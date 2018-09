UD Almería El primer examen De estreno. Trujillo, que estrenará capitanía, también tendrá un nuevo acompañante en la zaga. / J. J. A. La UD Almería se examina en el 'pequeño Mestalla' ante un Málaga que, con poco, es el líder de la categoría JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 3 septiembre 2018, 00:28

Entre algunos de los futbolistas que han pasado por la UD Almería, el Estadio de los Juegos Mediterráneos se conoce como el 'pequeño Mestalla' por el continuo examen que, desde la grada, se realiza al equipo rojiblanco, a veces con desmedida presión. Un inconformismo que, lícito, a veces se pasa de la raya, echando en saco roto los méritos que se obtienen por tener que medirse con clubes con mayor capacidad económica y casi que deportiva, echando en olvido que a finales de la última década del pasado siglo los clubes más representativos de la ciudad jugaban en campos de tierra como el Matías Pérez o el Campo Municipal Juan Rojas -también hubo una fase en la que el césped dio paso al primitivo piso de tierra-. Y a veces sucede como cuando te compras el primer coche. Al día siguiente ves el del vecino, igualmente recién sacado del concesionario, y te entran las dudas y los 'sudores de la muerte'. 15 años después de la decisión, el coche tiene 400.000 kilómetros y nunca te ha dejado tirado.

El examen de hoy, como todos los que se hacen en septiembre, puede marcar el futuro. Es pronto para decirlo, pero esa inconformista característica de la mayoría de las aficiones que acuden al campo cada vez que se anuncia un partido de fútbol de su equipo devora sobre todo entrenadores y hasta algunos futbolistas. Esta UD Almería que 'comienza' a jugar la Liga hoy -los dos primeros partidos entran en las cuentas, pero con un equipo diferente que ha perdido a Joaquín, aunque haya ganado a Esteban Saveljich y Juanjo Narváez- tiene un examen complicado. Se las ve con un Málaga que es el 'coco' de la competición, un equipo exigente que, vistos los resultados de los dos primeros partidos, necesita bien poco para sumar los puntos, al más puro estilo Levante de la temporada 2016/17, curiosamente dirigido por el mismo técnico que ahora dirige los destinos del equipo más poderoso de la Segunda División, el asturiano Juan Ramón López Muñiz.

Aquel Levante que se fue a la máxima categoría con solo ocho derrotas -dos de ellas siendo ya equipo de Primera-, con catorce puntos más que el segundo, también tuvo, en esos tropiezos, equipos que le 'pintaron la cara'. Para la UD Almería, la oportunidad de ahora es mejor que cuanto más avanzada esté la competición. Lo que sucede, también ahora, es que, como el Málaga, esta UD Almería también tiene conceptos que corregir y asimilar porque es totalmente nuevo. De hecho, hoy podrían jugar solo dos jugadores que pertenecieron a la plantilla de la UDA la pasada temporada y uno de ellos, Trujillo, no tuvo demasiada continuidad, aunque a su favor cabe significar que estuvo en los partidos en los que el equipo se lo jugó todo a una carta para lograr finalmente la salvación.

La lección aprendida

Hoy, el Almería se va a encontrar a un rival con la lección aprendida, precavido y defensivo, como son los equipos de Muñiz, el estilo que triunfa en una categoría como la División de Plata, en la que un gol es un preciado trofeo que posibilita mucho la obtención del triunfo. Hoy, la UDA requerirá de solidaridad y de algo en lo que está capacitado -lo demostró el pasado domingo frente al Tenerife-, correr y no perder la posición en el campo, aspectos ambos tan importantes. Lo de perder el sitio sucedió cuando se vio en inferioridad numérica, no reflejada en ver un campo inclinado en contra.

Para esta cita, Fran Fernández tiene dos bajas sensibles, una temporal y otra definitiva. La de César de la Hoz, por aquella expulsión, la pueden cubrir jugadores como Sergio Aguza o Yan Eteki, todo dependerá de qué rol aspira a gozar el técnico con uno o con otro, sabiendo que la elección estará supeditada a la propuesta del rival. O músculo, si es que domina es el Málaga, o creación si toca tener el balón. La otra no es una baja numérica, es la marcha de un jugador horneado en la fábrica unionista desde temprana edad -entró con once años en el club- y se ha ido joven, pero curtido en mil batallas, demostrando unas prestaciones difíciles de conseguir por cualquier recambio 'a tiro' de la economía del club que preside Alfonso García.

Todo apunta a que el mismo Esteban Saveljich, un jugador con mucha experiencia que vino a la UDA rodeado de 'incapacidad' para la grada en la 2015/16, se ganó el respeto de la misma con 16 partidos que permitieron la permanencia, solidificando al equipo desde la parcela defensiva en la que 'El Flaco' se convirtió en líder. Si llega con tiempo suficiente para jugar, solamente lo sabe quien tome la decisión de ponerle, Fran Fernández. Este podría colocar a Juan Ibiza como acompañante de Trujillo, el 'nuevo' capitán.

Lo demás está prácticamente atado y bien atado con un once con René Román y el citado Ángel Trujillo como únicos integrantes de la pasada semana porque Nano González, que parece recuperado de las molestias en un tobillo, puede entrar en convocatoria, pero Andoni López realizó un buen partido la pasada semana frente al Tenerife y parece que, a día de hoy, tiene más opciones de ser titular que el malagueño. Y a lo mejor si Juan Carlos Real aparece en la mediapunta como ante el Tenerife o es Chema Núñez, que jugó el partido en Cádiz, el que lo hace por detrás de Álvaro Giménez. Sí parece fija la aparición de los dos ex del Marbella, José Corpas y Luis Rioja, por los costados, con el citado Álvaro Giménez como el delantero en punta.

De todas formas, hasta hoy no se podrán sacar conclusiones porque no hay ni lista de convocados. El técnico almeriense, fiel a sus principios, trabajará hoy una sesión de activación física para, hora y media antes del inicio del encuentro, pasar lista y nombrar a los que considere oportunos pueden luchar, desde las nueve de la noche, por la conquista de la primera victoria de la temporada.

Rival complicado

El Málaga es el rival que visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Solo por el nombre ya es temible. Un equipo que regresa a la plata tras diez temporadas seguidas en la máxima categoría, saboreando incluso la Champions League, que le han valido para tener un estatus, deportivo y económico, como para considerarlo el gran favorito al ascenso. El presupuesto es un aspecto ejemplarizante, aunque en fútbol el dinero no da siempre la razón.

Fundamenta sus aspiraciones lo visto hasta el momento, más por las victorias que por la exhibición de juego. Sin embargo, eso indica que a poco que empiece a jugar las victorias pueden sucederse. Tampoco es un aval, pero el equipo de Muñiz no cambiará el corsé del asturiano, precavido y atento, muy atento, en defensa para una cita en la que se presentará, seguramente, con novedades por el reciente cierre de mercado y la inscripción de hasta cinco jugadores, pero también con la salida de otros. El más 'doloroso' el traspaso de Recio al Leganés, que desviste la parcela ancha. Todo apunta a cambios puntuales en el once, más allá de la recuperación de los sancionados Diego González e Iván Rodríguez para un técnico que no podrá contar con el sancionado Ontiveros.