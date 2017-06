Sofián: "Me quedé para la posible segunda jugada y logré marcar"

Los futbolistas de la UD Almería B, que realizaron durante la mañana de ayer una suave sesión de entrenamiento, disfrutan hoy de jornada de descanso. Mañana reanudarán los entrenamientos, igualmente con sesión matinal, en La Vega de Acá, después de la victoria conseguida ante el Real Sporting B, materializada con gol del debutante Sofián. El nuevo jugador rojiblanco valora positivamente el 1-0 y reconoce que fue justo premio a un gran trabajo colectivo. "Se pudo ver que el equipo sabe sufrir y luchar hasta el final".

Con esa ventaja, el equipo almeriense saltará al Campo Pepe Ortiz, en las instalaciones deportivas de Mareo, para el envite de devolución de visita al filial guaje. Se disputará el próximo domingo, a partir de las 18.30 horas, y contará con la dirección arbitral del colegiado gallego David Iglesias Melón.

Fran Fernández, entrenador de la UD Almería B, volverá a contar con las bajas de Javi Moreno, Igor Engonga yCarlos Garrido, los tres por lesión, y, como el pasado sábado, con la interrogante sobre la disponibilidad deGaspar Panadero. En el Real Sporting B, la principal referencia será la reaparición del centrocampista Cristian Salvador.

Un gol de ‘pizarra’

El debut de Sofián como nuevo jugador de la UD Almería no pudo ser más afortunado, ya que llegó con victoria rojiblanca ante el Real Sporting B y, para ‘redondear’ el estreno, marcando el gol del equipo almeriense. "Efectivamente fue un debut afortunado, ya que conseguimos marcar, pero resultó ser un partido muy trabajado. Se pudo ver que el equipo sabe sufrir, luchar hasta el final y mantenerse". El central de la UD Almería B resaltó que su ubicación, en la jugada del gol, estaba ensayada. "Fue un córner, no entré al remate, me quedé en el segundo palo para la posible segunda jugada, remató mi compañero Blai Pons, yo estaba atento y logré enviar el balón para dentro", comentó.

Reconoció que fue un partido, como una semana antes contra la UP Langreo, en el que resultó fundamental mantener viva hasta el pitido final la ilusión por conseguir marcar. "Vi el partido anterior contra el UP Langreo y fue diferente al disputado con el Real Sporting B. Contra este ha sido más sufrido y más trabajado. Cada partido es distinto, pero al final, y sobre todo en una fase de ascenso, conseguir la victoria y mantener la portería a cero es lo más importante".

Sobre la renta con la que acudirán a Mareo, la catalogó importante, pero sin nada de confianzas. "Con el 1-0 que logramos en casa está claro que ellos nos tienen que marcar dos goles para poder pasar a la siguiente la eliminatoria. Nosotros no vamos a preparar el partido pensando únicamente en mantener la ventaja, sino en intentar crear y aprovechar las ocasiones que se nos presenten para marcar", manifestó.