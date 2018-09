UD Almería Lo primero, los tres puntos Fran Fernández dialoga con su cuerpo técnico. / J.J.A. El rojiblanco quiere que el equipo no tenga solo «mucha actitud, que lo deje todo en el campo, con eso no nos va a valer en muchísimos partidos» Fran Fernández quiere triunfos para «ganar confianza para jugar» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 22 septiembre 2018, 02:31

«Una de las situaciones que siempre se da es querer jugar muy bien sin tener puntos, eso significa no tener confianza», así de tajante se mostró el entrenador de la UD Almería, Fran Fernández, en su comparecencia para hablar sobre el partido que mañana domingo disputará su equipo en Los Pajaritos ante un rival «diferente», como también lo es su equipo, al de la temporada pasada. El entrenador de la UD Almería avisó de que «todo equipo necesita confianza para jugar, sentirse un poco más atrevido, más valiente con balón. Ahora estamos en ese punto, que queremos primero conseguir unos serie de puntos, ganar en confianza a nivel individual y colectivo y a partir de ahí el equipo tiene que mejorar».

El entrenador unionista vio bien los comentarios que se hacen sobre la actitud y la guerra que da el equipo, pero ha considerado que esos es insuficiente para el propósito que tiene el equipo, el de ganar partidos. «Se habla que es un equipo con muchísima actitud, que lo deja todo en el campo, muy intenso, sí, pero con eso no nos va a valer en muchísimos partidos de esta competición. Debemos de mejorar y, por ejemplo, en ataque este equipo tiene bastante margen de mejora y eso es lo que estamos trabajando».

Romper la racha

La referida intención es ponerla en práctica en Los Pajaritos, donde la UD Almería no ha ganado nunca en diez temporadas y a todo lo que llevó fue a empatar cuatro partidos. Sí es cierto que, hablando de la presente temporada, esta UDA ha crecido con respecto, por ejemplo, al primer partido oficial, celebrado en Cádiz. «Cada partido te lleva a esos detalles, a ciertas circunstancias que no sabemos cómo se van a dar. Yo veo al equipo cada vez más preparado y ahí están no solo los resultados, sino que creo que en Pamplona también hicimos un buen partido, pero tenemos que crecer más, tenemos que seguir dando pasos hacía delante, tenemos que seguir mejorando, tener los pies en el suelo, ser humildes, no pensar que vamos a ir a Soria y vamos a ganar sí o sí», recordó, apuntando además que para ese partido en Soria su equipo va «a tener que trabajar muchísimo», una máxima que también quiere para los rivales. «Queremos lo contrario, que el equipo que nos gane que sufra también y que le cueste ganarnos, ser un equipo muy competitivo en todos los aspectos del juego».

Gana enteros el hecho de repetir con los mismos que jugaron la pasada semana, así que no se verán demasiados cambios en Los Pajaritos con respecto al equipo que ganó al Real Zaragoza. «Se ha dado mucho en las primeras jornadas que los equipos que mantenían bloques del año anterior han repetido mucho onces en las primeras jornadas. Nosotros no lo hemos podido hacer por una circunstancias u otras, pero todo entrenador quiere un tipo de once. A mí me gusta hacer cambios, no me gusta que el jugador se sienta cómodo, pero es verdad que ahora necesitamos un poco de estabilidad y muchos cambios no se van a producir para este partido».

Aspectos destacables

Será ante un rival, el CD Numancia, que ha cambiado con la llegada de López Garai. «Cada equipo es diferente, el Numancia este año no es el mismo de la temporada anterior, que jugó playoff y que tenía un juego totalmente diferente. Todo cambia. Nosotros tampoco somos el mismo equipo que en temporadas anteriores, para lo bueno y para lo malo». Del mismo modo aseguró que «cada partido es diferente, está claro que aquel campo es un contexto difícil, no sé si se ha ganado alguna vez allí, será por su dificultad, pero no tenemos que centrarnos en lo anterior sino en lo que viene y yo confío en este equipo».

