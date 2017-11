UD ALMERÍA Que pase el siguiente ¿Es la hora? Ramis mira el reloj, parado para hablar de triunfos desde la sexta jornada. La última / JOSÉ LUIS MATARÍN La caótica situación en la que se encuentra la UD Almería devora a Ramis; Fran Fernández se hace cargo de forma provisional del equipo JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 13 noviembre 2017, 01:34

La caótica imagen ofrecida el sábado en el Carlos Belmonte hizo que las alarmas sonaran con más fuerza en el entorno más cercano de la UD Almería y que la continuidad de Luis Miguel Ramis quedara en entredicho. La entidad no perdió tiempo y el técnico tarraconsense, que salvó al equipo después de lograr 22 puntos en los últimos trece partidos la pasada temporada, fue despedido, tras una reunión dirigida desde Águilas por el presidente rojiblanco Alfonso García Gabarrón -el mismo que el pasado domingo negó que existiera un plazo marcado tras la derrota sufrida en casa frente al Cádiz-, con 'ramificaciones' en Almería, desde donde hubo reunión con el técnico para comunicarle la decisión.

El día del Cádiz, durante más de hora y media, el accionista mayoritario de la UD Almería estuvo reunido con su hijo Alfonso García Piñero, vicepresidente ejecutivo de la entidad; Pepe Bonillo, vicepresidente económico, y Miguel Ángel Corona, director deportivo del club rojiblanco, que departieron en la sala de juntas de la sede de la UD Almería sobre la 'caótica' situación deportiva por la que atraviesa el equipo, con ocho jornadas sin ganar y con sólo un gol materializado. Durante ese largo espacio de tiempo se habló de fútbol, de sistemas y de posibles soluciones. Una de estas no era la de destituir a Ramis. Se le preguntó si se sentaría en Albacete y su respuesta fue tajante: «¿Quién ha dicho que no? Si algún día en el club hay un cambio de algo o de alguien siempre se comunica. Nosotros confiamos en Ramis plenamente. Ahora mismo, por muchas circunstancias, las cosas no están saliendo, pero hay momentos que el equipo ha funcionado. Ahora no está funcionado, pero creo que volverá a funcionar».

De todas formas, la caída en 'barrena' que ha experimentado la UD Almería desde que, en la sexta jornada, ganara al Sevilla Atlético en el Estadio de los Juegos Mediterráneos puede continuar, o no, pero ya no será resposabilidad de Luis Miguel Ramis. Este, tras la derrota en Albacete, decía en su cuenta de Twitter que «Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no con él». El que llevaba hasta ayer se debió quedan sin pista para el despegue.

Desde hoy, con el inicio de los entrenamientos para preparar el partido de la decimoquinta jornada, la plantilla rojiblanca trabajará con un nuevo técnico. Fran Fernández, que cambió la sinergia perdedora de la entidad rojiblanca la pasada temporada -ganó en Lugo la misma semana que se hizo cargo tras la destitución de Fernando Soriano al perder ante el UCAM Murcia-, será el que dirija la sesión de hoy y así hasta que llegue el técnico que se haga cargo del equipo rojiblanco. De todas formas, el empate en casa, una semana después, frente al Huesca precipitó, curiosamente, la llegada de Ramis al banquillo.

Sin capacidad de respuesta

Esta temporada, las cosas comenzaron bien, tanto que hubo júbilo por el rendimiento exhibido en las primeras jornadas del campeonato, en las que el equipo estuvo cerca de dormir como líder. Hasta ocupó la quinta posición tras sumar tres victorias en las seis primeras jornadas y pudo ser líder de ganar en León. La posterior falta de gol, la incapacidad para dominar las áreas, la propia para no encajar y la ajena para hacer gol, han precipitado la 'caída' experimentada por el equipo rojiblanco en la tabla.

Después de catorce jornadas, el Almería sigue con las mismas tres victorias, tres empates y ocho derrotas, de las que seis han llegado en torno a una racha sin ganar que dura ya ocho jornadas -cuatro seguidas-.

Ayer a Alfonso García se le acabó la paciencia que sí tenía el pasado domingo, tras la derrota sufrida frente al Cádiz, y la decisión se alargó hasta bien entrada la noche, tras muchas llamadas de teléfono por la mañana y por la tarde para realizar una reunión llevaba a cabo entre el presidente, en Águilas, y la comisión deportiva en Almería, que le comunicó a Ramis, antes de las nueve de la noche, la decisión adoptada.

También quedan desvinculados de la entidad los componentes del cuerpo técnico que vinieron con el ya extécnico rojiblanco, caso del segundo entrenador, José Manuel Gil; del analista Iván Madroño y del preparador físico Miguel Ángel Fernández, a los que el club, igualmente, agradece y reconoce su profesionalidad y compromiso.

El Molowny de la UDA

Fernández es actualmente técnico del filial, al que mantiene como segundo clasificado del grupo IX de Tercera, con los mismos puntos que el Malagueño, que es líder por coeficiente. Los rojiblancos acumulan once triunfos, tres empates y dos derrotas. Se convierte así en algo así como el Luis Molowny de la UD Almería o el Alfonsín de temporadas atrás, el técnico al que siempre echó mano el presidente para saldar las crisis.

Las vinculación con el primer equipo tiene fecha de caducidad y Fran Fernández será entrenador provisional hasta la llegada de un técnico que se haga cargo de la plantilla, en teoría, hasta final de temporada.