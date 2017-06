Rafa Malpica: «Se podía haber solucionado esta situación antes»

La Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería, que cada martes se lleva a cabo desde el restaurante Lamarca de la calle Gregorio Marañón, tuvo ayer como invitado a Rafa Malpica, entrenador de la UD Almería de veteranos y conocido sobradamente en el fútbol almeriense por haber llevado el brazalete de capitán del Poli Almería o por haber formado parte del Blanes que se proclamó campeón de España de fútbol sala.

En la actualidad, Malpica está atravesando una bonita etapa con muchas de las glorias del fútbol almeriense, a quienes dirige desde un equipo, el de veteranos, que está cosechando buenos resultados. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana derrotó por 2-3 al Elche CF. «Dentro de cada partido llevamos lo que consideramos más apropiado. A veces podemos disponer de unos jugadores y otras de otros, pero los que vienen dan la talla siempre y estamos contentos. «Dentro de cada partido llevamos a los jugadores que consideramos más apropiados. A veces podemos disponer de unos y otras de otros, pero los que vienen dan la talla siempre y estamos contentos», explicó.

«El sábado estuvimos en Elche jugando con los veteranos, muchos de ellos exfutbolistas del equipo ilicitano, y los ánimos con respecto a la situación de su principal conjunto eran muy malos, lógicamente. Al día siguiente el Elche terminó descendiendo en Cádiz, y las sensaciones que veo aquí son muy similares con respecto a nuestro equipo», lamentó el técnico.

Partido ante el Reus

Rafa Malpica es un asiduo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Desde tribuna, donde se sienta, contempla a un Almería que, por cuarto año consecutivo, ha llegado a la última jornada jugándose el descenso. «Ha habido tiempo para haber solucionado esta situación antes, pero nos hemos metido en una dinámica negativa que nos hace pensar en que está la cosa muy difícil. En otras épocas hacíamos las cosas de otra forma y solucionábamos antes estos temas. No teníamos que haber esperado al último partido, porque ahora la situación es difícil», recriminó el exfutbolista.

Malpica, al igual que otros muchos aficionados, cree que el cambio de técnico tuvo que haberse dado antes. «Yo iba a ver entrenar al Almería de Soriano y parecía que los jugadores estaban pasando el rato. Ahora ves las sesiones y todos quieren jugar. No sé si es que les ven las orejas al lobo, pero viendo este cambio creo que había que haberle puesto remedio a la situación mucho antes», apuntó.

En la Tertulia del Minuto 92 de Radio Marca Almería también se debatió acerca de las palabras de Borja Fernández tras el partido ante el Getafe quejándose de que algunos compañeros no parecían implicados con la situación del equipo. Rafa Malpica fue claro. «Los trapos sucios hay que lavarlos en casa. No sé si lo de Borja fue un calentón, pero tenía que haber medido las palabras. ¿En qué vestuario no hay problemas? Cada uno mira su interés y todos quieren jugar, lo que pasa es que unos lo expresan y otros no».

Y hubo tiempo para hablar de Chuli y su doblete ante el conjunto rojiblanco, claro. «Lo normal sería haberle puesto la cláusula del miedo, porque Chuli es un jugador que aquí no ha rendido ni ha estado cómodo, pero en Almería somos diferentes. Son detalles importantes, porque por culpa de eso nos metió dos goles. Todos los equipos lo hacen, pero aquí no sé qué ocurrió».

Pese a todo, Malpica es optimista con la permanencia. «Yo me conformo con que no baje el Almería. Me vale cualquiera de los otros tres implicados, pero creo que será el UCAM», afirmó.