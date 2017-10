Ud Almería En la prensa se narra que el Rayo fue «agua entre las manos del Almería» René parece pedir explicaciones, con Fran Rodríguez en el suelo. / AGENCIA LOF Coincidencias en las crónicas al catalogar de justa la victoria rayista y en que la UD Almería entra en una «dinámica muy peligrosa» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 14 octubre 2017, 00:25

Oro partido de la UD Almería, en esta ocasión en campo de la AD Rayo Vallecano, en el que las crónicas que generó la actuación ofrecida por los de Ramis deparan 'calabazas'. En algunas de ellas se pudo leer que el equipo almeriense «fue agua en manos del Rayo» y que, tras los últimos resultados, la UD Almería «navega en una mediocridad peligrosa».

Son algunos de los apuntes, entre los que se pudieron extraer muy pocos, casi ninguno, elogiando la imagen dejada por el conjunto rojiblanco -en esta ocasión azul- en la visita a la AD Rayo Vallecano. Al fondo, las versiones y 'facturas' por las expulsiones de Morcillo y Pozo.

Camino de la mediocridad

En este medio y tras el gol, se narraba que el Rayo no quiso apretar, guardando el 1-0. «Daba la sensación de que con limitarse a mantener la posesión y llevarse los tres puntos a casa era suficiente. Y vaya si lo fue, tercera victoria consecutiva para un equipo que oposita al ascenso. El Almería navega en una mediocridad peligrosa a estas alturas de la temporada, que te puede condenar a encallarte en los puestos bajos de la tabla».

Querer y no poder

Por su parte, en el diario As, igualmente en formato digital, el titular ofrecido fue 'Un gol de Comesaña prolonga la fiesta del Rayo en Vallecas'. En relación al partido, se narraba que el 'palo' fue doble para la UD Almería. «La fiesta en Vallecas no acaba. El Rayo encadenó el tercer triunfo consecutivo en casa y el segundo del curso, algo que no conseguía desde el pasado 10 diciembre (16-17). Los de Míchel ya acarician el playoff (sólo el golaveraje le impide acostarse en él) y tienen el liderato a tiro, mientras que el dolor del Almería es doble: a la derrota se le suman las expulsiones de Morcillo y Pozo».

También se informaba que la UD Almería intentó contrarrestar el dominio local, pero se mostró impotente. «Los rojiblancos Mandi y Caballero quisieron poner la réplica, pero desafinaron. De tanto ir el cántaro a la fuente... se rompió y el 1-0 cayó en una jugada de estrategia. Había que sentenciar. El Almería, con uno menos, trató de recomponerse y se mostró más contundente atrás. No obstante, los andaluces no hincaron la rodilla. El Rayo tenía el esférico y, en el arreón final, agua. Así, con ocasiones fallidas, corrían los minutos y llegó el pitido final, pero la fiesta sigue y promete en Vallecas».

Poco fútbol tras el gol

En otros medios escritos, caso del digital deportivo El Desmarque, en su edición para Madrid, se exponía el titular 'Comesaña derriba a un Almería que terminó con nueve' y en la crónica del envite se informaba que «El Rayo, con un solitario tanto de Santi Comesaña a los 52 minutos, logró una ajustada victoria en Vallecas frente a un Almería que jugó con diez toda la segunda parte tras la expulsión de Morcillo en la primera mitad y acabó con nueve por la doble amarilla de José Ángel Pozo casi al final».

Mundo Deportivo titulaba 'El Rayo se sitúa a las puertas del playoff'. Además se resaltaba que, tras marcar el 1-0, el Rayo trabajó para 'nadar y guardar la ropa'. «El encuentro entró en una dinámica de poco fútbol en la que el Rayo, con ventaja en el marcador y sobre el césped, se dedicó a no asumir riesgos y el Almería buscó sorprender en jugada a la contra. A falta de diez minutos para el final, el conjunto andaluz pudo lograr la igualada con una buena acción personal de Pozo que terminó con un remate y una buena parada de Alberto. Precisamente el jugador del Almería fue el protagonista unos compases después, cuando vio la segunda cartulina amarilla y dejó a su equipo con nueve, que se quedó sin fuerzas para buscar el empate».