Osasuna» este próximo sábado J. FOLQUÉ ALMERÍA. Jueves, 24 enero 2019, 00:59

Al menos por sus palabras, Erdemin Demirovic ya se ha metido de lleno en el pensamiento del vestuario de la UDA. Tanto como que sabe que el único objetivo a final de enero es el de lograr la permanencia al final de la temporada. Y, dependiendo de la jornada en la que se logre, pensar en otra cosa que, a día de hoy, no quiere estar en la mente de los rojiblancos. Así se expresó el delantero bosnio-alemán en su presentación como nuevo jugador del Almería. No prometió nada ni quedó 'bien' con otras palabras que podrían ser más ilusionantes, pero que también suelen estar llenas de irrealidad.

Regresa a la competición española tras unos meses no muy positivos en el Sochaux francés. Pese a que era el máximo realizador (4) del cuadro galo, el bosnio-alemán deseaba retornar al fútbol español. Un aspecto que, en esta ocasión, también quiso el Alavés. Así que, junto a la oferta de la UDA, todo se unió para que se cerrara la operación. «Quería volver a España y a un gran club como es el Almería, que ha apostado por mí. Además he hablado con compañeros y que me han destacado a la entidad», dijo.

Ideas claras

Que haya recalado en la UDA, además de por el ofrecimiento de la entidad presidida por Alfonso García, se debe a que el propio jugador pudo hablar con Fran Fernández para saber lo que quería el técnico zapillero. Ver que el estilo de juego rojiblanco le viene bien al joven goleador. «Puedo jugar como un delantero centro, aunque también puedo jugar por detrás», apuntó. Para reconocer que lo que ha visto le satisface. «El fútbol que hace el Almería es perfecto para mis características como jugador. He hablado con el entrenador y también vi al equipo en el partido que jugó contra el Cádiz. Estoy contento y dispuesto a trabajar al máximo y a ayudar», declaró.

Y se puso ya en modo UDA. Para apuntar que en su mente está «ganar a Osasuna». Solamente la cita del sábado. «No podemos hablar más allá de lo que es más inmediato. Debemos ir partido a partido, y cuantos más ganemos, mejor». Con sus goles o con los de otros compañeros. «Intentaré hacer goles, pero por encima de todo está el equipo y contribuiré todo lo que pueda poniéndoselo fácil a mis compañeros», sentenció el internacional sub21 con Bosnia.