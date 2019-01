UD Almería «No podemos ponernos limitaciones» Yan Eteki supera un obstáculo para alcanzar el objetivo; con la UDA es mirar hacia arriba. / J. J. A. Eteki asegura que «sí, tenemos que tener 50 puntos, pero tenemos que mirar siempre hacia delante» | El mediocentro de la UD Almería habla del partido del domingo ante el Mallorca como un duelo que se «resolverá en los pequeños detalles» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 4 enero 2019, 00:17

El camerunés Yan Eteki, que no pudo jugar por sanción el último partido de 2018 en el Martínez Valero de Elche, puede estar en el once de cara al duelo que el domingo, a las doce del mediodía, disputará la UD Almería frente al RCD Mallorca, penúltimo de la primera vuelta del campeonato liguero. Un duelo, este, que puede dar una medida más exacta de hacia dónde se dirige el conjunto rojiblanco. No cabe duda que la victoria situará al equipo aún más cerca de la zona de playoff que, aunque con los pies en el suelo no es el objetivo planteado por la entidad, sí puede responder a lo que expresan los jugadores, de puertas para adentro. De hecho, el ex del Sevilla se mostró ayer ambicioso con respecto a las miras perseguidas. «Todos en el vestuario somos ambiciosos y siempre queremos más. Nosotros, con respecto a los playoffs, pensamos que sí que podemos dar un poquito más. No podemos ponernos limitaciones de querer nada más que salvar la categoría», dijo el africano.

Este, que habló de su rendimiento en la UDA y consideró que después de su paso por la selección camerunesa bajó «por cansancio», también explicó que ese partido del domingo, que puede escenificar un panorama más exacto de las pretensiones de los rojiblancos, se verá marcado «por los pequeños detalles porque están bien trabajados, nosotros también, y creo que se va a jugar en detalles y el que haga menos errores ganará el partido».

La permanencia, sí, pero...

La voz más ambiciosa del vestuario de la UD Almería parece marcarla el argentino Esteban Saveljich, que siempre que ha acudido a la sala de prensa ha expresado las intenciones de mirar hacia el playoff de ascenso y quitarse la 'careta' de equipo que solo pueda aspirar a mantener la categoría. Ayer, Yan Eteki corroboró lo que siempre ha dicho el argentino. «Sí, claro. La verdad es que todos en el vestuario somos ambiciosos y siempre queremos más. Nosotros, mirando a los playoffs, pensamos que sí que podemos dar un poquito más, no podemos ponernos limitaciones de querer nada más que salvar la categoría. Primero es verdad que es bueno salvar la categoría, pero siempre tener ilusión y ganas de siempre mejorar. Sí, tenemos que tener 50 puntos, pero tenemos que mirar siempre hacia delante».

Para ello, es clave el partido del próximo domingo, con la intención de dar continuidad a esa racha de seis partidos consecutivos que el equipo indálico lleva sin perder. «Sí, en Segunda División todos los puntos valen oro. Llevamos una buena dinámica y siempre he dicho que cuando no se puede ganar por lo menos que no se pierda. En Segunda División todos los puntos valen mucho y nosotros, como queremos sacar lo que nos hemos propuesto adelante, siempre intentaremos sumar en todos los campos posibles, en casa o fuera. Siempre salimos a ganar», manifestó el rojiblanco.

Sin embargo, el RCD Mallorca persigue el objetivo de la victoria para seguir cerca de los puestos de playoff de ascenso a Primera División, en su retorno a la División de Plata del fútbol español. «Es un equipo muy bueno en transiciones, sus jugadores son muy rápidos, tienen bandas muy rápidas. Es un equipo un poco completo. Si se ve la clasificación, defiende bien, en transición es bueno, y cuando hay que tener el balón son bastante buenos. Creo que el partido se va a resolver en pequeños detalles, porque están bien trabajados, nosotros también, y creo que se va a jugar en detalles y el que haga menos errores ganará el partido».

Así, el rojiblanco expuso que la UD Almería afronta el partido con ganas de lograr una victoria en casa, tras sumar tres empates consecutivos. «La verdad es que nosotros estamos muy ilusionados porque vemos que es un partido muy difícil, pero, como sabemos, nosotros en nuestra casa somos fuertes y queremos dar una victoria en casa que llevamos algunos partidos sin ganar aquí. Tenemos como un poco más de ganas de poder dar esa victoria en este nuevo año y dedicar la victoria al público que nos apoya. Estamos preparando el partido de la mejor forma posible».

Una forma de crecer será asegurar más en ataque, donde se crean ocasiones, pero no se materializan. «La verdad es que en los últimos partidos estamos llegando mucho y no metemos todos los goles que queremos meter, pero ya estamos entrenando para poder acertar más y en defensa intentar siempre tener la portería a cero. Este partido van a ser los pequeños detalles los que van a dar para un lado u otro. El Mallorca es un rival muy difícil que trabaja diferente en ataque y van a ser más los pequeños detalles los que van a dar los puntos. Espero que sea de nuestra parte».

Volver

El centrocampista camerunés, que cumplió en Elche el segundo ciclo de tarjetas -vio una semana antes frente al Lugo su décima amarilla-, habló sobre su actual momento. «Me veo siempre bien, intento entrenar de la mejor forma posible. Es verdad que cuando he vuelto después de la selección notaba un pequeño cansancio, pero siempre intento hacerlo de la mejor forma posible. Lo importante es el equipo y lo primero es el equipo».

Al respecto de ese rendimiento, que dice que su aportación ha ido a menos tras un comienzo de temporada espectacular -debutó en Copa del Rey frente al Málaga y no cayó hasta que no vio la quinta amarilla, en el partido disputado en Granada-, explicó que las amarillas tienen que ver con su posición. «La verdad es que en mi puesto es muy complicado porque siempre estás entre la defensa y el ataque y cada falta que haces es un poquito más. A mí el entrenador no me ha dicho de bajar, sino de subir el ritmo y seguir así. Si está dando rendimiento porqué vamos a bajar. Ahora está el tema de los árbitros que alguna vez sí y otra no, pero no vamos a bajar».

En ese sentido, el jugador rojiblanco no habló de recomendaciones por parte del técnico Fran Fernández hacia él. «Me ha dicho de seguir entrenando fuerte, de dar todo lo que tengo. En una temporada hay altibajos, algunas veces estás para arriba y otras para abajo, pero lo importante es siempre estar en una línea media que dé rendimiento al equipo».

Este, por último, no se verá resentido si llegan o salen jugadores como consecuencia del mercado invernal abierto ahora. «No, la verdad que no estamos mirando eso, estamos mirando bien y pensando nada más en los partidos que tenemos. Por ese lado hay gente que se está ocupando de eso. Nosotros en el día a día y a ganar el domingo».