UD Almería Nueva oportunidad para el mismo 'traje' Los 'modelos' de la UDA fueron Nano, Fidel, Fernando, Motta, Rubén Alcaraz, René, Pablo Caballero y Joaquín Fernández. / UDA El Almería repite la primera equipación de la pasada campaña y solamente cambia la segunda | Pese al mal ejercicio pasado, el club rojiblanco volverá a llevar la misma equipación rojiblanca en el nuevo curso JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 21 julio 2017, 01:24

Si en algún aspecto de la vida la superstición está en lo más alto suele ser en el deporte. Tanto a nivel particular como colectivo. Los vestuarios suelen ser 'santuarios' con mil y una manías de los componentes que allí están. Algo que se traduce en que si una situación tiene un final con triunfo, la repetición de lo realizado es un hecho. Todo lo contrario cuando el final es negativo. Se intenta borrar todo lo vivido en los momentos previos. Ponerse de una manera la equipación o las botas de juego. Tener en la taquilla una serie de elementos. Y, por encima de todo, la camiseta. El dorsal y la elástica. Ahí ya depende también de lo que decida el propio club. Más sobre todo en la época que vivimos. Cada año cambiando la indumentaria y el 'traje' para que los aficionados quieran tener la más nueva. Todo se junta cuando en el ejercicio anterior las cosas no han ido bien. Se suele borrar todo registro. Incluso, que pasen muchos años hasta que algo similar retorne.

Pues todo lo dicho ha sido omitido por la UDA. El cuadro rojiblanco no quiere saber nada de esto. Ni tan siquiera por marketing. Porque los rectores de la entidad almeriense, conjuntamente con la marca que los viste (Nike) han determinado que la misma primera equipación de la temporada pasada, de mal recuerdo para los aficionados porque se sufrió hasta la última jornada, siga siendo la primera 'piel'. Por tanto, la UDA seguirá manteniendo la misma primera equipación como la ha tenido en la última campaña. Mismo diseño el que lucirán los jugadores de Luis Miguel Ramis que el pasado curso.

Vuelve el gris

Lo que cambia es el segundo 'traje' de faena para los almerienses. Se olvida el fosforito, al menos para los jugadores de campo, para pasar a una totalmente blanca (camiseta, pantalón y medias) con las mangas en gris. Curiosamente, el punto intermedio entre el blanco y el negro no estaba en la armario del Almería desde la temporada 2010/2011. Justo en la que se descendió por vez primera de la máxima categoría a la Segunda División. Otro aspecto que no ha sido ni 'valorado' por los supersticiosos que están en los clubes y en los vestuarios. De aquella temporada ya no queda nadie en el vestuario. Sí sigue en la entidad Miguel Ángel Corona, ahora como director deportivo de la entidad.

En cuanto a la tercera equipación, ni el Almería ni el suministrador de la ropa han querido modificarla. La tercera también repite y es azul de forma completa. Es la única que no mezcla. Tanto la camiseta, pantalón como medias son del mismo color.

Por su parte, los guardametas seguirán manteniendo el verde y el fosforito. Sí serán nuevos en cuanto a las personas, pero tanto René como Fernando han 'heredado' la vestimenta de Casto y Julián Cuesta del pasado ejercicio. Los dos nuevos porteros ejercieron de modelos junto a otros cuatro compañeros más. Motta y Rubén Alcaraz para la primera equipación; Nano y Joaquín para la segunda; y Fidel y Pablo Caballero para la tercera.

La 'presentación' fue en La Manga Club, lugar en el que los rojiblancos están realizando la primera concentración de pretemporada desde el pasado martes y que durará hasta el sábado, momento en el que los almerienses se desplazarán hasta Pinatar Arena y jugar el primer amistoso frente al Levante. Contra los valencianos, en el mismo escenario que actuaron el pasado verano, estrenarán la equipación y los dorsales. En aquella ocasión lo hicieron con la fosforita, la única que ha desaparecido de cara al presente curso.

Salvo que haya una nueva presentación ante los medios de comunicación y para que los aficionados puedan ir al acto en cuestión, la de ayer sustituye a la que en campañas anteriores ha habido en la Diputación Provincial de Almería. El club entiende que debía hacer pública las equipaciones antes de disputar el primer partido amistoso. Y como el primer equipo lleva desde el martes en La Manga, con lo que no se contaba, la hicieron ayer.