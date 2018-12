UD Almería «Lo positivo es que tenemos el partido cerca» Fran Fernández, con una pizarra que seguramente esconda muchas cosas interesantes. / J. J. A. Fran Fernández asegura que lo de Copa no afectará: «Los que jueguen de inicio no lo hicieron en Villarreal» | El técnico de la UDA destaca del Oviedo que es «un equipo muy intenso, muy junto, que sabe alternar el juego directo con el juego elaborado» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 8 diciembre 2018, 00:35

Los once jugadores de la UDA que salten esta noche, a las ocho de la noche, al césped del Carlos Tartiere lo hará tras el golpe que supuso la goleada encajada el pasado miércoles en Villarreal y, aunque con la mente en la Liga para conseguir tranquilidad, los once indálicos tienen el deber de no verse bajo el 'pesado manto' del partido jugado el miércoles en el Estadio de La Cerámica. El entrenador rojiblanco habló ayer al respecto de lo que viene hoy, desde las ocho, y de lo sucedido el miércoles. «Está claro que lo más positivo es que tenemos el siguiente partido muy cerca y mañana -por hoy- tenemos muchísimas ganas de que llegue este partido».

En mente está la intención de «querer demostrar de lo que somos capaces, con muchísima ilusión como siempre que vamos a disputar un partido de esta competición en la que nos ha ido tan bien y espero que el equipo dé el nivel».

En el olvido

El estratega de los indálicos no dudó en asegurar que aquella derrota tan hiriente está olvidada. «Sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en que no nos afecte en absoluto», dijo, para poner hincapié en que «los que jueguen de inicio casi ninguno jugó de inicio en Villarreal. Es un equipo totalmente diferente», reconoció.

El rojiblanco expuso que es lo que suele ocurrir cuando se arriesga. «Nosotros asumimos riesgos con la convocatoria y la alineación en Villarreal, pero sabíamos y somos conocedores de que lo más importante para nosotros es la competición liguera y es lo que tratamos de hacer siempre. Para nosotros son muy importantes los tres puntos de mañana -por hoy-, nos darían tranquilidad, por supuesto, pero nos reforzaría el buen trabajo», aseguró el zapillense.

Este lo viene haciendo el Real Oviedo, rival al que se enfrentan los unionistas esta noche, en el Carlos Tartiere, más allá de que lo harán con bajas sensibles. «Ellos tienen varias bajas, sobre todo en los centrales. Estaban jugando con tres centrales. No sé si seguirán manteniendo, tienen alguna alternativa que pueden utilizar y si no volverán a una línea de cuatro».

Más allá de eso, el estratega rojiblanco señaló que «el Real Oviedo está en un momento muy bueno, a pesar de que ha conseguido un empate en la última jornada y fue merecedor de algo más. Está teniendo muy buen nivel de juego, tiene un juego bastante directo, atrevido, con muchos jugadores en ataque, muchas llegadas. Es un equipo muy peligroso».

Intenso

Ese peligro llega como consecuencia de la intensidad, respondiendo a las formas de jugar de los equipos de Anquela. «Es un equipo muy típico de Anquela, muy intenso, muy junto, que sabe alternar el juego directo con el juego elaborado y sobre todo muy intenso en cada parte. Tenemos que empezar el partido igualando como mínimo esa intensidad. Nosotros también salimos bien a los partidos y va a ser un bonito encuentro».

El problema son las dificultades con las que acude el equipo rojiblanco, que a la par que ha disfrutado con la recuperación de jugadores, también lamenta las secuelas de la Copa. «Es verdad que estamos por un lado teniendo el alta de algunos futbolistas, pero por otro hay secuelas del partido del Copa. Tenemos a Andoni tocado, a Ibiza, a Sekou, a Nano. Es una lista larga, pero estoy seguro que los que jueguen estarán al cien por cien».

Rompe lo que está demostrado viene siendo la UDA, sobre todo cuando dio con la 'tecla' y jugó con un mismo once en cinco partidos y mantuvo un patrón muy parecido en el resto de jornadas, con hasta ocho jugadores como mínimo de aquella cita frente al Zaragoza. Solo en el Wanda, hizo cambios técnicos. «No me gustan los onces tipo, pero estamos utilizando ese mismo porque ahora mismo es el que está demostrando encontrarse en mejor estado. Ese once está abierto totalmente a futbolistas que demuestren durante los entrenamientos o en los partidos que pueden jugar de inicio, como puede ser el caso de Owona, que no empezó siendo titular y que al final se ha impuesto en el once. Estamos abiertos a que cualquier futbolista que no esté disputando muchos minutos demuestre que lo puede hacer igual de bien».