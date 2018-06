Almería B Un pulso intenso con el gol a 'precio de oro' Almerienses y burgaleses vuelven a 'verse las caras' tras el empate sin goles en el partido de ida jugado en el Campo El Montecillo. / AGENCIA LOF El Almería B recibe en el Juegos Mediterráneos a la Arandina con el 0-0 de la ida y el pase a la tercera y última eliminatoria del playoff de ascenso en juego | En el filial rojiblanco hay pleno de efectivos, salvo la baja de Soufian, y en los arandinos la ausencia de Zazu por tarjetas y dudas para decidir a su sustituto JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 10 junio 2018, 01:26

Como un 'volver a empezar' en base al marcador de empate sin goles del partido de ida jugado en campo burgalés, se enfrentan en la mañana de hoy la UD Almería B y la Arandina CF. En juego, el pase a la tercera y última eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División B. Un objetivo por el que ambos equipos tendrán que luchar con intensidad, tanto en ataque como en defensa, según han comentado sus respectivos entrenadores.

Referente al aspecto ambiental, se espera una gran respuesta de la afición almeriense para apoyar al filial rojiblanco. Los abonados de la UD Almería tienen acceso gratis y para el público en general las entradas son a diez euros y gratis para niños menores de doce años. La venta de entradas, en las taquillas de la zona de Tribuna, con acceso al Estadio por la puerta principal y al interior del mismo por la de Tribuna, ubicación habilitada para los espectadores. Habrá presencia de seguidores del equipo arandino que han viajado en coches particulares, al ser anulado el viaje en autocar.

Ganas y recelos rojiblancos

La baja de Soufian por lesión es la única ausencia en las filas rojiblancas. El resto de la plantilla está disponible por lo que la convocatoria está abierta, como es habitual cuando la UD Almería B juega en casa, a todos los efectivos.

En cuanto a la alineación inicial y resto de convocados, no será hasta poco antes del comienzo del encuentro cuando Esteban Navarro la dé a conocer. En torno al equipo que comience el envite, cabe la posibilidad de que haya algunas variaciones en relación al del pasado domingo en el arandino Campo El Montecillo. Variantes que podrían estar centradas en la línea medular y ofensiva del filial, en cuyo entorno impera un alto grado de ilusión y deseos de ofrecer a la afición la victoria y el pase a la tercera y última ronda en el camino hacia el ascenso a Segunda División B, pero sobre todo con los obvios recelos que genera el 0-0 inicial de la ida y la sobriedad del rival al que se enfrentan.

La importancia de marcar

Para los dos entrenadores, en base a los comentarios realizados por ambos con vistas al partido, es obvia la importancia de marcar, como consecuencia del resultado del encuentro de ida. Sobre ello Esteban Navarro, entrenador de la UD Almería B, comentaba que únicamente les vale ganar el partido. «Lo que si tenemos claro es que si queremos pasar de ronda tenemos que ganar, aunque si se acabara 0-0 habría prórroga. Pero nuestros objetivos no son otros que los hacer un buen partido y a partir de ahí conseguir la victoria que es lo que nos daría el pase». El mojonero, como expresó en su declaraciones con vistas al partido, no quiere prisas. «Las precipitaciones no nos llevarán a ningún sitio. Son 90 minutos y si el rival nos da la iniciativa tenemos que cogerla, pero jugando con cabeza, sabiendo hacer las cosas para poder hacerle daño generando situaciones de peligro y hacerle gol». Sobre el rival señaló que «es un equipo experto, bien armado, muy fuerte en defensa y con una columna vertebral de jugadores de experiencia», declaró.

Por su parte, el burgalés Javier Álvarez de los Mozos, técnico de la Arandina CF, señalaba que «si marcamos tendremos más posibilidades», aunque dejando entrever que será un partido complicado ante un buen equipo, al que en su opinión fueron superiores en la ida. «Si el otro día no se vio a un gran Almería fue porque fuimos capaces de minimizar su capacidad. Nos vamos a encontrar a un gran rival y esperamos estar a la altura y superar la eliminatoria». En el mismo sentido argumentó que, para lograrlo, sus jugadores deberán tener ilusión y coraje. «Somos conscientes de que debemos marcar y defender con mucha más intensidad», manifestó.

Sobriedad blanquiazul

Con tres bajas e interrogantes en torno a la alineación inicial que pondrá en liza comparece el equipo arandino. Salvo en los casos de los centrocampistas Keanu y Del Olmo, ambos baja por lesión, y el de Zazu, por acumulación de tarjetas de amonestación, el resto de efectivos está disponible para el técnico del equipo arandino. La ocupación del puesto que habitualmente venía ocupando Zazu es la interrogante en torno al equipo blanquiazul que comience el encuentro.

Igualmente, en relación a la trayectoria que ofrece en cuanto a marcadores lejos de su feudo de El Montecillo, la Arandina CF presenta un registro reflejado en once victorias, cuatro empates y cinco derrotas, la última (1-0) en campo del Sestao River en la ida de la primera ronda del playoff de ascenso.

En la fase regular del campeonato de Liga se anotó la victoria en los campos del CD Cristo Atlético (1-2), CD Becerril (1-5), Burgos Promesas (1-2), CD La Virgen del Camino (0-4), Zamora CF (0-1), CD San José (0-1), SD Almazán (0-2), Real Burgos (0-4), La Bañeza CF (0-4), CF Salmantino UDS (0-2) y CD Numancia B (1-2). Los empates, contra el Real Ávila (3-3), CD Bupolsa (0-0), Cultural Cebrereña (0-0) y At. Astorga (0-0) y las derrotas en los envites con Unionistas Salamanca (2-1), At. Bembibre (2-1), Sporting Uxama (1-0) y At. Tordesillas (2-0).

Referente al apartado goleador como visitante, destacar que la Arandina CF consiguió marcar algún gol en catorce de los 20 partidos jugados fuera, mientras que en trece de ellos logró finalizar el encuentro con su portería a cero.