En ese sentido, el entrenador zapillense no dudó en señalar que «seguimos dando pasos hacia delante, estamos ahora en una dinámica más positiva y tenemos que continuarla. Es un campo un poquito más pequeño que requiere otro tipo de juego, pero esos matices ya se los damos a la plantilla».

Centrados en el rival de mañana, el estratega de la UD Almería no expuso, después de lo visto en estos inicios de competición, que esas diferencias hayan revertido en un equipo que pueda ser más vulnerable. «No creo que sea muy vulnerable. Está trabajando bien. Está jugando bien al fútbol, es totalmente diferente al equipo típico de Numancia de un juego más directo, más vertical, es un equipo que tiene un gran ataque posicional, mucha posesión. Creo que es el equipo con más posesión de balón de toda la competición y eso dice mucho de ellos, es un equipo que defiende también con balón y a mí lo que me preocupa dónde queremos quitarle el balón, cómo se lo vamos a quitar y ese es nuestro objetivo».

Tal vez el triunfo esté encaminado a buscarlo más sin balón que con él. Y es que el de Los Pajaritos es un partido con muchos aspectos a los que dirigir la atención. «Todo cuenta, pero en cada partido, este no es muy diferente a los que hemos afrontado en los anteriores, tenemos que hacer todo bien». Por ejemplo, el zapillense habló del balón parado, considerado al equipo soriano «un equipo que ha realizado cinco goles a balón parado, muy peligroso, con buenos lanzadores y rematadores. Va a ser un punto importante del partido. Tenemos que defender muy bien el balón parado y mejorar el balón parado en ataque».

Ese aspecto del juego «va a tener una incidencia muy grande en el desarrollo del partido», manifestó poniendo más hincapié en esa situación porque «es un equipo que además está haciendo, aparte de goles, bastantes ocasiones a balón parado y tenemos que estar muchísimo más concentrados. Es un aspecto que hemos estado trabajando durante la semana en el entrenamiento y el domingo tiene que salir a relucir. El equipo tiene que defender muchísimo mejor y sobre todo hacer más daño a balón parado en ataque».

También explicó el máximo responsable de la plantilla rojiblanca que habrá que hacer eso, «además de un buen pressing donde nos interese, si más bajo o más alto, hacer un buen pressing tras pérdida y también con balón. Con balón tenemos que seguir dando pasos hacia delante, seguir siendo atrevidos. Este equipo es capaz de jugar mucho mejor de como lo está haciendo».

El momento

El partido llega tras una buena respuesta a los estímulos de los dos últimos partidos, el de la victoria en Copa en Málaga y el del triunfo en Liga frente al Zaragoza. «Hemos cambiado la dinámica en los dos últimos partidos y vamos con esa intención de mantenerla. Es complicado en esta categoría mantenerse dos o tres con victorias y vamos con toda la intención del mundo de traernos los tres puntos de Soria».

Para ello lo mismo hay que ser fieles a la imagen dada en ellos, en los que incluso acabó los partidos en área contraria. «Nuestra intención es que el equipo haga partidos completos desde el primer minuto al último, y sobre todo que sepa leer las situaciones de partido, a la que nos esté llevando. El equipo está terminando bien todos los partidos, los datos físicos son bastante buenos y, sabiendo esto, los partidos largos nos pueden interesar. Hay que salir desde el primer minuto a buscar portería contraria, a meter un ritmo fuerte e intenso de partido porque nos interesan esos partidos largos, llegar al último tramo con vida y sobre todo porque sabemos que el equipo nuestro físicamente está muy bien y somos capaces de acabar bien». Ese aspecto de acabar en área contraria «lo da la circunstancia del partido, no solo depende de nosotros, sino también un poco de los rivales, pero nuestra intención es estar cerca del área contraria desde el minuto uno al 95», concluyó.