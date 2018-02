UD Almería Un partido a doble o nada El equilibrio. Pozo, que mantiene el control del balón, será pieza importante, como siempre, para la UD Almería en Lorca. / JOSÉ LUIS MATARÍN El Almería tiene la oportunidad de comenzar a descartar rivales en la lucha por la permanencia JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 3 febrero 2018, 02:08

Decía Miguel Ángel Corona, el pasado martes, en la presentación de Sulayman Marreh que el Almería, en tema de los fichajes jugaba «partidas de póquer constantemente y tenemos que jugarlas hasta el final». Hoy, con el mercado cerrado, el resultado del juego tiene otro cariz. No se firman jugadores, o sí, porque ganar no concede un año más en Segunda División A, pero casi. Al menos, la victoria sí es cierto que concede para los rojiblancos algo así como descartar a un rival en la pelea por la permanencia. El Lorca, con 16 puntos, está once por debajo de los rojiblancos que ganando sumarían 14 más y el golaveraje. Mucho. Perder es todo lo contrario. La UDA, como el Lorca, también juega finales y la de hoy es una final en todo regla.

El partido tiene, superficialmente, tres puntos en juego, pero esconde muchas cosas. El Almería, que sólo ha sido capaz de ganar un partido fuera de casa en lo que va de campeonato y han pasado ya más de cinco meses desde aquella 'gesta', debe demostrar que sabe ganar a domicilio. Cierto es que ha estado cerca de conseguirlo. En Pamplona u Oviedo fue capaz de adelantarse en el marcador y en ambos casos 'mereció' sumar, puede que hasta más que un solo punto, pero lo cierto es que merecida o inmerecidamente esa segunda victoria fuera de casa no ha llegado. Hoy es el día en un campo con 'historia' para el conjunto rojiblanco.

En el mismo Artes Carrasco se curtió como técnico el que ha sido el mejor de la historia de la UD Almería, Unai Emery, y se perdió la primera oportunidad de ascenso a Primera División para lograrla seis días después en casa frente a la Ponferradina que, para los nostálgicos, era mejor sitio, con su gente. Puede que algunos de ellos estarán hoy de nuevo dando un aliento más en las gradas del recinto lorquino, como hace poco más de diez años.

El tiempo es oro

Los rojiblancos, todos, se juegan hoy tres puntos importantísimos. Aún quedará tiempo para remediar un posible tropiezo, pero el tiempo es oro en estos casos, tanto como las sensaciones, y un resultado que no sea satisfactorio -entiéndase, una victoria- supondrá un golpe para los unionistas, para todos. No valen excusas del planteamiento que espera a los de Lucas Alcaraz. De cómo se comportará. Las distancias en la clasificación, cuando van dos o tres partidos, pueden ser ficticias, pero cuando se han disputado ya 24 no esconden nada y sí señalan los méritos contraídos por unos y otros. El Almería, a la vista de lo sucedido, ha merecido más puntos que el Lorca, hasta once puntos más, que deben ser, como se expresa con anterioridad, catorce cuando el gallego Pérez Pallas, a eso de las diez de la noche -minutos menos-, indique el final de la contienda. Pese a que el equipo lorquino llega a la cita con caras nuevas, tras haber aprovechado el mercado de fichajes con la incorporación de jugadores Brown, Gomelt, Fede Vega, Asier Villalibre o Bikoro.

A la cita, la UD Almería llega muy mejorada con respecto a aquel 'trance' en el que se metió el equipo justo a la llegada de Lucas Alcaraz al banquillo rojiblanco por las bajas. El técnico granadino ha tenido que lidiar con ese problema casi desde sus inicios, con hasta seis jugadores con licencia del filia en las convocatorias. Además de que jugadores como Verza o Pervis Estupiñán estarán disponibles, que no lo estuvieron la pasada semana y el ecuatoriano desde que se jugó en Alcorcón, Lucas Alcaraz tiene refuerzos que puede utilizar hoy, incluso Lass puede ser hasta titular. Lo más importante es la recuperación del oriolano porque el Almería podría jugar con tres en el centro del campo, que ha sido la fórmula más fiable de las utilizadas por Lucas Alcaraz.

El Lorca, con ocho derrotas consecutivas, puede quedarse muy lejos si los rojiblancos suman los tres puntos

Durante la semana, ha habido tocados. El propio Verza sufrió un duro golpe el pasado martes, en el primer entrenamiento de la semana, además de que jugadores importantes como René o Nano han padecido secuelas del partido frente al CD Numancia, del pasado domingo, aunque seguirán en el once para la cita de esta noche en la vecina Lorca.

Este puede tener variaciones y hasta Edoardo Soleri puede tener opciones de estar de inicio. El italiano dio 'señales' ante el Numancia para repetir casi el resto y jugar con un equipo formado por René, bajo palos; Marco Motta, Ángel Trujillo, Joaquín y Nano, en defensa; un centro del campo con Mandi, Verza y Rubén Alcaraz y tres jugadores arriba con Fidel o Gaspar Panadero en un costado, Pozo en el otro y el citado Soleri arriba, si bien es cierto que Hicham lleva siendo titular en los tres últimos compromisos.

De todas formas, los rojiblancos trabajan hoy, con una sesión de reactivación para, tras concentrarse en el hotel Tryp, comer, descansar y emprender viaje hasta la ciudad lorquina. La convocatoria no la dará Lucas Alcaraz hasta después de la sesión matutina.

Una incógnita

El club lorquino, que en el mercado de invierno ha concedido 12 bajas de jugadores, afrontará la segunda vuelta de la competición con un margen de error pequeño, pues la distancia en contra que ha acumulado en las 24 primeras jornadas del campeonato le hace manejarse con urgencias, muchas urgencias.

Lo primero es cambiar la dinámica en la que se encuentran inmersos los de un técnico que ya estuvo en el Almería, aunque sin éxito. Los lorquinos, que vienen de encajar la mayor goleada de la temporada con un 5-1 en el campo del Rayo Vallecano, presentarán varias novedades en su once, pues incluso dos de los futbolistas que fueron titulares en Vallecas -Abel Gómez y Manu Onwu- ya no pertenecen a la plantilla albiazul.

Fabri González, su entrenador, no ha anunciado la convocatoria, pero se espera que incluya a varios de los futbolistas fichados este mes, como son los casos de los defensas argentinos Fede Vega y Cristian Nasuti, el centrocampista guineano Fréderic Bikoro y los delanteros Santi Luque, Asier Villalibre y el maliense Aly Mallé.

Otros como el croata Tomislav Gomelt y el jamaicano Deshorn Brown no han llegado todavía a la ciudad, mientras que el francés Didier Digard, otro de los fichajes del club lorquino en el mercado invernal, está lesionado.

Los cambios le han venido bien al grupo, según indicaba el técnico lorquino, Fabri. «La plantilla está muy bien, se ha notado un cambio enorme desde que llegamos y ahora hay otro ambiente», comentó el técnico gallego, quien no ocultó en su comparecencia la trascendencia del compromiso frente al Almería. En la ida, los rojiblancos consiguieron la victoria por 2-1, después de marcar Tino Costa, de falta, el segundo gol cuando expiraba el partido. No cabe duda que ese resultado, el golaveraje, también juega un papel fundamental para esta cita en la que los rojiblancos se lo juegan todo a una carta. Doble o nada.