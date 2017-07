Parados en la autovía Estos oasis que generan ciertos nombres de entidad son el único paréntesis que se crea en el desierto que está suponiendo el mercado de fichajes rojiblanco CÉSAR VARGAS Miércoles, 5 julio 2017, 12:52

Apareció el Eibar y, con él, la realidad nos dio una bofetada de esas que dejan huella durante varios días a quienes pensábamos que habría una mínima posibilidad de que Charles vistiera de rojiblanco la próxima campaña. Aún no es oficial, pero el brasileño continuará en Primera División. Parecía lo más lógico, pensado fríamente, pero si algo bueno tiene el mercado de fichajes es que se puede soñar con cotas a las que, muchas veces, no aspiras.

De hecho, hasta la fecha, estos oasis que generan ciertos nombres de entidad son el único paréntesis que se crea en el desierto que está suponiendo el mercado de fichajes rojiblanco. Mientras tanto, los nombres de los delanteros terrenales, a los que podría aspirar perfectamente el conjunto almeriense, siguen ligándose a rivales directos de la categoría.

Jona y Joselu ya son del Córdoba, David Rodríguez firmó por Osasuna, Guillermo es el fichaje estrella para el ataque del Numancia y el ‘Choco’ Lozano cambió Tenerife por el filial del FC Barcelona. Ello sin contar a Nino, que permanecerá en el Elche. Son algunos de los arietes que ya han encontrado acomodo de cara a la próxima temporada y que son sinónimo de gol. Sinónimo de éxito.

Delanteros que no suelen ser un experimento. Lejos de lo que le pasó al Almería con Chuli, lo lógico es que un atacante que viene haciendo goles continúe marcándolos en cualquier equipo. El club que dirige Alfonso García ha visto cómo, en estos 25 días desde que acabó el curso, muchos equipos le han adelantado por la derecha en esta autovía que es el mercado.

Pero esto no sólo le está sucediendo al conjunto andaluz con la figura del delantero. Son varios los jugadores de diversas zonas del terreno de juego que ya no buscan club. Las posibilidades cada vez son menores y, aunque aún hay fichas que mover, no se puede tardar mucho más. Escribí la semana pasada que cualquier espera valdría la pena si terminan viniendo buenos fichajes. Cada día que pasa parece menos probable que eso suceda.