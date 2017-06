Ramis: «Hemos concedido los dos primeros goles regalados»

Luis Miguel Ramis, entrenador del Almería, atendió a UDA Radio tras volver al vestuario después de la rueda de prensa. Se notó la tensión del momento. Tras la dura derrota encajada por el Almería, el preparador catalán quiso estar con sus jugadores encerrado unos minutos. Porque el golpe había sido duro. Pero el cuadro rojiblanco seguía dependiendo de lo que haga en la última jornada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y fue lo que más insistió el técnico a los suyos para «empezar ya la preparación de la visita del Reus».

Regalos

Eso será de cara al futuro. Porque de lo que había sucedido lo resumió de forma muy clara y en lo que fue una dura crítica a sus jugadores. «Hemos concedido los dos primeros goles regalados». Así de sencillo. Así de claro. El tarraconense no encontraba mucha explicación a lo vivido en el Alfonso Pérez. De nuevo, cuando lo han tenido en su mano han dejado escapar la oportunidad. «Estoy decepcionado porque veníamos para seguir peleando y conseguirlo esta semana». Tras la derrota y por los demás resultados, el puesto que queda para definir los cuatro de descenso se queda a un punto. «Era una situación que se podía dar el jugársela en la última jornada». Y así será.

Para Ramis no quiso casi que referirse a todo lo que ocurrió después que Chuli marcase su doblete. Porque tuvieron que tomar «decisiones desde el banquillo». No surtió nada de efecto a su favor. «Hay equipos que las gestionan bien y no lo hemos podido hacer», afirmó.

Desde el 2-0, el equipo estuvo bloqueado. Antes, también. Aunque con alguna que otra llegada sin hacer excesivo daño a la portería del Getafe. «Ha sido la desesperación. La tensión ha sido grande y no la hemos sabido controlar», dijo el técnico del Almería que dejó «en nada» el encontronazo que tuvo con Antonio Puertas. El jugador almeriense fue cambiado y tuvo algo más que palabras con su entrenador. «Lo hemos hablado en el vestuario delante de todos y después lo he hablado con él a solas. Ya está solucionado»-

Fue el primer paso para la final del sábado contra el Reus. Ahora ya con todas las letras. «Llevamos trece semanas con el cuchillo en el cuello. Con mucha tensión psicológica». Con algunos altibajos, más o menos pronunciados como el de ayer, el Almería «ha demostrado que puede salir de los puestos de descenso. Es un trabajo que venimos haciendo y el equipo ha respondido. Ahora debe tener continuidad en el último partido».

Sobre la cita, destacó que se celebre en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Pensar que en casa estamos teniendo buenos rendimientos y que debemos ser fuertes en la última jornada». Ni más ni menos. Lo que no entra en su mente es que la irregularidad a domicilio se traslade a Almería cuando más necesitan los puntos. «Todavía nos quedan matices de esa irregularidad que nos condena». El mensaje fue muy claro a sus pupilos. «Tenemos que ser fuertes en casa como estamos demostrando», recordó.