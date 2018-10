UD Almería B El oficio se impone las ganas Javi Moreno intenta llegar a un balón al que se anticipa Migue García. / FELIPE ORTIZ El Almería B se pudo adelantar de penalti, pero no lo logró y el UCAM Murcia tiró de veteranía JUANJO AGUILERA Lunes, 8 octubre 2018, 00:48

El oficio y la efectividad jugaron a favor de un UCAM Murcia que sumó así su cuarta victoria lejos de La Condomina e infringió a la UD Almería B la primera derrota en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, la segunda de forma consecutiva, tras el duro tropiezo encajado la jornada anterior ante el Cartagena en Cartagonova.

0 UD Almería B Albert Batalla; Antonio Navas, Igor Engonga, Javi Pérez, Iván Martos; Mario Abenza, Callejón; Lin (Sergio Pérez, m. 46), Guirao (Óscar Lozano, m. 61), Javi Moreno, y Darío Guti (Toril, m. 73). 1 UCAM Murcia Harillo; Killian Grant, Antonio Amaya, Javi Fernández, Migue García (Cristian Galas, m. 73); Toni Arranz, Cristian Britos; Collantes, Julen Colinas (Ismael, m. 84), Isi Ros (Adán Gurdiel, m. 87), y Onwu. 0-1, min. 70 Javi Fernández remata un buen centro de Isi Ros, que había entrado hasta casi la línea de fondo. ÁRBITRO Silvestre Cerdán, del colegio valenciano. Amonestó a Mario Abenza (m. 66), de la UD Almería B y a Onwu (m. 48), del UCAM Murcia. Expulsó al visitante Cristian Britos (m. 41 y 93). DETALLES Partido correspondiente a la séptima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División B, en su grupo IV, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 205 espectadores.

Lo cierto es que el partido de ayer no tiene nada que ver con el disputado en la ciudad departamental, donde el equipo de Esteban Navarro concedió mucho. Ante el UCAM Murcia de Pedro Munitis peleó desde el principio casi en igualdad de condiciones y hasta pudo adelantarse en el marcador, tras un penalti por mano de Antonio Amaya que Darío Guti, por querer ajustarlo tanto, se le fue por encima del larguero. Y esa 'desventaja' la pagó cara en cuanto al UCAM Murcia le entraron las 'ganas' de madurar el partido. Cuando lo hizo logró adelantarse en el marcador ante un filial rojiblanco que puede que cometiera, en esa jugada, el único desliz del partido. Javi Fernández, que había subido al ataque, la enganchó para certificar el triunfo universitario y anclar a los rojiblancos en la zona 'caliente' de la clasificación.

El lamento del penalti

El control del partido lo llevó el UCAM Murcia, aunque las llegadas las tuvo el Almería B, ausente de acierto en el último pase, que impidieron las ocasiones de gol, que no las hubo durante el primer cuarto de hora de juego. En defensa, los de Esteban Navarro se manejaron, con certeras salidas al corte por parte de los centrales.

En el minuto 16, el conjunto universitario tuvo su primera ocasión, con un disparo de Collantes desde la esquina derecha del área grande defendida por el filial rojiblanco, con una excelente intervención de Albert Batalla, que volvía a la portería tras haber pasado tiempo lesionado, y que mandó el balón a saque de esquina.

En el 21, el UCAM tuvo una segunda llegada resuelta por Albert Batalla, tras una subida por banda izquierda de Javi Fernández al corazón del área que remató Onwu, pero a las manos del cancerbero rojiblanco.

El Almería B no cesó en su empeño de contrarrestar las llegadas del equipo murciano. En el minuto 23, la tuvo clara. Fue consecuencia de una buena acción entre Antonio Navas y Javi Moreno por banda derecha, este centró y Antonio Amaya cortó con la mano. Darío Guti fue el encargado de lanzar el penalti, pero quiso ajustarlo tanto que se le fue por encima del larguero.

Asedio

En el minuto 32, volvió el asedio de UCAM Murcia, con Collantes como jugador clave, abriendo espacios con continuos cambios de banda. En ese minuto, el disparo de Onwu no pudo sorprender a Albert Batalla, como tampoco lo consiguió Collantes, que entró por el centro sin marca, en el minuto 36. Isi Ros, en el 39, cruzó demasiado el disparo y se le fue por la línea de fondo.

El Almería B llevaba tiempo con el control del partido perdido, sin llegadas y solo defendiendo las llegadas del conjunto murciano, que fue el que manejó el balón hasta el final de la primera parte.

El inicio de la segunda no cambió. UCAM Murcia maduró el partido, trató de aprovechar los espacios para tener llegadas. En el 52, la de Onwu no llegó a fructificar por la excelente intervención de Antonio Navas, que se encargó de 'tapar' el peligroso disparo, con idéntico marchamo a los que tuvieron las posteriores llegadas, que no llegaron a fructificar.

Abierto

El partido, de todas formas, estaba tan abierto que el gol podía llegar en cualquiera de las dos porterías, aunque el fútbol, desarrollado con cierta espesura en las áreas, no daba para ocasiones claras de ninguno de los dos equipos. En el 68, en una buena contra, Óscar Lozano luchó por el balón ante el despeje de Curro Harillo, pero salvó Javi Fernández. A la contra, en el 70, el UCAM Murcia plasmó la efectividad en una acción por banda izquierda, con internada por esa banda de Isi Ros, que remató Javi Fernández.

Aún pudo meter más diferencia el UCAM Murcia, en el minuto 75, con una contra, después de una pérdida de Fran Callejón, que Collantes aprovechó para bascular y enganchar un disparo que se fue rozando el palo izquierdo de la meta defendida por Albert Batalla.

Al filial le faltó criterio para afrontar el tramo final con opciones para el empate. El UCAM Murcia manejó bien las llegadas, con la experiencia de la que hicieron gala los de Pedro Munitis, que no concedieron ocasiones, salvo la que tuvo, en el minuto 87, Sergio Pérez, que entró por la izquierda para ver una espectacular pa rada de Curro Harillo, que impidió las tablas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Los rojiblancos suman así su segunda derrota consecutiva, la primera que los de Esteban Navarro encajan en casa. El UCAM Murcia sigue invicto a domicilio donde ha ganado sus cuatro partidos.