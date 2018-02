UD Almería Nunca llueve a gusto de todos Los servicios médicos hablan con Pablo Caballero, que puede volver al equipo, y con Lucien Owona, que ya estuvo disponible frente a Osasuna. / J. J. A. La UD Almería recupera defensas, pero ahora pierde efectivos en el centro del campo | 12 jugadores rojiblancos acumulan, entre todos, 89 jornadas sin poder competir con el equipo en lo que va de campeonato liguero JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 13 febrero 2018, 01:35

La UD Almería tiene 'el virus' metido en el cuerpo. Es como si padeciera una septicemia, que clínicamente se define como «una infección grave y generalizada de todo el organismo debida a la existencia de un foco infeccioso en el interior del cuerpo del cual pasan gérmenes patógenos a la sangre». Esta UD Almería tiene 'fallos multiorgánicos' desde el comienzo de temporada, con 'afecciones' focalizadas en todas las 'partes de su cuerpo' y cuando no es el pecho es el estómago. Traduciendo, el Almería no ha tenido una semana completa en la que las bajas no afectaran y ahora que puede recuperar efectivos, todos, en la zona defensiva o en la delantera, el principal problema radica en el centro del campo. La lesión sufrida por Mandi, la no recuperación completa de Verza -tocado desde el partido en Lorca- o la larga duración de la lesión sufrida por Tino Costa desvisten a un equipo que, pese a las críticas por la incorporación de Sulayman en el mercado invernal, menos mal que hizo esa gestión porque de no ser así el domingo en Sevilla sólo tendría un jugador específico para esa zona.

El caso es que el cuadro rojiblanco lleva muchos días 'a caballo entre el campo y el hospital', con lesiones que han afectado a 12 jugadores, que sumadas las jornadas de baja hacen un total de 89, un hándicap que se añade las bajas por sanción y que impiden, sin error a equivocación, que el equipo rojiblanco no ha rendido nunca al cien por cien. No hay que olvidar que, siempre se ha dicho, que se juega según se entrena, y hacerlo con una plantilla incompleta, por más que los técnicos que ha tenido el equipo a lo largo de las 26 jornadas de Liga hayan podido disponer de jugadores del filial, repercute generalmente en el rendimiento.

¿Y ahora qué?

La lesión de Mandi vuelve a desvestir la parcela ancha, por más que Sulayman sea 'agua de mayo' para el equipo, numéricamente hablando, pero el futbolista gambiano llega sin competir, como ha pasado con otros muchos jugadores de una plantilla todavía deficitaria en efectivos. Comenzó así por no fichar más efectivos -económicamente tampoco era factible- y continúa del mismo modo por las lesiones.

La parcela de creación vuelve a tener problemas para el partido del próximo domingo en Sevilla porque, con cuatro efectivos -Joaquín es ahora un defensa más porque esa parcela también quedó 'desprovista' por las lesiones-, ahora sólo hay dos, el citado Sulayman y Rubén Alcaraz, motivo por el cual podría pasar como cuando se jugó ante el Nàstic, que numéricamente no es posible jugar con el trivote, como sí se hizo en la primera parte del partido disputado en Lorca. Lucas Alcaraz está a la espera de saber si para el domingo, en el Viejo Nervión de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacio, puede estar de nuevo de vuelta José Antonio Verza o no porque lo mismo la aparición de Joaquín Fernández en el centro del campo es posible.

Lo es porque el 'enfermo' mejora en defensa. La semana pasada, al citado Joaquín Fernández y a Ángel Trujillo -la pareja de centrales desde el inicio de la segunda vuelta- se unió la recuperación del camerunés Lucien Owona, que, con dos semanas trabajando con el grupo, podría aparecer en el centro de la zaga, si fuese necesario. Jorge Morcillo podría recibir el alta médica esta semana y pasar a formar parte de los entrenamientos de grupo, con opciones de entrar en convocatoria.

Mal de ojo

Por unas cosas o por otras, lo cierto es que el equipo no sale del problema de las lesiones como si de un maleficio se tratara y que incide directamente en hacer más complejo el trabajo para Lucas Alcaraz, ahora, pero antes para Luis Miguel Ramis o Fran Fernández. Porque la plantilla acumula bajas por razón de 89 jornadas de Liga, algunas coincidentes en el tiempo y que, por tanto, han provocado ausencia de efectivos para poder competir.

Son doce los jugadores rojiblancos que han estado en el dique seco por problemas físicos, ya sea por una semana, como sucedió con Mandi antes de la lesión del pasado sábado, o como Tino Costa, que de momento lleva 18 semanas de baja, entre las ocho que estuvo hasta que fue expulsado el día del partido frente al Barça B o las diez jornadas, que se unen al periodo vacacional navideño, sin competir por el problema de menisco. Y lo que aún queda para su recuperación, que se estimaba en torno a dos o tres meses.

El argentino es el que más tiempo de baja lleva, por ahora, pero los hay con ocho jornadas de inactividad como son los casos de Jorge Morcillo, que podría estar para este próximo fin de semana; Pervis Estupiñán, que lo ha estado durante ocho, o como por ahora José Antonio Verza, a la espera de que pueda volver para este próximo fin de semana y alivie el 'hospital de campaña' en el que se ha convertido de nuevo el vestuario.

De él han sido inquilinos Javi Álamo, el que más en días 'sueltos', con doce jornadas; Hicham, que se perdido nueve partidos, con seis jornadas primero y tres después; Pablo Caballero, que podría llegar para la cita del domingo en Sevilla, que ya acumula diez jornadas sin jugar, en tres etapas; Lucien Owona, que ya cumplió el sábado pasado, tras seis jornadas de inactividad -dos antes de Navidad y seis en 2018-; Fran Rodríguez, que estuvo cuatro; Juan Muñoz, que lo fue durante las tres primeras, o Fidel, que se ausentó dos jornadas.

Lagarto, lagarto

Por ahora, otros doce jugadores no se han lesionado y hay que tocar madera porque quedan dieciséis jornadas por celebrarse. En ese estado se encuentran los dos porteros, René y Fernando, el primero habiéndolo jugado todo y el segundo sólo el partido de Copa del Rey. Joaquín Fernández, Trujillo, Nano, Marco Motta, Rubén Alcaraz, Pozo, Gaspar Panadero y los tres refuerzos en el mercado de invierno, Sulayman, Lass Bangoura y Edoardo Soleri.