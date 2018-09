UD Almería Parientes casi directos De lujo. José Corpas se lleva el balón perseguido por José Romera; ambos forman una gran banda derecha en la UDA. / J. J. A. La UD Almería se enfrenta en el Juegos Mediterráneos a un Reus Deportiu que, como los de Fran Fernández, utiliza la palabra 'equipo' como forma para hacerse sólido ante las vicisitudes JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 30 septiembre 2018, 00:09

Está probado. Se necesitan tres puntos de apoyo para conseguir el equilibrio. Posiblemente no tenga nada que ver con el fútbol, pero cualquier victoria sirve para muchas cosas, para el equilibrio también. Ganar, para la UD Almería, sería sumar la tercera victoria en Liga, además de forma consecutiva, pero eso es lo de menos. Se necesitan 'cincuenta y tantos' puntos para llegar 'equilibrados' al final de la temporada, unas 17 victorias o por cada victoria que no llegue habrá que sumar tres empates. El triunfo que pretende conseguir hoy la UD Almería no esta 'chupado', que dirían algunos. El equipo que entrena Fran Fernández y el Reus Deportiu son 'parientes casi directos'. No tiene nada que ver lo de los muchos andaluces que hay en Cataluña, que lo mismo sí. Lo cierto es que ambos equipos se caracterizan por tener muchas cosas en común.

Puede que hasta el 'tope salarial', porque, aunque el publicado hable de que la UD Almería tiene 6,9 millones de euros para afrontar la temporada, la deuda de la pasada temporada que era una 'hipoteca' para liquidarla de la actual -un millón y medio de euros- y lo que cuestan las bases -otro millón y medio- dejan a la UD Almería con unos 3,9 millones, unos 800.000 euros más que el Reus Deportiu, que, como recordarán, tuvo problemas para inscribir jugadores porque dejaban las cuentas en números rojos, según LaLiga. Por eso, los principios siempre son modestos, incluso para los que tienen más dinero, que miran al ascenso a Primera División por obligación y los 'descuidos' pueden conducirle al 'otro fútbol'. El Almería casi lo probó en la 2015/16, después de ser el equipo de más capital de la categoría, tras haber descendido de la llamada 'Liga de las Estrellas'. Y tres años después no ha 'despertado del susto', casi estrellándose para salvarse en la última jornada, siempre. Aunque solamente se hayan disputado seis jornadas del presente campeonato liguero, UD Almería y Reus Deportiu están en 'su' zona, peleando por no sufrir en la competición, cuanto más pronto mejor, pero conscientes de que los pies los tienen posados en zona complicada. Todo depende de un balón que entra o no. Esa diferencia condena a salva.

Solidaridad

Lo que está claro y ha quedado demostrado es que los triunfos de ambos llegan por ser solidarios, los once o los catorce, que son los que juegan, sin importar cuándo lo hagan, cada cosa a su tiempo. Y sucede que lo del equilibrio, pisar tierra firme, se consigue, como queda dicho, con victorias. No importa ni cuando ni cómo, solamente importa sumarlas. Ambos tienen en común lo del tres, el Almería ha sumado tres victorias consecutivas, con la de Copa del Rey, y el Reus ha ganado tres partidos a domicilio, también con uno en el torneo del KO, logrado frente a Osasuna, en El Sadar. Lo que puede ser una casualidad, es causalidad cuando Fran Fernández dijo el viernes que le gustaba el juego del Reus y cuando algo gusta es porque no sería malo que esa propuesta la pudieran hacer los suyos.

Tal vez sea así un modo propicio para conseguir la victoria, que al fin y al cabo es lo que pretende lograr la UD Almería esta tarde. Y habrá que ser igual de equipo de como lo ha sido en los tres últimos partidos ganados, diferentes a aquellos en los que no llegó el premio porque faltó la constancia que sí hubo en La Rosaleda frente al Málaga, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el Real Zaragoza o Los Pajaritos para jugar y sobre todo ganar al CD Numancia. Por eso, lo del once o el 'catorce' puede que no varíe en nada con respecto a esos dos últimos partidos de Liga. Porque, aunque el técnico rojiblanco dijera no creer en los 'onces tipo' porque consideró que «la plantilla debe mantenerse activa, que todo el mundo tenga su oportunidad, su momento», la estabilidad es preciso mantenerla ahora, en una fase en la que las victorias sirven para coger tranquilidad y confianza y no habrá «grandes cambios, pero alguno sí».

El once

Lo más normal es que repitan los mismos. Lo tener un once de carrerilla también es una demostración de 'autoridad' a la hora de imponer el fútbol que se precisa para ganar partidos. En ese sentido, es seguro que permanecerá la solidez defensiva que otorgan los de siempre en estas últimas jornadas, con una línea que nace en René Román, y se guarda con la aportación de José Romera y Andoni López, en los costados, y a Esteban Saveljich y Juan Ibiza, por el centro.

Y si ganar supone un equilibrio, ese estado en el juego lo pone el camerunés Yan Eteki. Puede que acompañado de César de la Hoz. El cántabro reapareció tras su expulsión frente al Tenerife para ser titular en los tres últimos partidos -los ganados- y su presencia ha sido un paso importante para conseguir el objetivo común hallado en esos envites. De ahí en adelante, José Corpas y Luis Rioja ocuparán las bandas, con la única duda de si Juan Carlos Real estará como enganche o si esa posición la puede ocupar otro, ante el estado febril que tuvo Álvaro Giménez y que le dejó fuera de la sesión de entrenamiento el pasado miércoles, aunque todo apunta a que el ilicitano será el ocupante de esa posición para tratar de sumar la victoria.

Ayer hubo trabajo a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y hasta hoy no se conocerá la lista de convocados, una práctica que es habitual esta temporada cuando la UD Almería juega en casa.

Fútbol ante la adversidad

Enfrente, un rival muy complicado. Lo ha demostrado su fútbol, con el innegociable estilo de ser dueño del balón, y la oposición a los problemas, que son muchos. Pero el equipo de Xavi Bartolo, a base de esfuerzo, ha empezado a ser sólido, más fuera que en casa, para anteponerse a la falta de recursos, que no de talento. Los Ledes, Juan Domínguez, Fran Carbiá y compañía otorgan a los rojinebros ventajas que le han conducido al éxito que suponen los ocho puntos para un modesto, a la espera de que vengan tiempo mejores.

Bartolo tiene problemas. El pasado domingo, frente al Nàstic, solo pudo echar mano a 13 jugadores de la primera plantilla, sin Ricardo Vaz ni David Querol ni tampoco Álex Carbonell, pero con un fútbol ofensivo que ha sorprendido a los rivales que quisieron imponer su juego en casa. De todas formas, los Arjona, Planas, Guerrero y Enri le otorgan lo que Xavi Bartolo precisa para que el Reus haga su fútbol. Estos y Martín Vilà aparecen en la convocatoria para la cita de hoy.