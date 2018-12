UD Almería Los otros ocho Preparados. Los rojiblancos se conjuran para conquistar un campo donde solo ha logrado un empate como resultado más positivo. / J. J. A. La UD Almería busca, ante el Real Oviedo, conseguir 8 puntos de diferencia de margen con la zona de descenso JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 8 diciembre 2018, 00:34

Dicen que las llagas y las cuentas viejas, malas llagas y malas cuentas. El Carlos Tartiere se convierte en un perfecto lugar para que el ocho, con tal mal recuerdo -el miércoles en La Cerámica encajó el tercer ocho de la historia, tras los conseguidos por Barça y Real Madrid, estos en Liga-, cambie la animadversión que se le tiene por un matiz más alegre. El caso es que la UD Almería tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo porque si consigue la victoria será de ocho la distancia con el descenso -se dormirá con esa ventaja a la espera de lo que mañana puedan hacer Reus en Alcorcón y Zaragoza ante el Córdoba-, además en una competición que es la referencia del equipo, más allá de la vergüenza que deba significar la goleada encajada en Copa por 'los otros'.

El marrón de los que jugaron en Villarreal deben convertirlo hoy en verde esperanza los que actúen de salida en Oviedo, que seguro serán diferentes en un 99% ante un rival cuyo comportamiento en el Carlos Tartiere es idéntico al de la UD Almería, pero con diferencias que hacen albergar ilusiones porque este Oviedo, aunque haya perdido solo un partido, encaja más en casa que el Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y no es el 'invencible' rival de otras temporadas, en los que su comportamiento era bastante más sólido. De todas formas, no hay que olvidar que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos como local, pero también es cierto que la victoria se le fue en las tres primeras jornadas de Liga con un 0-4 frente al Zaragoza, entre su 'debe'.

Con cambios

Seguro que habrá cambios porque la 'camiseta', que no marca goles pero juega, debe pedir perdón por el bochornoso espectáculo del miércoles en el Estadio de la Cerámica. Serán otros los que traten de hacerlo. Del partido de Copa del Rey se deben sacar conclusiones porque, salvo Juan Carlos Real que entró en los últimos minutos del partido en Villarreal e Iván Martos, los nueve restantes que salgan de inicio serán otros. Lo cierto es que la baja a última hora de Andoni López ha trastocado jugar con el once de la Liga. La otra conclusión es que los rojiblancos lo mismo no varían en su predisposición, con su valiente salida, pero sí que deberán jugar con la obligación a que el resultado de esa propuesta sea bien distinto.

El equipo rojiblanco no debe olvidar que el Real Oviedo es un equipo intenso en sus salidas, que marca casi el 60% de sus goles en los primeros cuartos de hora de la primera parte y de la segunda y eso debe convertirse en un 'aviso a navegantes', que deben saber que habrá que estar atentos a las pérdidas, pero sobre todo es aconsejable no cometerlas porque seguramente reporten consecuencias graves.

El Tartiere será escenario de un envite en el que dejar atrás un noviembre negro y empezar a 'engordar el pavo' con vistas a las fechas navideñas o, lo que es lo mismo, almacenar puntos para que las fiestas se puedan pasar sin tener el resuello del descenso. Lo cierto es que los rojiblancos solo ganaron el primer partido del pasado mes para encadenar cuatro jornadas consecutivas sin ganar, aunque los tres últimos partidos de Liga acabaron con empate -dos de ellos en casa ante Deportivo de La Coruña y Extremadura UD-.

Conquistada la veintena, toca 'engordarla', cuando quedan cinco partidos para llegar a la segunda vuelta, a la que es 'aconsejable', aunque no fácil, llegar con la treintena a tiro de piedra o conquistada, para lo cual habrá que sumar algo fuera, ya que son solo dos los partidos que hay que jugar en casa.

