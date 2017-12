UD ALMERÍA El partido del calcio Para poder con todo. Juan Muñoz, que puede volver al once, observa a Mandi, que también puede ser titular, mientras hace ejercicio de pesas. / J.J.A. La UD Almería quiere hacerse fuerte en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante un Tenerife que no gana fuera desde su primera salida JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 3 diciembre 2017, 02:07

La RAE solamente acepta el calcio como «elemento químico metálico, de número atómico 20, de color blanco o gris, blando y muy ligero, muy abundante en la corteza terrestre en forma de carbonato o de sulfato, que es un componente esencial de huesos, dientes, caparazones y estructuras vegetales, y tiene gran importancia en el metabolismo celular». De hecho, aún hoy se usa en la alimentación de niños y niñas cuando están bajos de ese componente en sus primeros días. La receta médica escondía el objetivo que el médico sí justifica en la consulta: para ser fuerte. El calcio, de todas formas, también se asocia al fútbol. No en vano, calcio va asociado a la palabra fútbol.

El fútbol de Lucas Alcaraz está encorsetado en torno a esos 'cánones' de un estilo generalmente defensivo, que podría tener mucho que ver con la forma de jugar en el país transalpino. Metidos en faena, visto el déficit de puntos que tiene el equipo -lo dijo el propio técnico rojiblanco el pasado viernes-, está claro que para crecer hay que ser un equipo sólido, una obligación si se tiene en cuenta que el gol, como el sol en el norte, aparece bien poco y los objetivos, en fútbol o el calcio, tienen la obligación de concretarse en casa. No es que los puntos tengan más valor cuando se consiguen con tu público empujando desde las gradas, pero vistas los números de la Liga, que cada jornada demuestran que lo de ganar fuera es sólo el 'placer de unos pocos'. Por eso es una obligación ser fuerte en casa porque es ahí donde se ganan las permanencias y, a día de hoy, el Almería no puede mirar a otra cosa.

Ocasión parra sumar

Hoy, frente a un Tenerife que no ha ganado nada más que un partido a domicilio -lo hizo en la primera salida, en Barcelona-, la ocasión es propicia, aunque el Almería siempre juega con la maldición de los ex -casi todos los jugadores que han pasado por la UDA marcan cuando juegan en contra- y de la ley de Murphy -si algo está mal no dudes que puede ir a peor-, pero Lucas Alcaraz no cree en las estadísticas -llegó a decir en su anterior etapa que era mentir con precisión-, sólo en los hechos y estos aseguran que ganando se estará cerca del objetivo.

Y será más importante la victoria si se tienen en cuenta los 'impedimentos'. Estos hablan de muchas bajas en una plantilla corta, como ya expuso el viernes el técnico en rueda de prensa. Algunas no suponen una sorpresa, porque son continuadas en el tiempo, pero sí que merman la capacidad de exponer un once y, sobre todo, alternativas si la primera opción no es la válida, pero Alcaraz vuelve a encontrarse con el problema en el centro del campo. Verza cayó lesionado en Barcelona y podría no volver a jugar hasta después del parón invernal para evitar así una recaída más grave. Tino Costa no estará por esa 'pérdida de papeles' que el argentino tuvo en el mismo sitio. Pablo Caballero aún no está disponible y aún dando por sabido que el autor del primer gol de la UD Almería esta temporada tendrá aún más semanas de descanso.

Una derrota podría hacer sonar las alarmas con respecto a la continuidad de Ramis

De todas formas, se antoja que la ausencia del argentino pueda ser la más importante a tenor de las cifras que señalan al conjunto rojiblanco como uno de los más improductivos cara al marco rival. No en vano, hasta 18 equipos han marcado más goles que la UD Almería y, lo peor no es eso, sino que los otros utilizados para tales fines tampoco aseguran nada. Puede que esos cambios a los que hizo alusión Alcaraz el viernes en torno a los cambios hagan referencia precisamente a esa parcela y que la oportunidad ahora recaiga en un Juan Muñoz que en su último partido, frente al Real Zaragoza, no marcó, pero estuvo cerca del gol hasta en tres ocasiones.

Si en el Mini Estadi 'descansó' Mandi, ahora, con la lesión de Verza, el canario podría volver a formar dupla en el centro del campo junto con Rubén Alcaraz. Lo demás no debería variar, salvo que existan dudas en cuanto al estado físico de Fran Rodríguez, que se perdió el entrenamiento del pasado jueves por una gastroenteritis, pero que ha trabajado con normalidad en las dos últimas sesiones. Fidel podría aparecer, en caso de no llegar al cien por cien el sexitano, sabida la lealtad que deben tener a entregarlo todo aquellos que sean elegidos por el entrenador rojiblanco para afrontar el envite de hoy.

La digestión

Sin apenas tiempo para digerir la eliminación de la Copa del Rey el pasado jueves, el CD Tenerife afronta el choque ante la UD Almería con la obligación de firmar un buen partido a domicilio y, sobre todo, conseguir una victoria fuera de casa, algo que no logra desde la segunda jornada del campeonato, el primer desplazamiento que los tinerfeños realizaban a la península.

El equipo de Pep Martí, que ha ganado solamente uno de los últimos diez partidos que ha disputado -hace casi un mes y fue frente a la Cultural Leonesa-, debe buscar la victoria ante el cuadro almeriense para comenzar la remontada hacia los puestos altos de la clasificación, en los que estuvo el pasado año para llegar a disputar el playoff de ascenso a la máxima categoría.

El cuadro chicharrero afronta el choque con varios jugadores de la expedición con problemas físicos después del partido copero, mientras que el pichichi blanquiazul con once tantos, Samuele Longo, que no pudo jugar en Barcelona, es duda para el partido de esta noche frente al conjunto rojiblanco.

Por el contrario, están en la isla recuperándose de sus problemas físicos tres atacantes del equipo que dirige Pep Martí como son los casos de Paco Montañés, Suso Santana y Juan Villar.