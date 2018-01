UD ALMERÍA Los 'profes' de Radio Marca analizan el 'efecto Lucas Alcaraz' en la UDA Juan José López, Kandy Ruiz, Sebastián Miras, Francis Cano y Víctor Hernández Bru en la entrada de Catamarán. / IDEAL Una racha positiva de resultados y una posición de cinco puntos por encima del descenso son los resultados desde su llegada al banquillo JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 17 enero 2018, 02:04

Los 'profes' de la tribu del 'Minuto 92' de Radio Marca Almería se desplazaron ayer hasta el Restaurante Catamarán, junto al Club de Mar Almería, para debatir como cada día la actualidad deportiva almeriense. Bajo la dirección de Víctor Hernández Bru, el turno en la jornada lo cubrió Sebastián Miras, Juan José López, de la Peña Sotanillo Ortiz Bernal, el exjugador Francis Cano y Kandy Ruiz.

El tema a analizar fue el 'efecto Lucas Alcaraz' que el técnico granadino está imponiendo en la Unión Deportiva Almería, que desde su llegada al banquillo rojiblanco a principios de diciembre se ha saldado con un balance de tres victorias y un empate en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y dos derrotas, estas últimas a domicilio, colocando al club capitalino cinco puntos por encima del descenso en la Segunda División.

Juanjo López confesó que «yo era uno de los que al principio se mostró receloso con que viniese Lucas, no creía que fuese el entrenador para el Almería. Y no por él, sino por el tipo de equipo que se iba a encontrar aquí. Sin embargo, tiene experiencia sobrada no sólo en Segunda, sino también en Primera e incluso internacionalmente. Se encontraba un equipo roto, sin ideas, que tenía más tendencia a estar en los puestos de descenso que donde está ahora»

Francis Cano explicó que «hay muchos aspectos en los que el entrenador influye bastante aparte del juego táctico que le imprime al equipo: el psicológico, la preparación física que le hagas, las estrategias... muchísimos factores que influyen en el porcentaje del entrenador para que el equipo sea bueno o no». Reconoció además que el mérito del granadino es «hacer creer a la plantilla que podían salir de donde estaban. A mí no me gusta cómo juega el Almería con Lucas Alcaraz, personalmente, pero reconozco que es lo que necesitaba el club. Un entrenador donde consigas resultados, que no le metan muchos goles y que sus ocasiones las materialice en el mayor porcentaje posible. Ahora están compitiendo todos los partidos, es una de las virtudes que ha sabido transmitir a sus jugadores, el saber competir.».

Sebas Miras puntualizó que «no digo que estoy encantado con él, y lo digo como aficionado del buen juego, pero sí es verdad que para lo que proponemos, que son los resultados, sí que nos ha venido fenómeno. Yo creo que es el mejor fichaje que hemos podido hacer para donde estábamos y para lo que necesitábamos esta temporada. Pero si es verdad que con el tipo de juego que está haciendo el Almería, que no espere captar muchos seguidores y muchos socios el año que viene porque no es atractivo».

Kandy Ruiz aportó que «Lucas, como se ha demostrado, sabe a lo que juega. No le pidas que haga un juego espectacular, pero apenas se pongan con ventaja es muy difícil que le remonten un partido, pero también es cierto que pasa al contrario, que cuando se le adelantan tiene el defecto que le cuesta trabajo remontarlo. Estamos en los tiempos de fútbol de Segunda y hay que saber a lo que se juega e intentar amarrar, encajar pocos goles y, a partir de esa base, intentar hacer algo más», completó.