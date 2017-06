¿Para qué perder más tiempo? La UD Almería pretende ganar donde nunca lo hizo hasta ahora, pese a que lo acarició en alguna ocasión, para conseguir los puntos que dejen sentenciada su militancia, una temporada más, en la División de Plata del fútbol español, a donde llegó al término de la campaña 2001/02 y, desde entonces, estar entre los 42 mejores equipos de la categoría, con seis campeonatos como integrante de la llamada mejor Liga del mundo.

El duelo de esta tarde-noche, en el Coliseum Alfonso Pérez, enfrenta a dos equipos con trayectorias dispares que sitúan a los getafenses en el camino trazado en pretemporada, pese a que la trayectoria con Juan Eduardo Esnáider le hizo temer por el objetivo, y a los unionistas con un pie en la categoría y otro a punto de asentarse en terreno firme para 'secarse el sudor frío' de otra temporada -y van cuatro seguidas, incluso la presente- de puro sufrimiento.

Tres puntos aseguran el objetivo que deben plantearse todos los equipos que compiten en un campeonato, sea cual sea el torneo en cuestión. Es como lo que repetía muchas veces el que fuese portero de la UD Almería, el carbayón Esteban, de que antes de correr había que aprender a andar. Tal vez esa presión por querer llegar al punto más alto a la mayor brevedad posible ha motivado que los dos últimos campeonatos hayan sido tan calamitosos y que la permanencia en el año pasado se consiguiera en el último partido y este año, si hoy no se gana, se vea abocada a resolverse también en la jornada cuadragésimo segunda.

Cuanto antes

Aquí sí que hay prisas. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Da igual que el Getafe esté buscando una plaza en Primera, bien sea por el fallo del Girona, que lo tiene a un punto de distancia, o por la otra vía, la de la promoción de ascenso, para lo que el equipo que dirige Pepe Bordalás es el mejor posicionado a la hora de jugar el playoff, aunque el hecho de ser primer cabeza de serie -ahora mismo es el mejor de los cuatro que jugarían esa última fase del campeonato- tampoco asegura nada. De hecho, en las seis ediciones que se viene resolviendo el tercer ascenso con la promoción sólo Real Valladolid y UD Almería ascendieron siendo primeros cabezas de serie.

El Almería debe cerrar de una vez por todas la puerta que señala hacia la categoría de bronce y hacer del duelo del próximo sábado, frente al Reus, la fiesta de otra permanencia que, aunque no esté acorde con lo que la afición quiere -algunos con un comportamiento un tanto inconsciente que parecen no entender que el fútbol es sólo un juego con mil factores influyentes-, debe ser aceptada como otra lección que aplicar de cara al futuro, aprendizaje que no parece haberse adquirido en las, como se cita, últimas cuatro temporadas. Las dos primeras, en la máxima categoría, se certificaron con una permanencia en la última jornada y un descenso estrepitoso, que pudo 'curarse' en el último partido; la del año pasado con una permanencia certificada en la última jornada y, en el presente, con un sufrimiento al que debe ponerse punto y final hoy.

No va a ser nada fácil conseguir. El Getafe enderezó rumbo con la llegada de Pepe Bordalás al banquillo y en su 'hoja de servicios' sólo reza una derrota en casa, frente al Girona, que pertenece a la etapa de Esnáider. Desde la llegada del alicantino al banquillo azulón, sus tropiezos sólo rezan a domicilio. En casa, once victorias, cinco empates y ninguna derrota. Y, aunque su comportamiento a domicilio haya sido irregular en las últimas jornadas -perdió en sus dos últimas salidas y antes, tras ganar en Almería, estuvo seis semanas sin ganar-, 'huele' el objetivo y aumenta su capacidad de respeto por parte de quienes se cruzan en el camino.

Sin respeto

El Almería, de todas formas, no debe respetar nada porque el premio que se obtendría con ganar merece la pena. El hecho de no haber ganado nunca en el Alfonso Pérez puede ser significativo, del mismo modo que siempre se ha dicho que cuanto más largas son las rachas más cerca están de romperse. Lo dijo el ahora técnico del Barça, Ernesto Valverde, precisamente cuando vino a Almería dirigiendo al Espanyol. Lo hizo con 17 partidos consecutivos sin perder y un gol de Kalu Uche rompió la racha.

El nigeriano está disponible, aunque posiblemente no para estar de salida en el once. Este vuelve a los cauces de la normalidad tras la recuperación de Ximo Navarro, que no jugó frente al Mirandés, la pasada semana, lo que supone la subida de Joaquín al centro del campo para formar una pareja de mediocentros formada por el huercalense y Borja Fernández. El de Guadahortuna ocupará su habitual posición en el centro de la defensa, acompañado por Jorge Morcillo.

El resto podrían ser los mismos de la pasada semana y de tantas otras, en las que Luis Miguel Ramis ha conseguido mantener el bloque que ha dado los mejores rendimientos, sobre todo en casa, ya que a domicilio, pese a los importantísimos triunfos conquistados en Lugo -en la era Fran Fernández-, Tarragona y Elche -permiten estar al equipo fuera del descenso-, el rendimiento exhibido en los dos últimos partidos -ante Córdoba y Mallorca- genera dudas sobre la capacidad de dar el susto esta tarde en Getafe. De todas formas, Quique González ha vuelto y sus dos goles la pasada semana son un claro ejemplo de ello, algo que no debe hacer que pase al olvido el trabajo de Fidel, clave en los últimos triunfos conseguidos por el equipo.

Este puede formar con Casto, bajo palos; Marco Motta -avisado de suspensión como Corona, Juanjo o Diamanka-, Ximo Navarro, Jorge Morcillo y Nano, en defensa; Borja Fernández y Joaquín Fernández, en la 'sala de máquinas', con Antonio Puertas, José Ángel Pozo y Fidel, en segunda línea, y Quique González como hombre en punta.

Solidez azulona

Enfrente estará un rival que busca ser tercero ante las remotas posibilidades de ascenso directo. Bordalás ha sembrado de dudas el posible once con entrada de no habituales a los que pretende poner en 'curso legal' ante la llegada del playoff. Uno de los cambios seguros es el de Sergio Mora, que vio la quinta en Valladolid, y todo apunta a que sea Lacen su sustituto. El franco-argelino, expulsado en Sevilla, no estuvo ni ante el Elche ni la pasada semana en Valladolid. Además, últimamente ha aparecido Guaita bajo palos, como también Gorosito, que apunta a titular ante el 'dedo acusador' que señala a Cala y Cata Díaz, a dos tarjetas de la suspensión. Mientras, Bordalás recela de si podrá o no utilizar a Dani Pacheco, que lleva tocado toda la semana.