El once tipo sólo jugó un partido junto

Si se analizan los 42 partidos disputados por la UD Almería y los minutos disputados a lo largo de la temporada por los 33 jugadores que han jugado el campeonato, se puede desprender que el once tipo de la UD Almería sería el formado por Casto, bajo palos; Marco Motta, Ximo Navarro, Jorge Morcillo y Nano, en defensa; Borja Fernández y Joaquín Fernández, como los dos mediocentros del equipo; Antonio Puertas, José Ángel Pozo y Fidel, en la segunda línea de ataque, con Quique González, como hombre en punta. Pero este once tiene un matiz atendiendo a los minutos y a la polivalencia de un hombre, el granadino Ximo Navarro, ya que aunque acabó la temporada como central diestro, de los 37 partidos en los que fue alineado sólo jugó en esa posición en 14 partidos, mientras que en 21 ocasiones -las de la etapa de Fernando Soriano- su posición en el terreno de juego fue como lateral diestro y en dos ocasiones lo hizo por banda izquierda.

Si se toma al dedillo la ubicación, más que los minutos, Ximo Navarro dejaría su puesto en el centro de la defensa y le 'quitaría' el puesto de lateral a Marco Motta. Así, Ángel Trujillo sería el acompañante de Jorge Morcillo por el centro de la defensa, ya que el madrileño jugó hasta 20 partidos como titular en esa demarcación. Sin embargo, su aparición como central de referencia fue utilizada por última vez en la jornada 31, con la visita del Alcorcón. Morcillo había estado fuera del equipo por decisión técnica en los dos partidos dirigidos por Fran Fernández, así como en el jugado en Valencia. De todas formas, nadie dudaría que el mejor rendimiento de Ximo Navarro ha sido en la posición de central y que el mejor lateral derecho, incluso por encima del granadino de Guadahortuna, ha sido el italiano Marco Motta, que concedió un plus a la plantilla con su llegada en el mercado de invierno.

Fue uno de fichajes más importantes de un club que ha visto cómo hasta cuatro jugadores del filial jugaron partidos con la primera plantilla. Son los casos de Joaquín -ya había debutado la pasada Liga en el duelo jugado frente al Mirandés-, que comenzó como jugador del filial para ser incorporado en enero a la primera plantilla; Gaspar Panadero, Carlos Garrido y Francisco Callejón.

Los más utilizados

Catorce jugadores han superado los mil minutos como jugadores de la UD Almería en la recién concluida temporada, con seis de ellos jugando más de tres mil minutos a lo largo de las 42 jornadas de Liga. De esos datos se podría hacer un once que estaría formado por Casto, bajo palos; Marco Motta, Ximo Navarro, Jorge Morcillo y Nano, en defensa; Borja Fernández y Joaquín Fernández, como los dos mediocentros del equipo; Antonio Puertas, José Ángel Pozo y Fidel, en la segunda línea de ataque, con Quique González, como hombre en punta. Y se da la casualidad que este once no se ha puesto sobre el terreno de juego nada más que en una ocasión, concretamente en el partido del pasado sábado, frente al Reus, que valió para certificar la permanencia en la categoría.

Casto Espinosa es el jugador más que más minutos ha disputado esta temporada

Quique González es el jugador de campo con más continuidad sobre el terreno de juego y eso que se perdió el inicio de temporada como fijo en las alineaciones iniciales. Hasta la cuarta jornada del campeonato, en el partido disputado en Montilivi y que finalizó con empate (3-3) -hizo uno de los goles-, el jugador pucelano era un delantero que jugaba por la 'segunda vía', después de un comienzo de pretemporada y temporada un tanto incierto -los rumores de su posible salida le perjudicaron sin duda y fue sustituto antes que sustituido-.

El caso es que de los 33 jugadores que han vestido como rojiblancos en la presente temporada, sólo Kalu Uche volvió a ser futbolista de la UD Almería con un técnico que no fuera Fernando Soriano. Con el maño, jugaron 32 futbolistas a lo largo de las 27 jornadas en las que estuvo como responsable de la primera plantilla de la UD Almería. A lo largo de las mismas, Ximo Navarro fue el lateral derecho rojiblanco, habiendo estado en esa posición en 21 partidos, dos lo hizo como lateral zurdo y en los cuatro restantes no jugo, estando fuera de la convocatoria en las jornadas 22, 25 y 26.

Sus 14 restantes presencias como central rojiblanco empiezan cuando Fran Fernández le utiliza en esa posición en el partido disputado en el Anxo Carro de Lugo y ya estuvo en esa demarcación en todos los encuentros disputados hasta el final, perdiéndose, por sanción, el jugado frente al Mirandés, en la antepenúltima jornada de Liga.

Una gran apuesta

Del resto de jugadores que fueron utilizados a lo largo de la presente temporada, sin lugar a dudas, Joaquín Hernández ha sido el gran descubrimiento de la entidad. Ya se le conocía de su etapa en las bases y su demostración en las bases de la selección española. Pero el huercalense ha dado un salto de calidad, creciendo con el paso de las jornadas y desenvolviéndose 'a las mil maravillas' tanto en la posición de central como en la de mediocentro.

A lo largo de la temporada 2016/17, Joaquín disputó 36 partidos -35 lo hizo de salida-, con diez encuentros como central -siempre para 'tapar' ausencias por sanción, generalmente- y 25 en la posición de mediocentro. Cuando esto ha sucedido, el técnico que le utilizó estuvo más cerca de lograr un once tipo que sólo jugó junto en el último partido de la competición, el de la permanencia ante el Reus, el añorado por una afición que, de salida, quiso aprender de 'carrerilla', pero, por unas circunstancias o por otras, ninguno de los tres técnicos que tuvo el conjunto rojiblanco lo llegó a utilizar, como tampoco repitió el once en dos jornadas seguidas.