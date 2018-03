UD Almería El oriolano y Hicham reciben el alta médica Tino Costa defiende el balón, ante la entrada de Hicham. / UDA Soleri es liberado por la Federación Italiana y participará en el último entrenamiento con los rojiblancos en Reus, con los que ya trabaja el argentino Tino Costa JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 21 marzo 2018, 01:42

Las buenas noticias se acumulan con vistas al partido que el sábado, desde las ocho de la tarde, disputará la UD Almería frente al Reus Deportiu. Lucas Alcaraz, que es cierto que pierde para esa cita a los internacionales Sulayman Marreh y Lass Bangoura, recuperará a Marco Motta, que no pudo jugar en Valladolid por sanción. Además, tendrá disponible a José Antonio Verza y Hicham, así como al italiano Edoardo Soleri, pese a que este se marchó el pasado lunes hacia Italia para competir con la selección sub-20 en los dos partidos que la 'azzurra' tiene previsto disputar mañana jueves frente a la República Checa, en terreno checo, y el martes próximo, día 27 de marzo, frente a la de Suiza.

El oriolano, al igual que el hispano-marroquí, recibieron ya el alta médica después de haberse recuperado de sus respectivas lesiones. El centrocampista tuvo una micro rotura en el sóleo en el partido disputado en Lorca, lo que le ha hecho estar ausente de los compromisos rojiblancos en las últimas seis jornadas. El delantero, por su parte, se lesionó en el duelo contra el Rayo Vallecano y fue baja en el envite del pasado domingo frente al Real Valladolid.

Sin embargo, una de las noticias agradables ha sido la presencia de Tino Costa en el entrenamiento de grupo celebrado ayer en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en el que los jugadores que fueron titulares en Valladolid el pasado domingo hicieron un trabajo de recuperación en el gimnasio, mientras que el resto trabajó con Albert Batalla, Francisco Callejón y Javi Moreno, que pertenecen al filial que dirige Fran Fernández.

Costa fue operado de una lesión de menisco el pasado mes de diciembre, tras jugar su último partido en Barcelona, frente al filial blaugrana, en el que fue expulsado. Todavía no tiene el alta médica, aunque en pocas semanas podría estar, de igual forma, disponible, si bien tiene que coger el estado físico idóneo para poder competir. Quiere decir que para Reus no llega, como tampoco el centrocampista gambiano Sulayman Marreh y el extremo guineano Lass Bangoura, con compromisos internacionales, además de la consabida ausencia de Mandi, que se lesionó de gravedad frente a Osasuna y, como se sabe, no regresará a los terrenos de juego hasta la próxima temporada.

Así, Lucas Alcaraz dispone de 230 futbolistas de la primera plantilla para preparar una confrontación ante un rival directo, directísimo, en la lucha por la permanencia en la categoría.