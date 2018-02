UD Almería Los 'profes' de Radio Marca analizan la segunda victoria a domicilio de la UDA Francis Cano, José Luis Pascual, Juan Pablo Jurado, Kandy Ruiz y Juanjo López en la zona infantil de Macrobocatas. / IDEAL El partido del pasado sábado, en el que el Almería venció al colista Lorca por 1-2 en su estadio, fue el objeto de la tertulia en las ondas JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 7 febrero 2018, 03:02

Los 'profes' de la tribu de Radio Marca Almería se dieron cita ayer en una nueva tertulia del programa 'Minuto 92', esta vez en Macrobocatas, para debatir sobre la actualidad de la Unión Deportiva Almería y su última victoria lograda en el partido del sábado ante el colista Lorca, al que se impuso en sus dominios por 1-2 pese a una mala primera parte del combinado de Lucas Alcaraz, que supone además el segundo triunfo a domicilio del conjunto rojiblanco. Bajo la dirección de José Luis Pascual, en esta ocasión los micrófonos recogieron la opinión de Francis Cano, Juan Pablo Jurado, Juan José López, Indalecio Juárez y Kandy Ruiz.

Para el exjugador Francis Cano, el encuentro supuso, además de los tres puntos, «una buena actuación de Caballero. Yo he sido uno de los que le ha dado muchos palos en la primera vuelta, en los partidos antes de lesionarse. Es un hombre que necesita el gol y que no ha tenido suerte, o su trabajo no ha sido recompensado con el gol, y que en Lorca tuvo la oportunidad en la segunda parte. Nada más empezar marcó el empate a uno y luego provocó la falta que trajo la victoria. Y al igual que cuando le hemos dado palos, justa o injustamente, y se los ha tenido que tragar, ahora que reconocerle este partido. Me gustó, espero que siga en esa línea, porque es lo que hace falta», apuntó.

Juanjo López, presidente de la Peña El Sotanillo Ortiz-Bernal, comentó que «ser del Almería hoy día ya es ser valiente con la que nos está cayendo estos años, así que me quedo con esos 400 valientes que estuvieron allí en el Artés Carrasco empujando al equipo». Además, respecto a la mala primera mitad de la UDA, manifestó que «eran dos equipos que llegaban en el descenso y tampoco íbamos a esperar un Madrid-Barcelona. Lucas apostó con un nuevo delantero, Soleri, y un planteamiento que no le funcionó».

Indalecio Juárez dijo que lo que «nos ha dejado son los tres puntos, que es lo que la afición al final pedía y lo que el club quería. Y poco más, porque de fútbol muy limitado, es así lamentablemente, pero es lo que tenemos. Ahora estamos un poquito más arriba, hemos jugado contra un rival directo y nos hemos llevado los tres puntos», y confesó que «este Almería no nos está contagiando a la afición y eso es lo que nos hace estar donde estamos».

Kandy Ruiz vio en el partido «un primer tiempo malísimo del Almería. Lucas se equivocó en el planteamiento que sacó con el trivote. Por suerte, en el segundo tiempo varío, puso a Pozo al fin en su sitio y no en banda, porque en la banda izquierda pierde mucho, se ganó también con Lass y pese a los apuros finales que demostró el Lorca, se ganó». Respecto a esas ocasiones falladas por el equipo murciano, opinó que «cuando estás abajo la portería se te hace muy pequeña y cuando estás en buena racha se hace gigantesca»

Juan Pablo Jurado coincidió en que el equipo colista realizó una mejor primera mitad, porque «si miramos las estadísticas, fueron 20 tiros del Lorca, que no iban a puerta, por seis o siete del Almería, lo que pasa es que tuvimos más efectividad. A priori, debería haber sido más sencillo y los almerienses tenían que haber ido más a por el partido, para mí salieron con miedo, atenazados».