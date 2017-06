Sofian Chakla: «Soy de la tierra, nadie defendería al Almería como yo»

El restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón fue escenario, ayer, de la Tertulia del Minuto 92, el programa que Radio Marca Almería lleva a cabo de lunes a viernes de 14 a 15.30 horas y que los martes tiene su sede en esta céntrica zona de la capital. Los tertulianos debatieron sobre el final de temporada de la UD Almería y disfrutaron con la presencia de Sofian Chakla, que este curso ha militado en Segunda B con el CD El Ejido y, tras ello, en el filial rojiblanco, luchando por ascender a la categoría de bronce con los de Fran Fernández en una maniobra que no estuvo exenta de polémica por tratarse de dos conjuntos con rivalidad.

«Hay gente a la que le sentó mal, pero tomé la decisión al ver el poco interés que tenía el CD El Ejido en mí. No recibí ni una sola llamada. El club habló con otros compañeros e, incluso, contactó con otros centrales, se le adelantó el Almería y no me lo pensé. Era una decisión arriesgada, pero acepté», explicó el jugador almeriense. «Al acabar la liga estuve dos semanas esperando al CD El Ejido, pero cuando vi que empezó a contactar con centrales de otros equipos no me sentó bien. Yo no iba a pedir mucho dinero, porque estoy en casa con mi pareja, mi familia y mis amigos. Quería lo que merecía, simplemente, y creo que tenían que haberme tenido más en cuenta, porque terminé la temporada bien», lamentó el defensor.

Sofian, además, apuntó que «las faltas de respeto nunca las acepto. Yo siempre voy de frente y no me gusta que actúen a espaldas de mí. Yo le deseo lo mejor al CD El Ejido porque ese escudo no lo voy a borrar de mí. Tengo compañeros allí y conozco aficionados que sienten los colores, pero no estoy contento con la nueva directiva. A quien le sentó mal que viniera al Almería debe entender mi postura».

Etapa como rojiblanco

Apenas han sido dos partidos, ambos ante el Sporting B en la eliminatoria que puso fin al sueño del ascenso del filial almeriense, pero la breve etapa de Sofian en el Estadio Mediterráneo también fue muy intensa. De hecho, debutó con gol en el 1-0 de los de Fran Fernández ante los asturianos en el choque de ida.

«En cuanto llegué al vestuario me recibieron de una forma espectacular, tanto los compañeros como el cuerpo técnico. El debut fue bien, consiguiendo la victoria en casa ante el Sporting B, pero en la vuelta nos metieron muy pronto y no pudimos lograr el pase», subrayó Chakla.

Su futuro, ahora mismo, parece lejos de la provincia. «Si soy sincero, el Almería no ha hablado conmigo. Para mí fichaje me llamó Ángel Luis Catalina, diciéndome que estaban interesados en que jugase el playoff con el filial, y acepté con el fin de que se fijaran en mí para hacer la pretemporada con el primer equipo. ¿Qué tenía que perder? Quería que me juzgaran como futbolista», confesó Sofian.

El jugador reconoció que «me gustaría hacer la pretemporada con el primer equipo. Soy de la tierra y nadie como yo va a defender esta camiseta», añadiendo que «a mis 24 años no me planteo seguir en el filial, ya que tengo una trayectoria detrás. Jugar en Tercera División sería un paso atrás para mí».

Ahora, Sofian tomará unas merecidas vacaciones al mismo tiempo que continúa haciendo el Ramadán. «Es una fecha especial para la comunidad musulmana. Lo hacemos con gusto, porque son épocas de reunirnos con los familiares. Llevo desde los 12 años con esta práctica, aunque si me pilla en época de partidos es complicado. No obstante, no es tan estricto. Si ves que no aguantas más, puedes beber o comer. Es lo que yo hago en los días en los que juego. Luego, en mis vacaciones, lo recupero», comentó.