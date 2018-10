UD Almería La prensa destaca que la UD Almería supo cómo 'vapulear' a Las Palmas Luis Rioja, que hizo un muy buen encuentro, conduce el balón entre Cala y Lemos. / AGENCIA LOF Se pudo leer que «hubo muy mal arbitraje» para los amarillos y que los rojiblancos «se pueden considerar favoritos para ascender a Primera» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Lunes, 15 octubre 2018, 01:06

Las crónicas escritas extraídas de lo que deparó el partido entre la UD Almería y Las Palmas dejaron tres coincidencias. Una, que el equipo almeriense lo supo leer mejor. Dos, que la actuación arbitral no fue acertada y la tercera, que el conjunto amarillo entra en un 'socavón' y que los rojiblancos, según se pudo leer, pueden soñar con mirar a Primera.

Atrás, para el grato recuerdo del entorno de la UD Almería, queda una victoria, tercera seguida en casa bajo la 'batuta técnica' de Fran Fernández, que volvió a reactivar la ilusión de la afición. En esta ocasión, clara y rotunda, ante otro de los grandes aspirantes al ascenso. En el caso de Las Palmas, por presupuesto y plantilla. Pero en fútbol, muchas veces, eso no significa que impere la lógica. En otras, hay que demostrar algo más.

Una victoria bien guiada

Igualmente se informaba que el 3-0 escuece mucho. «Disfrutó la otra UD, los de rojo y blanco. Porque Las Palmas sufrió un vapuleo notable en el Juegos Mediterráneos. Es cierto que Iglesias Villanueva y sus bandas ayudaron a desquiciar a los amarillos, pero también que la UD se ha estancado: su propuesta ya no le vale para ganar. Un plan cuyos patrones se han desdibujado hasta perder su línea. Si esto no es una crisis, al menos se parece».

Con una marcha más

Se narraba en este medio que el 1-0 fue fuera de juego y que en la primera mitad los locales hicieron méritos para llegar al descanso con más ventaja. «El Almería, que tuvo un mayor protagonismo ofensivo, jugó con una marcha más que Las Palmas. Los unionistas, que llegaron más y contaron con varias ocasiones claras de gol, pudieron irse al descanso con una renta de más goles, pero no estuvieron acertados. En el segundo acto, el conjunto rojiblanco siguió con el mismo plan establecido que el que ejerció durante los primeros 45 minutos. Los de Fran Fernández estuvieron comprometidos tanto en defensa como en ataque y no dieron un balón por perdido. Los canarios lo intentaron todo, pero no pudieron superar a un preciso Almería».

Metódico y bien plantado

En otras referencias sobre lo que deparó el encuentro, se pudo leer que los de Fran Fernández supieron responder perfectamente, haciendo daño a los intentos amarillos de reaccionar tras el descanso con el 1-0 en su contra reflejado en el marcador. «Cierto es que Las Palmas se hizo con el cuero, pero las dagas del Almería pinchaban cada vez con más fuerza. A tirones, como durante toda la temporada, quiso Las Palmas recortar distancias, pero cualquier esfuerzo era estéril. El Almería, bien plantado, justo premio a su titánico esfuerzo, supo contener las ansias de gol de la UD, que acumula ya tres partidos sin ganar y sin marcar».