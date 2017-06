El Almería B se juega en Mareo seguir soñando

Con la ventaja inicial del 1-0 de la ida, la UD Almería B devuelve hoy la visita al Real Sporting B en un interesante pulso entre filiales que quieren volver a Segunda División B, en la que ambos militaron en la Liga 2015/16. Frente al frente, en Mareo, el equipo guaje, muy efectivo en casa de cara al gol, y el almeriense, que ha ofrecido una positiva trayectoria en el aspecto defensivo, tanto en la fase regular de la Liga como en los anteriores envites del presente playoff de ascenso.

En el equipo local, vuelta a la disponibilidad de Cristian Salvador, uno de sus baluartes en la medular. En la UD Almería B, los mismos efectivos del envite de ida, destacando de nuevo la ausencia de Gaspar Panadero, convocado ayer con el primer equipo rojiblanco.

Los mismos de la ida

Con 17 jugadores en la convocatoria viajó a Gijón la expedición del filial rojiblanco, por lo que habrá un descarte antes del partido. No entraron en la lista, como en el envite de ida, Javi Moreno, Igor Engonga y Garrido, los tres por lesión, además de Paquito, por decisión técnica, y Gaspar Panadero, en el caso de este último al haber sido convocado por el primer equipo de la UD Almería para el partido de la noche da ayer contra el Reus Deportiu.

Son los mismos descartes que hubo en el envite de ida disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos contra el conjunto sportinguista, aunque se augura que habrá algunas variantes en la formación inicial que inicie el segundo reto, decisivo para pasar a la tercera y última eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División B. Serán variantes que, en el aspecto táctico, ha venido ensayado el filial almeriense durante la semana previa al reto de hoy para intentar estar, mañana lunes, de nuevo en el 'bombo' del sorteo para la ronda final del camino hacia la citada categoría.

La cautela de Fran Fernández

Realista, moderado y optimista como siempre, Fran Fernández, entrenador de la UD Almería B, sabe perfectamente que les aguarda un nuevo reto pleno de dificultades. «Lo tenemos muy claro, como lo tuvimos en los tres partidos anteriores del playoff. Pero estamos preparados para afrontarlo, como ante la UP Langreo y después contra el Real Sporting B». Comparecer hoy en Mareo con la ventaja del 1-0 de la ida la valora positivamente en el dato de que no encajaron ningún gol. «Es una renta, en cierto, modo un poco engañosa porque es poca la diferencia. Lo bueno es que no nos marcaron en casa y, por ello, cualquier gol que hagamos nos podría dar mejor ventaja y eso es lo que vamos a intentar», comentó.

Con esa mentalidad, a sabiendas de que el potencial guaje en Mareo es un dato muy a tener en cuenta, el almeriense opina que la mejor defensa pasa por un buen juego de ataque. «El objetivo es salir buscando hacer gol, aunque es obvio que el partido va a ser intenso, muy largo y tenemos que estar preparados. Es un rival muy complicado y será difícil, con el gran equipo que tiene, que no te hagan algún gol», manifestó el entrenador.

Pese a ello, tiene clara la confianza en sus jugadores y en el trabajo realizado durante la semana para preparar el encuentro de hoy. «Sabemos las dificultades que nos podemos encontrar, pero vamos a jugar preparados, tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva. Y en ese aspecto tenemos claro que tenemos que salir a jugar pensando en ganar el partido, pero estando muy atentos al trabajo atrás», declaró.

José Alberto y la agresividad

Por su parte, José Alberto, entrenador del Real Sporting B, tiene plena confianza en que su equipo va a superar la eliminatoria. «Los jugadores están tranquilos, saben que van a competir bien porque lo han hecho siempre y lo va a volver a hacer en este partido. Vamos a dar la vuelta a la eliminatoria y el lunes vamos a estar en el sorteo».

Piensa que su equipo fue mejor que la UE Olot, pese a que le apeó del playoff, y que la UD Almería B, que le ganó en la ida. «Hemos cometido pequeños errores que nos han condenado, pero en el juego ni el Olot ni el Almería han sido mejores que nosotros». Cataloga de gran importancia que la vuelta se dispute en Mareo. «Jugamos en casa, con nuestra gente, en un campo que nos ha traído muy buen resultado durante todo el año».

Sobre la UD Almería B comentó que le gustó en la ida. «Es un equipo joven, intenso, atrevido y con calidad individual. Lo que interesa es lo que hagamos nosotros». Para ello expresó lo que debe aportar su equipo. «Tenemos que ser muy agresivos, muy intensos y no conceder nada al rival».

Un alta y dos dudas

En el equipo local, la principal novedad es el alta de centrocampista Cristian Salvador, que fue baja por tarjetas en la ida. Por lo demás, resaltar que Nacho Méndez y Ramón Díaz tienen algunas molestias, aunque jugarán el partido.

Por otra parte y en cuanto a la trayectoria del filial guaje en Mareo, tanto en la fase regular de la Liga como en la anterior eliminatoria del playoff el balance es altamente significativo. Queda reflejado en 18 victorias y dos derrotas, habiendo marcado 74 goles en los 20 encuentros disputados como local. Las dos derrotas, en Liga contra el Real Oviedo B (0-1) y en el playoff de ascenso, con el Olot (0-1). Resaltar que encajó siete goles, manteniendo su portería a cero en 14 encuentros.