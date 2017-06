Construir una plantilla nueva

La nueva dirección deportiva de la UDA, encabezada por Miguel Ángel Corona, tiene mucho trabajo por delante. Ya lo está teniendo, aunque de manera oficial no haya cerrado absolutamente nada. Bien porque las negociaciones siguen su curso y no se han culminado o porque los contratados continúan con su competición y no se quiere anunciar algo para no perjudicar a la otra parte. Un aspecto que puede valer tanto para el puesto de entrenador como para el de cualquier posición en el terreno de juego. Porque el Almería debe ir a por todas y cada una de las once piezas que conforman la pizarra del técnico de turno que se siente en el banquillo del conjunto rojiblanco. A día de hoy no se podría formar un equipo titular con los que tienen contrato para el siguiente ejercicio de los que acabaron. Principalmente, porque no hay ningún guardameta. Del resto, uno por sitio y no todos van a seguir defendiendo la elástica del club presidido por Alfonso García.

Corona, junto a Raúl Lozano e Ibán Andrés, deben comprobar el presupuesto del que disponen. Saber lo que puede caer de ingreso si hay algún traspaso (Chuli o Quique González como principales candidatos), conocer si alguna de las fichas con las que cuentan se puede ahorrar (Diamanka) y tener claro si alguien de la actual plantilla pide salir de la forma que sea. Con todo esto controlado, el talaverano no puede descartar, de antemano, ningún ofrecimiento de posición en el campo. Porque tiene que fichar para todos los lugares del terreno de juego.

Portería vacía

Pendiente de la renovación de Casto o firmar una portería completamente nueva A día de hoy, la portería de la UDA es la que está más ‘descubierta’. Ninguno de los dos cancerberos que estuvieron en el recién terminado curso tiene contrato para el siguiente ejercicio. Por tal motivo, la dirección deportiva debe negociar de la nada para completarla. Bien con alguna renovación o para hacer una portería completamente nueva. Parece segura la salida de Julián Cuesta, después de tres años y medio como segundo guardameta y con pocas oportunidades. El que sí podría renovar es Casto. Ha habido ya contactos, aunque de manera oficial no se ha dicho ni que esté renovado ni que su continuidad esté descartada. Se busca, eso sí, un guardameta titular.

Durante estos próximos días, hasta que se vayan cubriendo puestos en la pizarra, Corona no podrá decir que va a por una u otra posición. Porque en la actual plantilla del Almería falta de todo. Principalmente en la portería. A día de hoy, el primer equipo no tiene a ningún guardameta cerrado para el siguiente curso. Los dos que han acabado esta campaña finalizan su contrato. En principio, Julián Cuesta saldrá buscando en otro destino los minutos que no ha tenido en las tres campañas y media en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Casto, por su parte, se podría quedar. Pero lo que sí tiene muy claro el club es que se buscará un primer portero. Si el extremeño quiere quedarse sabiendo que su nuevo ‘colega’ parte con más opciones, sería el segundo guardameta. Que no lo asume, pues las negociaciones no llegarán a buen puerto y se tendría que contratar, también, a otro cancerbero.

Defensa

En defensa todo está pendiente de los que están. Motta quiere ver y escuchar antes de decidirse. Antonio Marín regresaría de su cesión en Granada. En un principio, el lateral derecho está cubierto. Pero no sería bueno que se apostase porque todo puede cambiar. El italiano y lo que opine el técnico que esté del accitano será lo que marque todo. En el centro de la zaga, Trujillo y Morcillo. Lo mismo se quedan los dos y habría que fichar a otro par de centrales como, si sale alguno o ambos, el número de contrataciones aumentaría. En cuanto al lateral izquierdo, la gran temporada de Nano, sobre todo en el último tramo a nivel ofensivo, hace que se piense en fichar a un recambio. A alguien que le apriete en los entrenamientos, aunque sabiendo que el malagueño será el titular. Eso si, al estar en su último año de contrato, no acepta una oferta de más cuantía en duración y el Almería debería ir a por dos laterales para la banda izquierda.

Pivotes

Quizás sea lo que marque el futuro y se pueda saber a lo que desea jugar el nuevo cuerpo técnico. Para las dos posiciones de pivote (si el esquema es 1-4-2-3-1) el Almería cuenta actualmente con tres piezas. Joaquín, Fran Vélez y Pape Diamanka. Azeez, Corona y Borja Fernández han terminado su vinculación. El primero ha elegido irse a otro equipo. El segundo es el director deportivo. El tercero sí podría seguir y se tienen bastantes esperanzas de que así sea. Pero con su sola renovación no se complementa el centro del campo. Harán falta más elementos.

Ni están todos los que son ni son todos los que están en la línea defensiva de la UDA Cuatro son los jugadores de la UDA que han acabado la temporada y tienen contrato para el siguiente curso. Sin contar con la vuelta de Antonio Marín, cedido en el Granada B, el nuevo técnico podría formar con una línea defensiva compuesta por Motta, Trujillo, Morcillo y Nano. Pero no hay más. Ni tampoco quiere decir que los cuatro nombrados sigan en el club al inicio de la siguiente campaña. Porque hay mucho que negociar. Motta ya ha dicho que quiere saber el proyecto antes de decidir si se queda. A Morcillo le queda una temporada y podría salir o renovar. Nano encara su último año de contrato y la intención del club es sentarse para ampliar. Y Trujillo, el que tiene firmado hasta 2019, también podría ver cómo se desarrolla la composición de la plantilla para saber su rol en el curso que se iniciará oficialmente en agosto. Contando que se queden los cuatro, la dirección deportiva debería encontrar un jugador para cada posición. Es decir, un mínimo de cuatro incorporaciones. Pueden ser de fuera o la subida de algún componente del filial para que tenga ya ficha de la primera plantilla. Como mínimo, la mitad de cambios.