Los de siempre

No habrá repetición de once, tampoco tomando como referencia al partido del pasado fin de semana ante el Extremadura porque entonces fue Juanjo Narváez el que ocupó la posición de mediapunta, pero lo más normal es que Juan Carlos Real, que cumplía sanción por la expulsión sufrida por el gallego ante el Nàstic de Tarragona, recupere el sitio. Y, por lo visto, puede que sea una necesidad, ya que su ausencia fue notoria para un equipo al que le faltó acierto en el pase final, una 'ventaja' que estará más cerca de tenerla el Almería con Real en el equipo.

Cuando a comienzos de temporada, en concreto antes de jugar en Soria, Fran Fernández habló de las repeticiones y dijo que «se ha dado mucho en las primeras jornadas que los equipos que mantenían bloques del año anterior han repetido mucho onces en las primeras jornadas. Nosotros no lo hemos podido hacer por una circunstancias u otras, pero todo entrenador quiere un tipo de once. A mí me gusta hacer cambios, no me gusta que el jugador se sienta cómodo, pero es verdad que ahora necesitamos un poco de estabilidad y muchos cambios no se van a producir para este partido». La verdad es que también él tiene un once tipo.

Lo cierto es que tras ganar al Real Zaragoza, aquel once se repitió cuatro jornadas más y en los seis últimos partidos al menos ocho titulares de aquel día han repetido en el once, donde solo en el Wanda Metropolitano, donde jugaron ocho del once tomado como referencia, hubo cambios por decisión técnica y no obligados por sanciones o lesiones, que justificaron las variaciones en esos últimos seis compromisos ligueros.

Hoy, con Juan Ibiza otra vez en la 'despensa' por las molestias sufridas en Villarreal que le obligaron a retirarse y la caída de Andoni López, habrá cambios, con la novedad de la entrada de Iván Martos y Nano en una lista de 19 porque algunos han trabajado con molestias. Así, René estará bajo palos, con una defensa formada por José Romera e Iván Martos, en los laterales, con Esteban Saveljich -'vacunado' por el Comité de Competición tras la amarilla que recibió frente al Extremadura- y Lucien Owona, en el centro de la zaga. Yan Eteki y César de la Hoz ocuparán la zona de medios, teniendo en cuenta que el jugador cántabro debería estar recuperado del pleno de esa herida con la que jugó frente al conjunto extremeño. Por delante, se volverá a los cuatro de siempre, con José Corpas y Luis Rioja en las bandas; Juan Carlos Real, en la posición de mediapunta, y Álvaro Giménez, como hombre en punta.

Sí, pero no

El Real Oviedo llega a esta cita con las opciones de estar en la lucha por el ascenso intactas, más como consecuencia de su rendimiento fuera que por lo hecho en casa. Si fuese por eso, el Almería podría soñar con eso, pero los tres puntos de diferencia a favor de los carbayones son los tres de más que han conseguido los de Anquela lejos del Tartiere. En casa, su comportamiento, no es mejor que el de la UDA y sus victorias llegaron por un gol de diferencia, salvo la última frente al Reus. Ante Osasuna tuvo que remontar y frente a un Sporting que acortó diferencias, pero no le creó problemas en la recta final.

Sin el exrojiblanco Christian Fernández y sin los otros centrales Carlos Hernández y Forlín, Juan Antonio Anquela lo mismo se ve obligado a 'desdibujar' el esquema, habitualmente con tres centrales. No son las únicas bajas porque también está en el 'dique seco' Saúl Berjón, otro hombre importante en el equipo del técnico jiennense.

La primera plantilla del Real Oviedo completó ayer por la mañana el último entrenamiento antes del partido con una lista en la que aparecen cinco del filial, así como Omar Ramos, que fue jugador de la UD Almería en la primera parte de la temporada 2011/12, donde solo jugó 120 minutos, para luego recalar en la SD Huesca. Se cae Boateng, con molestias, por lo que entra Javi Mier, mediocentro del Vetusta.