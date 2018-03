UD Almería Va por ti, 'pescaíto' Rubén Alcaraz brinda un gol 'al sol'; hoy la victoria será para honrar al pequeño Gabriel. / J. L. MATARÍN El Almería quiere dedicarle al pequeño Gabriel un triunfo en el José Zorrilla de Valladolid que sirva para volar JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 18 marzo 2018, 01:07

Desconozco si al pequeño Gabriel Cruz Ramírez le gustaba el fútbol, desconozco también si alguna vez estuvo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, me figuro que haría deporte como cualquier niño de su edad. De lo que no cabe duda es que, desde el pasado sábado que la UD Almería encontró la complicidad del Rayo Vallecano y de miles de almerienses para invocar su nombre en el Estadio de los Juegos Mediterráneos tratando de ver un 'rayo de esperanza' que alumbrara hacia un lugar de paz y sobre todo de vida -desgraciadamente la paz del descanso está pero la vida se la llevó 'la bruja mala del cuento'-, el equipo rojiblanco juega con doce. Hoy lo mismo es necesario hacerlo con tal número para doblegar, por Gabriel Cruz Ramírez, a un Real Valladolid que sólo llevará una camiseta de homenaje al inicio del partido -cómplice para honrar la memoria del pequeño-, pero no un 'pescaíto' en el pantalón como lo portará la UD Almería, y no un 'pescaíto' cualquiera. Este irá con esos colores durante mucho tiempo para que, como decía Lucas Alcaraz el viernes, no se borren los recuerdos.

En la vida nos aferramos muchas veces a distintos amuletos que nos sirvan de 'ayuda espiritual' para lograr metas que parecen inalcanzables. En el fútbol también pasa que son muchos los que necesitan agarrarse a una fuerza especial para salvar los obstáculos que nos ponemos continuamente los humanos, con lo fácil y lo poco costoso que sería vivir en paz. Hoy el fútbol se viste de 'azul pez' para el homenaje a una inocencia de la que cada vez queda menos entre los 105x68, el tapiz donde se juega al fútbol. Lo mismo es buen día para mirar al cielo, aunque solamente sea para ver el balón volar alto, y aprovechar para pedir por un mundo mejor a quienes desde arriba lo mismo están en disposición de ofrecerlo, aunque haya que 'separarse del egoísmo al que estamos fuertemente aferrados'.

Continuidad

En este deporte llamado fútbol, ese mundo mejor es la tierra prometida, o casi, si la UD Almería consigue hacerse con la victoria frente a un equipo que se muestra sólido en el José Zorrilla, que además tiene gol, pero también está escaso de consistencia. El Real Valladolid será un rival comprometedor que pondrá a prueba la solidez defensiva de un equipo rojiblanco que la pasada semana no hizo menos que el Rayo Vallecano, pero que acabó perdiendo ante él y que ahora tiene las prisas propias de este tramo de temporada en la que sumar supone recobrar el aliento que quita la derrota porque esta impide acercarse al objetivo esperado.

De todas formas, a los rojiblancos también les vale el fútbol que practica su 'enemigo' para dar continuidad a ese camino que comenzó en Lorca y que se ha ido alargando con triunfos a domicilio en el mismo Artés Carrasco y en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros y con un empate que bien puede saber a triunfo en El Alcoraz por ser ante el líder, por más que puedan exponerse todos los argumentos que se quieran para hablar de aquel partido. Además de la única victoria en casa de ese mismo tramo, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, tan importante o más que el punto sumado en Huesca.

Hoy ha mucho en juego porque el partido es el primero de los que debe jugar la UD Almería hasta el final de temporada y los duelos ganarán en importancia a tenor de si el objetivo está más lejos o más cerca en el horizonte de una Liga que compromete más si cabe al que pierde. Los rojiblancos quitarán un grado de importancia a lo que viene si hoy se gana a un Real Valladolid con tanta capacidad de hacer gol como casi de recibirlos. Casi marca un gol por cada tanto que encaja y de ahí tiene que sacar renta el cuadro que dirige Lucas Alcaraz a base de esa presión que le ha dado tan buenos frutos en los últimos partidos -salvo en el disputado frente al Rayo Vallecano el pasado sábado-.

Cambios obligados

Para la cita de hoy no repetirá Lucas Alcaraz ese bloque que había alineado por dos veces consecutivas frente a Huesca y Rayo, principalmente porque falta Marco Motta, que vio la quinta amarilla, que ahora obliga a posicionar en su puesto a un Fran Rodríguez a gusto en la posición de extremo y que permitía cierta 'cobertura' defensiva.

Ante el Real Valladolid, el sexitano debe tener la ayuda de quien apunta a que estará por delante, un Lass Bangoura que la semana que viene volverá a ausentarse, como ya lo hizo la pasada semana -entonces por la 'cláusula del miedo' y ahora por los caprichos del fútbol FIFA que coloca un partido internacional en medio de una jornada de Liga oficial-. Claro que es lo que tiene contar con jugadores internacionales.

En la izquierda, las dudas están en si Lucas Alcaraz seguirá contando con Pervis Estupiñán y Nano o, como es de esperar, uno de los dos se cae para dar entrada a un Gaspar Panadero al que, por velocidad, se le echó de menos la pasada semana frente al Rayo. El de Tarazona vuelve, como ya se informó el viernes, una vez recuperado de las dolencias que le impidieron estar en Huesca y frente al conjunto franjirrojo. Lo cierto es que, desde que volvió a coger sitio en el trabajo de grupo de la UDA a comienzos de esta semana, han reaparecido las ganas para no cortárselas y que las explote hoy para obtener el resultado que se necesita. Su presencia en el once se antoja como segura, lo mismo que muchos otros puestos del once como la posición de René bajo palos; las de Joaquín Fernández y Jorge Morcillo, en el centro de la zaga; de Sulayman Marreh y Rubén Alcaraz, en el centro del campo, o de José Ángel Pozo en la posición de enganche. La recuperación de Pablo Caballero, que ya estuvo en el campo frente al Rayo, puede darle entrada en el once, aunque también es cierto que el hecho de que Soleri pueda no estar la próxima semana frente al Reus puede hacer que Lucas Alcaraz se lo piense y sólo lo utilice si su concurso fuese necesario.

El playoff

El Valladolid inició la temporada con el objetivo del ascenso, por cualquiera de las dos vías. La directa parece complicada y se aferra, con trabas e intranquilidad, al playoff. Qué duda cabe que, para los pucelanos, el partido de hoy es una gran importancia porque acumula dos empates seguidos, el segundo en Alcorcón, sin aspirar a más. Sí es cierto que desde diciembre, que perdió en casa, suma cinco victorias consecutivas y el empate de su última 'defensa del territorio' frente al equipo rayista.

Hoy llega a la cita con la baja de Deivid y las dudas sobre Luismi y Ontiveros, toda la semana entre algodones. Así, la convocatoria cuenta con 20 futbolistas, quedando fuera Rotpuller, Nacho y Chris Ramos.