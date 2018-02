UD Almería Pasito a pasito Caballero celebra el gol del triunfo en Tarragona; el sábado marcó en Lorca. / AGENCIA LOF La UD Almería rompe con más de cinco meses sin alegrías a domicilio en el primer partido en el que remonta en la presente temporada JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 5 febrero 2018, 03:16

No va a ser fácil. La salvación costará 'sangre, sudor y lágrimas', si se consigue, porque está claro que la Segunda División no la juegan equipos 'bicocas'. El pasado sábado, en el Artés Carrasco, la UD Almería conquistó una victoria importantísima. No hay ni se debe entrar en más detalles. Este Lorca, que ocupa la última plaza de la clasificación, combatió, dio la cara frente a los rojiblancos y tuvo una primera parte en la que se mostró como un equipo más bien de mitad de la tabla clasificatoria, haciendo incluso méritos para lo que consiguió obtener al llegar al descanso del duelo ante los rojiblancos.

Es cierto que cuando son tantas jornadas ocupando la última posición no es pura coincidencia, pero no hay que olvidar que este cuadro albiazul, hace dos semanas, puso en jaque al sólido líder, el Huesca, que es el líder, ante el que adelantó de veces (1-0 y 2-1).

Condiciones

Lo cierto es que el Almería ya ha superado a domicilio la nefasta temporada 2015/16, en la que sólo consiguió una victoria lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, conseguida en Ponferrada, con aquel 1-3 del equipo dirigido por Néstor Gorosito y, como el sábado, con Fabri González en el banquillo -otra 'condición' necesaria-. Una UD Almería encargada de 'devorar' técnicos, pues antes de la llegada del entrenador argentino estuvieron en el cargo Sergi Barjuan, Miguel Rivera y Joan Carrillo y después acabó la temporada Fernando Soriano. Al final, una victoria y 12 empates en 21 jornadas lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos para sumar un total de 15 puntos.

Aún no supera al Almería de la pasada temporada, que se reencontró con las victorias la primera jornada de marzo, con Fran Fernández como técnico, sustituto de un Fernando Soriano que había sido destituido por la mala racha de resultados y aquel 2-3 conseguido por el UCAM Murcia de Francisco, que fue la 'guinda al pastel'. Luis Miguel Ramis hizo 'reaparecer' al cuadro almeriense, que logró añadir al triunfo con Fran Fernández en Lugo, dos conquistas más en plazas importantes, la del Nou Estadi, en Tarragona, y la lograda unas semanas después en el Martínez Valero de Elche.

De todas formas, los números hablaron de 12 puntos conquistados a domicilio, por los citados 15 que se sumaron fuera de casa en la temporada anterior, para olvidar, por tantos cambios una salvación en el último partido en Córdoba, como el año pasado frente al Reus.

Nada que ver con aquel Almería de Javi Gracia, el del ascenso, que sumó 33 puntos a domicilio, con diez victorias y tres empates.

Segunda victoria

Además, es la primera remontada de la actual temporada. El equipo rojiblanco estuvo cerca de conseguirla en varios partidos. El primero fue frente al Real Oviedo, en casa, donde los astures se adelantaron con gol de Saúl Berjón, en el minuto 54 para empatar Pozo, en el minuto 57. Contra el Valladolid sucedió lo mismo. Mata marcó de penalti en la primera parte y Verza, en el minuto 72, puso las tablas en el marcador.

En Granada se vivió una situación extraña porque de perder 2-0 pasó a empatar casi en tiempo de descuento. No sólo no remontó, sino que en el último segundo el Granada consiguió hacerse con los tres puntos ante un despiste defensivo de los rojiblancos.

Otras remontadas

Y es que en los últimos tiempos, en Segunda División, lo de remontar no suele ir unido a los partidos del equipo rojiblanco. En la 2011/12, los triunfos, tras ir perdiendo, fueron dos, ante el Real Murcia (4-2) y el Córdoba; en la 2012/13, sucedió frente al Rácing de Santander; en la 2015/16, en aquel partido ante Osasuna y aquel gol de Pozo y ante el Real Oviedo (1-3) y, en la 2016/17, frente al Elche, remontando un gol en propia meta de Ximo Navarro.