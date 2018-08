UD Almería / El Rival Nueva tentativa para volver a primera El CD Tenerife vuelve a situarse en la parrilla de salida con el objetivo principal del ascenso y con la obligación de superar la irregularidad de campañas precedentes JAVIER GÓMEZ GRANADOS ALMERÍA Domingo, 26 agosto 2018, 00:45

El CD Tenerife ha vuelto a apostar fuerte por recuperar plaza en Primera División. Comoquiera que la competencia por ascender es muy elevada, los chicharreros quieren comenzar con fuerza. Sin embargo, la primera fue en la frente, ya que sólo un discutido gol en el último instante, cuatro minutos más allá de los noventa de rigor, salvó un punto ante un Nàstic que, pese a estar muy reforzado, ha sido de los peores de la categoría durante algunos años.

El caso es que el Tenerife ha vuelto a confiar en el exfutbolista, Joseba Etxeberria, para hacerse cargo del equipo desde el banquillo. Pese a que no tiene excesiva experiencia, más allá del Basconia entre los años 2016 a 2018 y algunas semanas en el propio Tenerife, su amplia trayectoria como jugador del Athletic Club ha sido suficiente credencial para que el club chicharrero se ponga en sus manos de cara al ambicioso objetivo del ascenso.

25 Dani Hernández 13 Ángel Galván 21 Jorge Sáenz 5 Alberto Jiménez 19 Lucas Aveldaño 14 Carlos Ruiz 4 Samuel Camille 2 Luis Pérez 23 Raúl Cámara 8 Bryan Acosta 20 Iker Undabarrena 6 Luis Milla 16 Aitor Sanz 24 José Naranjo 18 Paco Montañés 9 Filip Malbasic 10 Suso Santana 11 Tyronne 22 Nano 7 Joao Rodríguez 17 Shaaban Idd Chilunda

Juan Carlos Real

Además de la irregular imagen y del agónico resultado de la primera jornada, Etxeberria se ha encontrado con una dura crítica a su trabajo en un jugador que fue suyo y que ahora está en la UD Almería. El centrocampista gallego, Juan Carlos Real, manifestó hace unos días que, con Etxeberria, «me sentía desplazado porque bajo mi punto de vista hacía las cosas bien cada semana, o cuando tenía oportunidad en los partidos, pero no cambiaba mi situación». No obstante, de momento, el técnico vasco mantiene en calma al vestuario y, pese a que no debutará ante su público hasta la tercera jornada, pretende hacer del Heliodoro Rodríguez López el fortín de cada temporada, donde asfixian al rival, mientras que en sus visitas, y dependiendo del rival, alternará el dominio del balón con un juego rápido y transiciones veloces.

El Tenerife no es de los equipos que más revoluciones han hecho en sus plantillas, precisamente porque confían en el trabajo de los últimos años, especialmente de la campaña pasada. Así, se cuentan las altas de Chilunda (Azam), Nano Mesa (Eibar), Naranjo (KRC Genk), Joao Rodríguez (Chelsea ) y Undabarrena (Athletic). En el apartado de bajas, Juan Carlos Real (Almería), Juan Villar (Osasuna), Víctor Casadesús (Alcorcón), Iñaki Sáenz, Vitolo, Mula (Málaga ), Longo (Huesca) y Brian Martín (Melilla).

Plantilla suficiente

Con la temporada recién comenzada y con el partido de Tarragona como único dato fiable de lo que será el Tenerife, la rueda de prensa de Etxeberria al concluir dicho encuentro es, seguramente, el mejor análisis de lo que es y de lo que se espera de este equipo. Así, respecto al aspecto ofensivo, uno de los más llamativos de este equipo, el vasco dijo que «Malbasic, Nano, Naranjo y los otros de arriba pueden jugar en diferentes posiciones. Dicho esto, no quiero volverlos locos tampoco. En la segunda mitad Naranjo le ha dado mucho al equipo. Es importante que la gente de arriba se atreva a hacer cosas. En la segunda parte con las vigilancias casi no nos han contragolpeado».

Está contento con la plantilla que tiene. «Con lo que tenemos podemos competir. Hay buena plantilla, pero estaremos atentos al mercado hasta su cierre. Sé de la calidad del grupo porque lo veo entrenar. Pero no podemos permitirnos un primer tiempo como el de hoy. En el segundo jugamos de verdad».

La segunda mitad ante el Nàstic es la referencia actual del Tenerife. De hecho, jugadores como Luis Milla o Aveldaño dejaron claro, esta semana, que ante la UD Almería el guión a seguir es el de la segunda parte en Tarragona.

El CD Tenerife es otro de los candidatos al ascenso. Quizás no está en el grupo de los más fuertes pero sí en ese segundo escalón del que siempre sale algún nuevo equipo de Primera. Con menos masa social que hace algunos años, actualmente cerca de los nueve mil abonados, sigue confiando parte de su temporada en la fortaleza que muestra en su estadio. En los desplazamientos, en las últimas campañas, no ha sido ta fiable. De hecho, en el único partido de la actual ha ofrecido dos perfiles muy distintos y una irregularidad que debe, necesariamente, superar cuanto antes.