La perfección para doblegar al líder

José Ángel Pozo reconoce que solamente haciendo un gran encuentro podrán puntuar en Huesca | El mediapunta de la UDA habla de buenas sensaciones antes de visitar al mejor equipo de la Liga 1|2|3, pero admite que la clasificación está por algo tras 28 jornadas JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 2 marzo 2018, 01:56

Está viviendo su mejor campaña en la UDA. Cierto es que superar en números lo logrado en las dos temporadas anteriores no era muy complicado. Tanto es así que, después de dos años y medio en Almería, este pasado mercado de invierno estuvo cerca de poder salir por el único motivo de tener alguna oferta más o menos aceptable. Algo que, en las anteriores ventanas, no había pasado. Una muestra del 'crecimiento' que José Ángel Pozo está teniendo en el presente ejercicio. Pese a que sigue siendo muy joven, supera por poco la veintena, ya se pone el equipo a su espalda siendo un referente en el apartado ofensivo. Sin tantas lagunas como tenía hace unos meses. Más constante en su juego y en su influencia.

Como, por ejemplo, se vio ante la Cultural Leonesa. Una excelente asistencia para que Gaspar Panadero lograra abrir el marcador y poner el partido favorable a los rojiblancos. Lo que sí le está faltando, desde hace ya demasiadas jornadas, es ver puerta. Palatsi le dejó con la miel en los labios pocos minutos antes de convertirse en asistente.

Unos goles (o asistencias) que serán más que necesarios este próximo domingo. El Almería visita el campo de El Alcoraz. Un recinto que acoge al líder de la competición. Un equipo que lleva dos derrotas seguidas (a domicilio), pero que no sabe lo que es caer como local. Tan solo ha cedido tres empates, por once victorias ejerciendo como anfitrión. Números de lo que es, el mejor por ahora de esta Liga 1|2|3. Para el que tendrán que hacer, en el caso de los almerienses, el «partido perfecto». Así lo dijo el mediapunta malagueño en su comparecencia de prensa ayer, última de un jugador de la UDA esta semana, antes de que hoy haga lo propio Lucas Alcaraz, entrenador del cuadro rojiblanco.

En el vestuario rojiblanco están confiados de que pueden lograr sacar algo positivo de El Alcoraz. Pero quieren ir con los pies en el suelo sabiendo perfectamente que se miden al equipo más poderoso de la competición. Un conjunto que se exhibió en el Estadio de los Juegos Mediterráneos (0-3) dando la primera 'estocada' a la UDA de Luis Miguel Ramis.

Ahora todo ha cambiado. No ya porque el Huesca hubiera perdido potencial, pese a las dos derrotas seguidas. Lo es porque el Almería se encuentra «más confiando». «La situación, ahora, es diferente, pero a pesar de ello está claro que hay que tener mucho cuidado con ellos, sobre todo en su campo, donde han cedido muy pocos puntos». Pozo recordó que «la clasificación está por algo. Ellos han demostrado ser el mejor equipo y van primeros».

Víctima

Por lo hecho en 28 jornadas, la UDA podría ser la víctima propiciatoria del líder. Pero las dos últimas salidas del Almería han demostrado que el plantel de Lucas Alcaraz puede ganar fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Cierto es que fue ante los dos últimos de la tabla. Ahora llega el 'hueso duro'. «Vamos a Huesca a pelear y a disputar el partido con el objetivo de sumar los tres puntos», apuntó Pozo. Eso sí, dejando claro que los pupilos de Rubi son el bloque más sólido de todos. «Sabemos del potencial del rival y para poderles superar tendremos que hacer un gran encuentro, casi perfecto, y estar muy centrados en todo momento». No les queda otra si quieren asaltar El Alcoraz.

Ese choque perfecto comenzará desde el pitido inicial y no podrá tener ningún momento de relajación si quieren puntuar. «El Huesca saldrá fuerte, con intensidad, y si queremos tener opciones tendremos, como mínimo, que igualarles en ese ímpetu». Receta que hoy Lucas Alcaraz repetirá hasta la saciedad. Deben «hacer un partido serio, estar muy juntos, contrarrestarles sus armas que sabemos cuáles son y no descentrarnos en ningún momento». Insistiendo en el mensaje que el entrenador les ha repetido a lo largo de toda la semana.

Habló de la dinámica propia que ha permitido al cuadro rojiblanco sacar siete puntos de ventaja al descenso. La diferencia más grande con los puestos bajos desde el último ascenso con Javi Gracia (2013) en el que el equipo peleaba por otros aspectos y no por mantener solamente la categoría. «Estamos en una buena dinámica y con sensaciones positivas que queremos mantener», dijo. Sobre el rival, «es verdad que el Huesca ha sufrido dos derrotas consecutivas a domicilio en las últimas jornadas, pero la clasificación dice el buen equipo que es y la gran temporada que están haciendo. Va ser un encuentro muy duro y complicado».

Ganar sería dar un paso muy importante en sus aspiraciones de permanencia y, también, en estar más cerca de los puestos de play off que del descenso. Lo que podría servir para un cambio de mentalidad de cara al último tercio de la competición. Tener ahora siete puntos de ventaja sobre los puestos de pérdida de categoría es, para el vestuario, una motivación.« Es importante y nos motiva. Aunque eso no significa que nos relajemos. No podemos hacerlo hasta que logremos el objetivo», recalcó.

Como también repitió que el Almería es capaz de ganar en Huesca. «En esta categoría puedes ganar a cualquiera, como cualquiera te puede ganar a ti, pero para sumar tres puntos tienes que trabajar muy bien el partido, y con este propósito viajamos a Huesca». Nueva mentalidad.