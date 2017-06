Uche espera que el Reus "no quite la comida al Almería"

Kalu Uche llegó en febrero a Almería para ayudar a la UDA en su intento de salvar la categoría. Algo que parecía muy complicado al estar el primer equipo rojiblanco en lo más hondo de la tabla clasificatoria. Pero antes de encarar la última jornada de la Liga 1|2|3 lo tienen en su mano. Dependen de lo que hagan el sábado frente al Reus. Un equipo, el tarraconense, que llegará al Estadio de los Juegos Mediterráneos con todo el trabajo hecho. No se juegan nada más que sumar tres puntos más en su primera campaña en la Segunda División. Para los que piensen que vendrá relajado, el delantero nigeriano, en la que ha sido la última rueda de prensa de un jugador esta temporada antes de que termine la competición, ha recordado la visita del Mirandés la pasada campaña. "Era la penúltima jornada. No se jugaban nada. Y casi nos quitan la comida. Ante el Reus tenemos que intentar que no nos quiten la comida".

El símil se refería a lo que se juega el Almería el sábado. "No hay otro partido después con el que poder corregir los errores. Es el último. Quedan 90 minutos para certificar todo. Después no hay más". Con esta premisa, para el goleador nigeriano, "debemos salir con todo. Es el partido que nos dará la vida. 90 minutos a tope pero con cabeza".

Era lo que más pedía a sus compañeros y a todo el entorno. "Será un partido largo. Espero que podamos ganar desde el inicio. Hay que ir con calma. Intentar defender bien para no encajar y, arriba, enchufar la ocasión que tengamos, porque puede ser la única que tengamos en todo el encuentro".

Si ganan saben que están salvados. No les hará falta mirar lo que hacen los rivales directos. "No pienso en los demás. Pienso en mi partido. Que los demás hagan lo que quieran". El Alcorcón tiene un punto menos que los rojibancos. Al igual que la UDA está el UCAM. El Nástic cuenta con un punto más que los almerienses. Todos dependen de sus propias opciones, porque catalanes y murcianos se miden en Tarragona.

Es optimista en lograr la salvación. Luego, ya se verá. "No sé si seguiré. Me gustaría, pero no depende de lo que yo decida. Primero quiero acabar bien y logrando el objetivo de la permanencia. Después ya se verá lo que pasa".