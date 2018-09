Fútbol La prensa resalta que el Málaga ganó al Almería aunque sufriendo mucho N'Diaye corta el avance de Andoni López ante la presencia de Cifuentes. / AGENCIA LOF En las crónicas se narra que dos blanquiazules, el guardameta Munir y el delantero Harper, fueron las claves para evitar un justo empate rojiblanco JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Miércoles, 5 septiembre 2018, 02:36

La practicidad del Málaga CF, ante una UD Almería que luchó lo indecible, en una especie de 'querer y no poder', fueron las claves, según las crónicas escritas, para que el equipo blanquiazul dirigido por López Muñiz se anotara la victoria en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Málaga CF se llevó los tres puntos para La Rosaleda, con balance de victoria por partido y la UD Almería se queda con un punto en su casillero.

A nivel individual, en los medios se destacaban dos nombres propios, componentes del equipo malagueño. Uno, el del delantero Harper, autor del único gol del partido. Otro, el del guardameta Munir que evitó, con una gran intervención, el tanto del empate almeriense.

De mando a embotellado

Igualmente se exponía que hubo control y mando del equipo malagueño. «En un estadio en el que se escuchaban más al medio millar de seguidores malaguistas que se desplazaron, el equipo de Muñiz dominó, controló y mandó, aunque después del gol pasó sus primeros apuros con una ocasión clara que Corpas no aprovechó. El objetivo al descanso estaba cumplido ante la alegría de la numerosa afición visitante, que disfrutaba otra vez con su equipo. En la reanudación todo siguió igual, aunque ya dominaba el Almería ante un Málaga que funcionaba más a arreones en ataque. La afición malagueña aumentó sus gritos de ánimo en busca de reactivar a los suyos en los instantes finales para que no se escapara el triunfo ante un Almería que tenía embotellado al equipo blanquiazul. El cuadro blanquiazul acabó pidiendo la hora y sufriendo al máximo para conseguir un nuevo triunfo (el Almería tuvo dos ocasiones claras en los instantes finales), el tercero de tres, lo que le permite dominar y liderar la categoría en solitario».

Un querer y no poder

Sobre la segunda parte, se informaba en este medio que «el Almería siguió llevando el peso del partido, pero apenas puso en aprietos a un Málaga que se mostró intratable. Los de López Muñiz jugaron muy juntos y no dejaron ninguna opción a los almerienses. El conjunto unionista lo intentó todo, pero no tuvieron lucidez. Llegaron más al área rival, pero no dispusieron de ocasiones claras de gol».

Dos claves y un 'jamón'

También se pudieron leer elogios al entrenador del Málaga CF. «Dice Juan Ramón Muñiz que los ascensos los da un buen Zamora antes que un estupendo Pichichi. No le falta razón en días como éste. Munir, el internacional por Marruecos, regaló dos puntos y el liderato al Málaga con una parada escalofriante a un tiro a bocajarro de Juan Ibiza. La muralla marroquí y el talento de Harper con su bello gol sellan un arranque inmejorable para los malaguistas. Soñado».