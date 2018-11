UD Almería En la prensa se narra que el Almería pasó del ímpetu a la falta de ideas Aitor Ruibal conduce el balón perseguido por Andoni López. / AGENCIA LOF En las crónicas se pudo leer que la UD no logró en el Wanda «pasar de la incertidumbre en el marcador a los hechos», a pesar de sus intentos JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 13 noviembre 2018, 08:19

No dejó buenas sensaciones la UD Almería en su primera visita del actual curso liguero a la capital de España, aparte de perder con el debutante Rayo Majadahonda. El equipo almeriense, según las crónicas extraídas del envite jugado en el Wanda Metropolitano, se pudo leer que el equipo rojiblanco jugó cómodo en la primera parte hasta que encajó el primer gol, al borde del descanso.

En líneas generales, coincidencias informativas en catalogar la actuación del equipo almeriense de jugar a la espera de los fallos majariegos y que se fue diluyendo, en cuanto a ideas, conforme avanzaba el choque. Otra coincidencia radicaba en señalar de merecida la victoria del Rayo Majadahonda.

Desgaste mental

Según se exponía, a los de Fran Fernández se le fueron diluyendo las ideas. «Pero el ímpetu acabó tornando en falta de ideas ante las dificultades para pasar de la incertidumbre a los hechos. Con los locales cada vez más cómodos, comenzó a dar síntomas de desgaste mental el Almería. Cuando el duelo acababa, una falta de concentración en un saque de banda acabó dejando a Aitor García frente al marco. Sentenció con una vaselina asegurando tres puntos que permiten a los suyos acumular buenas sensaciones en casa».

No encontró resquicio

Con el 1-0 en el marcador, y referente a la segunda parte, se pudo leer que comenzó con correcciones por parte de los dos entrenadores. «Papeles cambiados con un Almería teniendo balón e intentando crear espacios en la replegada defensa local y menos toque y más verticalidad con pases al espacio a la contra, agotaba sus intentos de cambiar el guión dando entrada a Juan Carlos y Sekou, pero la UD Almería no fue capaz de encontrar el resquicio y en el minuto 89 Aitor García, con una vaselina por encima de René, sentenció el partido».

Cuando más cómodos, el 1-0

Sobre los segundos 45 minutos se narraba que la UD Almería quiso, pero no pudo. «El segundo tiempo comenzó con ritmo, tal y como se marchó al descanso. Pero, poco a poco el duelo fue perdiendo intensidad. El Majadahonda no lograba dominar el partido y el Almería comenzó a aprovechar la circunstancia para igualar el marcador. Para ello Fran Fernández decidió arriesgar y sacar artillería fresca pero no hubo soluciones».