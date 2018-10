UD Almería Owona destaca el crecimiento de «todo el equipo» para valorar su mejoría Lucien Owona se ha hecho con la titularidad en las últimas jornadas por la lesión de Esteban Saveljich. / J. J. A. El central camerunés está mostrando un nivel superior en el presente ejercicio al que ofreció en una irregular primera temporada en la UDA JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 25 octubre 2018, 00:23

Un jugador hace bueno a un equipo o es un equipo el que hace bueno a un jugador. Un particular galimatías que se ha repetido mucho, en la teoría, en el conjunto rojiblanco en las últimas campañas. Unos ejercicios en los que lo colectivo estaba siempre en la parte inferior de la clasificación, por lo que era raro poder ver una gran y positiva regularidad en un número importante de futbolistas. Casi siempre los defensores del aspecto individual destacaban, para 'justificar' que se no se viera el mejor nivel de un determinado profesional, que el equipo era el que no acompañaba. Que los otros hacían inferior el nivel del 'protegido' en esos comentarios. Había para todos los gustos y en todas las posiciones del terreno de juego. Es decir, un argumento que se podía poner para el que cada uno quisiera.

Pocos son los que se pueden comparar su rendimiento del pasado con el de esta temporada. Al menos, en la propia UDA. Porque la plantilla ha cambiado prácticamente en su totalidad. Y de los que repiten, no todos están teniendo un gran protagonismo, como tampoco lo tuvieron la pasada campaña. René sí que fue un fijo el curso anterior y lo sigue siendo. El cancerbero fue el más regular en su primera temporada en la UDA y ahora va camino de repetir. Pero lo habitual desde que empezó la actual Liga 1|2|3 es que el gaditano sea el único en el equipo titular que repite. Porque todos los jugadores de campo no estaban hace unos meses en el primer equipo del Almería. De ahí que comparaciones se han podido hacer pocas.

Owona

El otro de los que repite y que ha jugado las últimas jornadas es Lucien Owona. El central camerunés tuvo que salir ante la UD Las Palmas por la lesión de Esteban Saveljich. El argentino se tuvo que retirar en la primera parte y su puesto lo ocupó el que fuera jugador del Alcorcón. Jugó, quizás, sus mejores minutos desde que es jugador de la UDA. Muy distinta su aportación al juego irregular y sin confianza de la campaña anterior e, incluso, del inicio de la actual.

Y no era nada sencillo el momento en el que salió. Porque lo hacía desde el banquillo. Lo hacía sin haberlo previsto, al ser por la lesión de un compañero. Lo hacía para tener que medirse a un conjunto en el que estaban Rubén Castro, Maikel Mesa o Sergio Araujo. Tres de los atacantes de más calidad que hay en la categoría de plata del fútbol español. Y cumplió con una nota muy alta.

No solamente en labores defensivas. Porque fue el primer atacante del cuadro rojiblanco. Ya no se mostró irregular en la salida del balón. Ni tampoco erraba en los pases adelantados que suele hacer y que, habitualmente, han sido regalos al contrario sin darle opción al delantero propio a que pudiera sacar provecho de la acción. Contra los insulares 'parecía' otro jugador. Tanto que fue el que inició la jugada y dio el pase para que el 2-0 subiera finalmente al marcador.

En Albacete también tuvo que salir de inicio. Saveljich no se había recuperado y Fran Fernández se decidió por Owona acompañando a Juan Ibiza en el centro de la zaga. Es decir, los que terminaron el choque contra Las Palmas. Lo que parecía una hecatombe, la lesión del cedido por el Levante, sirvió (o ha servido) para poder ver el mejor nivel de un componente de la plantilla que no había dado su mejor rendimiento en casi un año y medio en Almería. Porque en el Carlos Belmonte, salvo un inicio dubitativo (como todo el equipo), el defensa se hizo grande siendo Roman Zozulia su oponente. Y el ucraniano son palabras mayores cuando quiere 'guerra', tal y como sucedió.

Ayer fue el protagonista en la sala de prensa. Y no quiso elogios por su 'mejora'. Lo quiso centrar en lo colectivo. Preguntado por su 'cambio', el camerunés fue claro. «No solamente yo. El equipo está trabajando bien y a un buen nivel. Cada uno intenta aportar lo que puede al grupo. Yo intento ayudar al equipo para ganar partidos y lograr puntos».

La siguiente ayuda, con la lesión de Juan Ibiza (descartado) y la duda de Saveljich, será en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada. «Es un buen partido y un buen campo. Todos lo queremos jugar para sacar los tres puntos». Sería, en caso de producirse, la sexta en los ocho últimos partidos. Para seguir con el crecimiento colectivo y el poder repetir en la titularidad.