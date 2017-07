Osasuna vuelve a la carga con Quique González, que valora otras propuestas Quique González ha sido el máximo goleador las dos últimas campañas en la UDA y ahora tiene que decidir su futuro. / AGENCIA LOF El cuadro navarro ya intentó su contratación el pasado verano pero la oferta no fue aceptada por la UDA JORDI FOLQUÉ Almería Martes, 11 julio 2017, 00:42

Quique González está más fuera que dentro de la UDA. Pero también lo estaba el pasado año y, al final, se quedó en el conjunto almeriense para repetir como máximo goleador de la temporada. De nuevo, como hace 12 meses, Osasuna lo tiene en cartera. Pese a que acaban de contratar a David Rodríguez, previo pago de un traspaso al Alcorcón, la entidad navarra continúa con su intento de reclutar al delantero vallisoletano y hacer una de las parejas de ataque que más regularidad han mostrado en los últimos ejercicios en la categoría de plata. Pero no es el único, tal y como ha venido informando IDEAL en los últimos días, que quiere hacerse con los servicios de un jugador que, de no cerrarse su traspaso en el día de hoy, deberá incorporarse a los entrenamientos a las órdenes de Luis Miguel Ramis en la jornada de mañana. En la Liga Santander y, sobre todo, una más que jugosa oferta del extranjero están haciendo que la contratación del '9' del Almería se haya convertido en casi una subasta.

Durante todo el día de ayer los rumores de que había cerrado el acuerdo con Osasuna fueron una constante. También sobre que la entidad pamplonica haría efectivo el pago de 1,5 millones de euros al Almería para formalizar el traspaso. Una cantidad superior a lo ofrecido por los navarros el pasado verano (1,2 millones) y que se encontró con la negativa de Alfonso García. Pero ese montante lo ofreció estando Osasuna en la Liga Santander. Ahora, con el descenso, estas informaciones indican que habría subido el ofrecimiento. Un aspecto que, desde diversas fuentes rojillas, negaron. «Sí que interesa, pero no por ese dinero», dijeron a esta redacción.

Salida sí o sí

Que Quique González saldrá del cuadro almeriense es algo que jugador y UDA saben desde hace meses. El pasado verano se quedó a las puertas. Cuando podría 'bajar los brazos' y no dar su mejor rendimiento al ver que la puerta de Primera se le había cerrado (su representante alcanzó un acuerdo con Osasuna y lo hizo público), la campaña del vallisoletano ha sido mejor incluso que la anterior. Tras lograr 15 goles, al siguiente ejercicio ha anotado 16. Tantos que han sido claves para la doble permanencia en la categoría del plantel rojiblanco. Ahora Alfonso García no puede dejarlo, de nuevo, sin un buen contrato.

Así se escenificó cuando se anunció la renovación el pasado mes de abril. El equipo en puestos de descenso a Segunda B y el Almería informando de que Quique González ampliaba su vinculación hasta 2021. Un simple paso para que la salida del máximo realizador fuera efectiva en este mercado de verano. También, para colocar su sueldo en consonancia con los méritos como rojiblanco y dejar de ser uno de los que menos cobraba del plantel, pese a sus números.

Los representantes del jugador sabían ya las condiciones de su salida. El Almería le ha puesto el cartel de transferible. Más por deseo del futbolista que por una necesidad imperiosa de 'quitarse' la ficha de Quique González. Eso sí, reconocen en el seno del club que el dinero del traspaso les vendrá muy bien para la reconstrucción que desean hacer de una plantilla que poco o nada se parecerá a la del pasado curso.

Durante las últimas semanas han sido varios los contactos que ha tenido el entorno del delantero para saber sus condiciones. Unas con ofertas concretas para Quique González que se quedaban en un mero contacto al enterarse de lo que pedía el Almería. En otros casos, valorando de manera muy clara la opción de afrontar el traspaso y poder ofrecer un contrato algo menos suculento para el castellano. En ambas opciones, de fuera de España.

Según ha podido saber IDEAL, de fuera de España la oferta triplicaba lo que tiene de contrato en el Almería. Pero su idea primera es la de seguir en la competición nacional. Lo que no quiere decir que descarte irse al extranjero para probar en una de las ligas de crecimiento en los últimos años, tal y como han hecho otros jugadores durante las campañas pasadas.

De no cerrarse hoy el traspaso, Quique González se reincorporará mañana a los entrenamientos del Almería. No tendrá que retirar, todavía, sus cosas de la taquilla que ha tenido durante tres años. Aunque sería muy raro, por el interés de los que lo desean, que siga siendo jugador rojiblanco cuando la plantilla que esté en esos momentos se marche de concentración a Mijas (24 de julio). Todos esperan poder cerrarlo cuanto antes y que la dirección deportiva encabezada por Miguel Ángel Corona pueda fichar al sustituto que ellos quieren y no que se les escape por hacerse tarde la operación de traspaso.

Lo que también se tiene claro en el seno del Almería es que mañana habrá, como mínimo, un par nuevo de jugadores que se espera poder cerrarlos en las próximas horas. Además de René, Fernando y Mandi, el director deportivo habló de 2-3 más en el inicio de los entrenamientos. Aunque apuntó que será un verano largo. No en el caso de Quique.