El club quiere rodear a Joaquín de un centro del campo poderoso. Con Borja y con un fichaje de campanillas y que sea la referencia a la hora de la construcción del juego. Lo que en su momento hizo Corona. Lo que no ha hecho Azeez. Para lo que no está llamado Fran Vélez. El catalán en el Almería esperan que se quede. Su rol debe ser importante sabiendo que los titulares, sobre todo en casa, serán otros. Más o menos lo que se pretendía hace un año con la llegada de Diamanka. El senegalés tiene un año más de contrato, pero se quiere liberar su ficha para que aterrice el futbolistas que tiene que llevar el tiempo en los partidos y que sea un perfecto complemento tanto de Joaquín como de Borja.

Extremos

Se podría decir que el único que hay ahora mismo en los planes del club es Fidel Chaves. Pero al zurdo onubense se le pedirá que aumente su aportación. La inversión realizada hace un año no ha sido para nada amortizada todavía. Se fichará a otro extremo zurdo para que sea una competencia real. Lo que no ha sido en este ejercicio ni Jonathan Zongo ni Iván Sánchez al inicio de la competición, como menos lo fue Karim Yoda en la segunda parte del campeonato. La duda es si se trae a un suplente de Fidel que aporte minutos de calidad o directamente alguien que pueda pelear por la titularidad. Un fichaje como mínimo.

En la parte derecha, aunque haya dos con contrato, se puede decir que está ‘vacía’. Porque la idea es la de no contar ni con Javi Álamo ni con Iago Díaz. El primero tiene un año de contrato. El segundo dependía de que la Cultural Leonesa lo contratase, aunque el cuadro leonés no parece muy por la labor de hacer efectiva esa opción que firmaron en enero cuando se marchó cedido. En ambos casos, el 30 de junio de 2018 es cuando acaban su vinculación con la entidad rojiblanca.

Sin Antonio Puertas, ya firmado por el Granada, la banda derecha debe ser cubierta de una manera completa. Dos fichajes para que sea una de las partes más importantes en el esquema del club. Si sigue la misma idea de pizarra, el juego seguirá siendo con extremos abiertos y por el que pasará todo el juego.

Entre un extremo y otro, el mediapunta. Pozo está como único componente actual. El malagueño ha tenido dos campañas muy irregulares. Se le pedirá, como a otros componentes de los llamados importantes, que tiene que dar un paso adelante. Para ser la referencia ofensiva. Tanto en los partidos de casa como en los de fuera. De él dependerá de si sigue teniendo minutos o se prefiere otro esquema con dos delanteros o un tercer centrocampista.

Buscar compañeros a Joaquín y ver el futuro de los que tienen contrato Como ocurre en la defensa, el centro del campo del Almería podría iniciar la siguiente temporada con componentes del campeonato recién finalizado. Pero sin recambios. También, como ocurre en la retaguardia y en un mayor grado, los movimientos pueden marcar el verano. No solamente por las llegadas de, como mínimo, uno por puesto. Lo son por las salidas que se producirán o, en su defecto, que hay interés, por el jugador o por el club, de que se acabe la relación entre la entidad y el futbolista. Lo principal será complementar la zona más próxima a Joaquín. Fran Vélez y Diamanka son los que tienen contrato. El primero podría salir. El segundo es seguro que saldrá. El senegalés le queda un año y la UDA desearía una rescisión o que alguna entidad asuma su ficha. Caso similar a Javi Álamo. Se ha quedado, tras la marcha de Antonio Puertas y Jonathan Zongo, como el único extremo derecho. Pendientes de Iago Díaz. No se cuenta con ninguno de los dos. Así que hay que cubrir esa banda de manera completa. En la izquierda, encontrar un recambio para Fidel. Lo mismo que para Pozo. Siempre que se quede y no salga traspasado.

Delanteros

En la delantera, Quique González es el único que ahora mismo tiene contrato. Chuli dependerá de lo que quiera el Getafe sobre su futuro. En caso de no comprarlo, regresará al Almería, aunque la idea es encontrarle un nuevo acomodo y romper los tres años de contrato que tiene todavía con los rojiblancos. Juanjo Expósito ya no seguirá en la entidad. En cuanto a Kalu Uche, el club lo tiene, como ocurría hace un año, en la recámara a la espera de lo que decida el mercado. Dos fichajes o tres dependiendo de Chuli.

Quique, con ofertas y a la espera de saber si Chuli regresa a Almería para quedarse

Han acabado su vinculación Kalu Uche y Juanjo Expósito. De esta manera, solamente Quique tiene contrato con el Almería de cara a la próxima campaña. El vallisoletano amplió su vinculación con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2021. Lo hizo hace pocos meses cuando el primer equipo estaba en puestos de descenso. No quiere decir que siga sí o sí la siguiente temporada. Porque sus 16 goles en este ejercicio, sumados a los 15 del pasado, hacen que sea un delantero bastante atractivo para poder, como mínimo, hacerle una oferta. Que ya ha recibido. También se está pendiente de si Chuli regresará a la entidad almeriense tras su cesión en Getafe.

El futuro de ambos determinará si se tienen que fichar dos o tres delanteros. Si Quique y Chuli siguieran, sí que se necesitaría un perfil más de ‘9’ puro. Un Jorge Molina o Sandaza. De no seguir alguno de los dos, se tendría que completar la delantera de forma íntegra, tanto con futbolistas de distintas características de juego.

El mayor desembolso será para esta demarcación. Se ha comprobado que Quique es el único que ha ‘tirado del carro’.