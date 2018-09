UD Almería Nuevo contratiempo en la UDA por culpa del mal estado del césped en el Mediterráneo Estado del césped del campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos. / UDA El primer equipo de Fran Fernández se tuvo que marchar hasta el campo de la Vega de Acá. como hará toda la semana, y el filial se tendrá que marchar a Roquetas para jugar ante el Don Benito J. FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 20 septiembre 2018, 01:07

La imagen dejada el pasado domingo fue la de un césped es 'perfecto estado'. Viendo tal y como están otros campos tanto de Primera como de Segunda, el verde del Estadio de los Juegos Mediterráneos daba la impresión de estar entre los mejores de ambas competiciones. Sin contar ya con los de Segunda B. Pero todo cambió a las pocas horas. Tanto que el primer equipo de Fran Fernández, que debía ejercitarse durante toda la semana en el campo principal, se tuvo que marchar ayer hasta el recinto de la Vega de Acá.

El motivo no es otro que una enfermedad que ha afectado a la hierba y que fue detectada el mismo lunes por los operarios que se encargan del cuidado del césped, tanto del campo principal como del Anexo. Por ello, el consejo para un tratamiento más efectivo ha sido el de no pisarlo, como mínimo, durante una semana. De esta manera, hasta la semana que viene no podrán volver a pisar el campo habitual de los partidos tanto del primer como del segundo equipo esta campaña.

Problema agravado

La situación ha tomado un punto más grave porque durante estos días tampoco se pueden ejercitar en el campo Anexo. La pasada semana se determinó que debían realizar unos tratamientos de resiembra y se está realizando durante esta semana este trabajo. Tampoco, por tanto, es utilizable esta parte del Estadio de los Juegos Mediterráneos para poder trabajar Fran Fernández con sus jugadores, como no lo pueden hacer Esteban Navarro con los suyos.

Un equipo, el 'B', que se suele entrenar en el campo de la Vega. La tercera opción que es la que, desde ayer, utiliza el primer equipo. Quienes se ejercitarán hasta el sábado, momento en el que se marcharán hasta Soria para jugar el domingo (18.00 horas) contra el Numancia. Por su parte, los de Navarro 'emigrarán' hasta Roquetas para medirse en la quinta jornada del Grupo IV de Segunda B al Antonio Peroles.

No es la primera vez que la UDA tiene problemas para utilizar cualquiera de los dos campos del Mediterráneo. Tuvieron que comenzar la pretemporada en la UAL, mientras que estuvieron en San Pedro del Pinatar una semana, cuando no estaba previsto. Todo motivado porque no se podía entrenar ni en el campo principal ni en el Anexo.