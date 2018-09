La prueba del algodón De dulce. José Corpas, en estado de gracia, trata de escapar de Fran Callejón. / J.J.A. Los Pajaritos y Numancia examinan la línea ascendente de una UD Almería que quiere acostumbrarse a ganar JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 23 septiembre 2018, 03:42

Ya se verá si el 'algodón engaña' o no después de los 90 minutos que dure el partido de esta tarde en Los Pajaritos frente al CD Numancia. Lo cierto es que, desde las seis de la tarde y hasta pasadas cerca de dos horas de hoy domingo, la UD Almería se juega su credibilidad en un recinto poco propicio para la suma -para los rojiblanchos- ante un conjunto soriano que quiere repetir lo conseguido la pasada temporada, en la que llegó casi de tapado a la competición y se metió en la 'final' por el ascenso, aunque finalmente cayó ante el Valladolid. Es un rival diferente, como el viernes explicó Fran Fernández; ahora adolece de jugadores como Aitor Fernández, Pablo Varcarce, Manu del Moral, Pere Milla o Iñigo Pérez, que se fue 'de la mano' con Jagoba Arrasate a Pamplona, tal vez el más destacado del conjunto numantino.

Como el equipo rojiblanco, puede que sea un rival en formación al que le falta asimilar conceptos y acople de los 10 jugadores nuevos. Tal vez por eso, le esté costando ganar, pero tampoco es un bloque compacto al que resulte fácil ganarle. Sí es cierto que tres puntos de una 'tacada' solamente los consiguió tras superar al Elche -en casa-, el único contrincante que no ha sido capaz de hacerle un gol a los de Aritz López Garai. Sin embargo, también es cierto que el conjunto rojillo siempre ve puerta, una ventaja ante una UD Almería que no es capaz de conseguir cerrarla en ninguno de los partidos hasta ahora celebrados. Por eso, lo del algodón.

Hoy el conjunto almeriense tiene la posibilidad, no tanto de jugar bien, pero sí la de ser práctico donde nunca lo ha sido. Lo reflejan los resultados, casi siempre negativos o nunca llegaron a ser los soñados en diez comparecencias al recinto deportivo soriano.

Fran Fernández puede repetir el mismo once que jugó de salida frente al Real ZaragozaLópez Garai tiene dudas por las molestias musculaes de Medina, Diamanka y Oyarzun

Cosas por hacer

El viernes pasado habló Fran Fernández del crecimiento del equipo al que dirige, «creo que seguimos dando pasos hacia delante, estamos ahora en una dinámica más positiva y tenemos que continuarla, es un campo un poquito más pequeño que requiere otro tipo de juego», dijo y no es ninguna apreciación subjetiva. Sí que es cierto que la 'regularidad' que se precisa no existió en los cuatro primeros partidos. Esta apareció de un modo más pronunciado en el envite disputado frente al Real Zaragoza, donde el equipo jugó a ser práctico y a ganar, no siendo un rival cómodo para el conjunto maño. El equipo almeiense exhibió un patrón de juego que debe seguir dándole rendimiento, aunque para ello haya que ser constante en muchas cosas que, ante el 'temible' cuadro zaragocista, no hubo ocasión de demostrarlas, pero que hoy sí será preciso. Toca pelear con la misma intensidad con la que se jugó frente al Real Zaragoza para incomodar la salida de balón de los castellano-leoneses. Es la importancia destacada por el técnico sobre esa defensa sin balón que deberá imponer para no ponerle las cosas fáciles a los de Aritz López Garai.

Aparte de la actitud o la constante pelea, habrá que trabajar y muy bien en defensa para no sufrir el rendimiento que los propietarios de Los Pajaritos le suelen sacar al balón parado, un fundamento muy de su fútbol, norteño en algunos aspectos, pero adaptado a los tiempos en los que el control del balón es el primer paso para que el rival no haga daño. De todas formas, la referencia del Zaragoza es válida porque el equipo de Imanol Idiakez tuvo más posesión, pero dándole peor uso que el que los rojiblancos le dieron a la suya, como lo demuestra el resultado obtenido a la conclusión del duelo.

Precisamente, por lo sucedido en ese duelo 'referencia', todo apunta a que el técnico rojiblanco no hará cambios. Tal vez, un centro del campo con Yan Eteki, fijo como consecuencia de su rendimiento en los dos partidos que lleva disputados -el de Copa en La Rosaleda y el de Liga frente al Real Zaragoza-, y un acompañante distinto, si bien es cierto que César de la Hoz rayó a un gran nivel en la cita del pasado domingo y ya se sabe que los experimentos se hacen con gaseosa. Todo apunta a que el resto será idéntico. Ya repitió prácticamente la misma convocatoria, salvo el cambio de Adri Montoro en lugar de Joaquín Arzura, que despeja dudas porque lo de hacer un centro del campo de 'músculo' se 'desmorona', dando también opciones a la presencia de Sergio Aguza junto al camerunés.

Los mismos

De este modo, todo apunta a un equipo formado por René Román bajo palos, con una defensa de cuatro formada por José Romera y Andoni López, en los costados, y con Esteban Saveljich y Juan Ibiza para tratar de hacerse grandes en defensa ante el posible acoso por alto del conjunto castellano-leonés.

Con un centro del campo con Yan Eteki robando y César de la Hoz o Sergio Aguza en la creación, los cuatro de arriba tienen nombres fijos en el linarense José Corpas, por el costado derecho, y el ilicitano Álvaro Giménez, para ocupar la punta de ataque. Luis Rioja, obligado a hacer un importante esfuerzo en apoyo por banda izquierda al trabajo defensivo de Andoni López, puede aparecer por ese costado y Juan Carlos Real para la mediapunta.

El paso del tiempo y, sobre todo, el derrotero por el que transcurra el partido puede hacer que el técnico zapillense varíe con jugadores como el que no sea el elegido de salida entre De la Hoz o Sergio Aguza, así como la aportación que pueda deparar la presencia de un Chema Núñez más 'dañino' cuanto más espacios hay, tal y como ha sucedido con su entrada al terreno de juego, espacios que suelen aparecer en los minutos en los que el rigor táctico no es el mismo por el esfuerzo.

Vieja aspiración, nuevo fútbol

Enfrente un rival con un fútbol distinto al que hacía a las órdenes de Joseba Arrasate, ya que el nuevo entrenador numantino apuesta como costumbre por jugar el balón desde atrás, una decisión que recibió pitos por parte de su afición en la Copa del Rey -la otra derrota de las dos cosechadas-. Lo hará con algunas ausencias notables, pero también con la posible recuperación de Luis Valcarce en banda izquierda o Alberto Escassi para el centro de la zaga. Entre las ausencias, la importante de Fran Villalba, por sanción -fue expulsado en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'-, y las ausencias por lesión de Ripa, Carlos Gutiérrez y Dani Nieto, además de que la presencia de Unai Medina, otro de los jugadores importantes de este equipo -lo fue también el pasado año-, es una incógnita.

A él se unen las dudas que tiene el técnico por saber si cuenta finalmente Diamanka y Oyarzun, que arrastran molestias musculares durante toda la semana, lo que condicionará el once titular, aunque el entrenador tiene alternativas en el banquillo para conformar una alineación competitiva.