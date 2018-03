UD Almería La UDA protagoniza, de nuevo, 'es lo que hay' Lucas Alcaraz, entrenador de la UDA, observa a sus jugadores en un entrenamiento. / AGUILERA El preparador granadino tiene hasta seis bajas para la cita de mañana en Reus y únicamente confirma que, en el doble pivote, jugarán «Rubén Alcaraz y otro». Lucas Alcaraz utiliza, otra vez, una expresión que define el lamento por las constantes bajas JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 23 marzo 2018, 03:19

Cuando parecía que lo peor, a nivel de bajas para conformar una convocatoria, había pasado, Lucas Alcaraz se ha encontrado esta semana con un problema que ya le es muy habitual. Demasiado quizás. Porque para la cita de mañana tiene hasta seis componentes de su plantel que no podrán estar por diversas circunstancias. Además de que otros que sí han entrado (Hicham y Verza) llevan un tiempo sin jugar un partido por haber estado lesionados. Lo que hace que no tengan el ritmo de competición necesario para estar al máximo los 90 minutos de un partido calificado en el vestuario de «final». Ayer, en su comparecencia ante la prensa, el preparador granadino utilizó una expresión muy manida por él desde casi que llegó a la UDA: «es lo que hay».

Lo dijo en varias ocasiones centrando su afirmación en que le está siendo poder preparar en condiciones la cita en Reus. Sobre todo en el centro del campo. A las ya consabidas ausencias de Mandi y Tino Costa, esta semana tampoco podrá contar con Sulayman, titular en el doble pivote desde hace varias jornadas. Así que «jugarán Rubén Alcaraz y otro», en el centro del campo. Fue lo único que confirmó el preparador del Almería. Ese 'otro' debe ser Verza. Porque la otra opción es Callejón. El mediocentro del filial sigue entrando en las convocatorias, pero sin tener participación en los partidos oficiales.

El entrenador de la UDA tiene media docena de bajas Jugadores que podrían ser titulares en Reus. ¿4-4-2? Las ausencias dejan a Lucas Alcaraz con la duda de saber el sistema que puede ir mejor para mañana.

Descartado Joaquín

El que sí podría haber jugado ahí, adelantando su posición habitual de central, es Joaquín. Pero la opción del de Huércal de Almería quedó ayer descartada al no entrar en la lista de convocados que esta mañana se irán a Reus, vía Barcelona. El segundo capitán del primer equipo lleva arrastrando molestias musculares desde hace semanas. Lejos de remitir, se le están agravando. De ahí que, entre todas las partes, hayan decidido que pare y se haga todas las pruebas médicas que necesite para tener claro el diagnóstico exacto y encontrar el remedio para recuperarlo cuanto antes.

La ausencia del '24' de la UDA hace que se tenga que plantear varias cosas de cara al choque de mañana (20.00 horas). Por un lado seguir o no con los tres centrales. Puede hacerlo, dado que están en la convocatoria Owona, Trujillo y Morcillo. Pero, si se decide, dejaría el banquillo sin un defensa central. Lo que seguro no podrá repetir es el doble lateral en ambas bandas. La lesión de Fran Rodríguez le ha roto los planes de poder ponerlo, de nuevo, en práctica. Se refirió al de Almuñécar con lamento por ser un 'ejemplo' de todo lo que está sufriendo el plantel con las lesiones. «Estaba viendo la luz. Ha estado un tiempo lesionado. Se ha recuperado y nos estaba ayudando». Ahora tendrá que poner a un jugador más ofensivo delante de un Marco Motta que se ha quedado 'sin competencia'.

Lucas Alcaraz admitió que han probado todo durante esta semana. No quiso dar pistas sobre lo que pondrá mañana en el Municipal de Reus. «Hemos jugado bien y con resultados con distintos esquemas. Un sistema es bueno si los jugadores se sienten cómodos», aseguró. Porque el Almería ha demostrado en esta campaña que con el mismo posicionamiento en la pizarra ha tenido momentos brillantes y otros, hasta en el mismo partido, en el que desaparecían del juego. De nuevo utilizó la que es su frase de cabecera para terminar con sus 'pistas'. «Con lo que hay tendremos que elegir la forma de jugar».

Teniendo delante a un Reus que cuenta con un punto más que los almerienses en la clasificación (38-37). Un equipo que basa su juego en la posesión. Queriendo tener el control con el balón en su poder. Aunque eso no se transforma en goles a favor. Para Alcaraz, el cuadro tarraconense «es muy fiable en su casa. Para intentar ganar tendremos que ser lo más competitivos que podamos». Y no tener, como sucedió en Valladolid, dos caras tan diferenciadas. Poder contar «con opciones de victoria. Porque saldremos a ganar». No les queda otra si quieren superar, en esta jornada, a un rival directo que les ganó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (0-1) y que, por tanto, le valdría un empate para ganar el duelo individual entre ambos de cara al final de la temporada regular en la Liga 1|2|3.

Tras haber roto su buena racha a domicilio la pasada jornada, Lucas Alcaraz sabe que deben volver a la senda positiva para que no entren, otra vez, las prisas en el seno de la UDA. Una vez disputada ya las dos últimas salidas ante equipos que pelean por los puestos altos (Huesca y Valladolid), el Almería mira de nuevo a un equipo de 'su' liga. De la que cuesta lograr puntos. La que intenta, como mínimo, mantener la ventaja sobre los puestos de descenso. No les vale pensar, antes del choque, en arañar un punto. «Todos los partidos son diferentes. Todos son ganables. Luego quizás no ganas, pero los partidos hay que jugarlos para ganar». Fue el mensaje lanzado por el entrenador que más temporadas lleva, de forma consecutiva, dirigiendo en el fútbol profesional español.

Un triunfo que les permita alcanzar los 40 puntos. Y todo a falta, tras jugar en Reus, de 10 jornadas. Es decir, manteniendo el tener que ganar un punto por jornada para llegar a la cita 42 con los 50 puntos que sigue pensando que serán necesarios para lograr la permanencia. Para Lucas Alcaraz, tras un punto en tres jornadas, y con dos derrotas seguidas, «la necesidad es ganar, pero también cuando veníamos de resultados positivos». Luego ya habrá tiempo de mirar lo que resta de calendario. Tanto el propio como el del resto de rivales directos por evitar el descenso a Segunda B.