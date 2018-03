UD Almería El partido de los efectos Novedades. Nano y Fidel representan aspectos novedosos para la cita; el primero puede ser titular y el segundo entra en la convocatoria. / J. J. A. El Huesca se agarra al 'efecto Alcoraz' donde sólo ha cedido tres empates; la UDA al 'efecto Alcaraz', que le hace soñar con la permanencia JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 4 marzo 2018, 02:05

Lo de mirar al pasado no es bueno si no es para tomar nota de los errores y, por supuesto, rectificarlos. Pero el pasado sí que puede servir para hablar de lo buena que ha sido la trayectoria y pensar que, dentro de la dificultad, hay que jugar y sólo después de los 90 minutos de partido se sabrá si se pudo o no. Lo cierto es que el envite que hoy tiene la UD Almería habla de efectos. Se ven las caras un Huesca que se aferra al llamado 'efecto Alcoraz' y una UD Almería que lo hace agarrado al 'efecto Alcaraz'. El lugar donde se disputa el partido es un auténtico fortín. De allí sólo han salido indemnes tres equipos, que saborearon tres empates, pero ninguno ha ganado, con once victorias. Pero es que además es sólido en defensa, habiendo encajado sólo un gol. Enfrente, Alcaraz, el equipo y el centrocampista, aunque lo de la coincidencia de nombres sea una casualidad y lo segundo tal vez causalidad. El caso es que la UD Almería es otro equipo desde la llegada de Lucas Alcaraz, coincidiendo con la 'aparición' del otro Alcaraz, Rubén, que en la etapa del granadino como técnico ha hecho seis de los ocho goles que lleva; los otros dos los logró con Fran Fernández.

De lo que no cabe duda es que la UD Almería visitará al líder de la categoría, una SD Huesca que se reencuentra con su 'escenario', pero que llega después de un 'mal' mes de febrero, que no el peor -en septiembre encadenó cuatro partidos con dos empates y dos derrotas-, en el que ha encajado dos derrotas consecutivas y condicionadas por una expulsión la primera y por las bajas la segunda. Los rojiblancos llegan tras un mes espectacular, el mejor de la temporada, con 9 puntos de 12 posibles que le han dado la opción de 'sonreír' porque el descenso está siete puntos más abajo -que son ocho por el golaveraje-, pero lo más importante es que la salvación está a catorce puntos.

Es el líder

De todas formas, el partido de esta tarde va desde cero -puede que también en lo que a grados se refiere- y este señala un compromiso de los más complicados que puede haber en la categoría porque el Huesca es líder de la categoría por algo. De una mano por lo que queda de lo que hizo Anquela, pero también por lo que ha conseguido Joan Francesc Ferrer 'Rubi', convirtiendo al equipo del año pasado en un bloque al que no le cuesta hacer gol -tal vez la presencia de Cucho Hernández justifica los triunfos y su ausencia ahora las derrotas-, que además tiene como común denominador la intensidad con la que actúa y un gran trabajo defensivo que complica mucho el juego de ataque del rival.

Para la UDA, el Huesca no es el mejor campo al que enfrentarse, pero lo cierto es que la dinámica rojiblanca es positiva y por primera vez esta temporada se afronta tras sumar dos victorias consecutivas, la primera en el Viejo Nervión de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, frente al Sevilla Atlético, y la segunda en casa frente a la Cultural Leonesa que 'catapulta' sensaciones, pero que sólo concede ventaja. Esta lo mismo que se logra con victorias se puede perder con derrotas y el calendario que le viene a los de Lucas Alcaraz es igual de complicado que el de esta tarde-noche.

Pese a las diferencias de clasificación, que puede que no de estado, el Almería no está para desaprovechar partidos y sí para aprovechar sinergias, que pueden estar más cerca si no se 'empieza' perdiendo y para ello lo que avisa el Huesca de peligro aparece principalmente por las bandas, por donde mismo puede llegar aquello de 'por donde las dan las toman', porque ese carácter ofensivo del que hace gala en ataque puede convertirse en un problema jugando la contra. De todas formas, importante también es tener un centro del campo con jugadores como Juan Aguilera, Gonzalo Melero y Luis Sastre.

Novedades

En la UDA, como queda dicho, llueve menos. Tan poco que la semana ha terminado por ver en el grupo a casi todos los jugadores de que dispone el técnico en plantilla. Sin Gapar y atendiendo a lo que aporta el equipo oscense, deparará novedades. El peligro llegará por banda, lo que supone que lo mismo se inicia como se acabó frente a la Cultural, al menos por banda izquierda, con Pervis como lateral y Nano de interior.

Lo demás no debe sufrir variaciones. La normalidad vuelve con Joaquín y Morcillo, sin molestias, por el centro, con Marco Motta en banda derecha. Por delante, Lass y el doble pivote con Sulayman y Rubén Alcaraz. Pozo, a su aire, estará detrás de Soleri, que sigue aportando un excelente trabajo.

Solera

El Huesca llega a la cita con la novedad de la recuperación de jugadores como Pulido, que estará en el centro de la zaga, y de Chimy Ávila, que estará en la punta. Rubi vuelve al dibujo típico, aunque con la duda de si Moi Gómez jugará y, si lo hace, si lo hará como mediapunta o en el centro del campo. Lo más normal es que sean otros los que formen el once del cuadro azulgrana.

Este, al cobijo de su gente, intentará recuperar la buena senda, perdida en los dos últimos partidos, el segundo por bajas que algunas continúan como son los casos de Cucho Hernández y Rajko Brezancic, esta hará que Rulo Prieto aparezca por el carril zurdo para un duelo de efectos. A ver cuál se acaba imponiendo.