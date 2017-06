El Almería 'quiere' mantenerse en casa

Así lo hemos vivido 2593806 2

El Almería tendrá que sufrir porque, para no depender de nadie, estará obligado a ganar el último partido de Liga, la semana que viene en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Reus. Todo porque ayer perdió por un amplio tanteo en Getafe, pero no por amplitud en el juego. Fue por pequeños detalles, sobre todo por uno, el hecho de no saber manejarse en el área propia ni en la contraria. La no gestión del fútbol en área propia llegó como consecuencia de los descuidos. La que pasó en la otra fue más bien acierto del rival, que 'utilizó' los centímetros para no perder cuando el partido estaba empatado o para no empatar cuando perdía.

4 Getafe CF Guaita; Damián Suárez, Juan Cala, 'Cata' Díaz, Molinero (Peña, m. 73); Lacen, Faurlín; Chuli (Álvaro Jiménez, m. 58), Portillo, David Fuster (Scepovic, m. 80), y Jorge Molina.

0 UD Almería Casto; Marco Motta (Kalu Uche, m. 69), Ximo Navarro, Joaquín Fernández, Nano; Fran Vélez (Jorge Morcillo, m. 80), Borja Fernández; Antonio Puertas (Gaspar Panadero, m. 58), José Ángel Pozo, Fidel, y Quique González. goles 1-0, m. 8: Chuli. 2-0, m. 21: Chuli. 3-0, m. 71: Juan Cala. 4-0, m. 79: Jorge Molina. árbitro Prieto Iglesias, perteneciente al colegio navarro. Amonestó a 'Cata' Díaz (m. 52), del Getafe CF. incidencias Partido correspondiente a la cuadragésimo primera jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

El Almería perdió por concesiones que abrieron el marcador para un Getafe que se encontró, desde ese momento, con un equipo rojiblanco con demasiada presión y nulo acierto encima. Chuli marcó los dos primeros goles casi sin oposición y el Almería se 'atenazó' por la falta de acierto continua, porque tuvo opciones, pero no vio puerta. Aún así estuvo en el partido hasta que Juan Cala marcó el tercero con menos presión que Chuli hizo los dos primeros. Molina, con el cuarto, fue directamente a la línea de flotación porque puede afectar anímicamente a un equipo que saldrá frente al Reus a por la victoria, que es lo único que impide tener que mirar hacia otros campos.

Descuidos y pegada

De salida, el Almería salió con Fran Vélez en el centro del campo con la intención de impedir el juego interior del Getafe, con Lacen y Faurlín, y Portillo en la mediapunta. Ramis no 'rompió' el centro de la defensa, con Joaquín y Ximo Navarro. El Almería tuvo el balón de salida ante un Getafe dispuesto a verlas venir, consciente de que le podía valer el empate. El cuadro rojiblanco, de hecho, llegaba con cierta facilidad. En el 7, tuvo la primera, tras una gran acción de Pozo que se la puso a Quique, pero el disparo de este, que se fue fuera ajustado al palo derecho derecho de Guaita, aunque anulado por fuera de juego.

El problema del Almería fue el de partidos anteriores y la falta de contundencia defensiva. El Getafe no necesitó mucho parar tener el gol en bandeja de plata. Una acción aislada en la que el balón le cayó a Jorge Molina acabó con pase hacia Chuli. El jugador cedido por el Almería buscó el palo izquierdo de Casto para poner a los azulones por delante en el marcador. Pese a ello, el Almería no dejó de jugar con buena propuesta arriba. En el 12, el remate de Antonio Puertas desde el lado derecho del interior del área se fue muy cerca del palo derecho pero se ligeramente desviado, tras centro de Marco Motta.

El Almería seguía manteniendo el balón, pero no era capaz de defender con el ímpetu que se necesitaba para un partido donde había tanto en juego. Así, en el 16, Jorge Molina estuvo más cerca del gol en una acción en la que Portillo asistió al exbético que mandó el balón fuera. Pero no tardó en aprovechar una acción embarullada en la frontal que nadie fue capaz de despejar. Portillo jugó otra vez entre líneas y Chuli enganchó para hacer el segundo.

Sin puntería

Los rojiblancos arriba no hacían las cosas mal, pero Guaita, primero, y Molinero, después, evitaron los goles rojiblancos en acciones de Pozo y Joaquín, en el mismo minuto 24. Además, en el 29, la acción fue de Quique González el que, a la salida de un córner lanzado por Fidel, hubo remate de Fran Vélez y el pucelano, casi de tijera, buscó el gol que sirviera para acortar diferencias.

El Getafe no salía ya del mismo modo. De hecho, si se analiza la primera parte, el equipo de Bordalás, que vio el partido desde una cabina por estar expulsado, se encontró con la dinamita que no tuvo el Almería. Lo cierto es que en los últimos minutos sólo se jugó en el área del Getafe, con ocasiones rojiblancas firmadas por Nano, en el 39 y en el 43, sin fortuna. La primera anulada por un fuera de juego inexistente y la segunda, desde la línea de medios, abortada por Vicente Guaita, que forzó el séptimo saque de esquina para los rojiblancos. Estos pudieron acortar distancias a la salia del mismo, pero Joaquín, en el segundo palo, mandó el balón de cabeza fuera cuando parecía más fácil meterla dentro, en la última acción del partido.

De salida, el Almería se mostró impreciso en el pase, pero siguió buscando el área azulona. En el minuto 48, fue Quique González el que buscó el gol, pero el disparo del pucelano, escorándose hacia la izquierda, se marchó demasiado cruzado.

El partido estaba en una fase en la que el Almería buscaba el gol, pero dejaba la puerta abierta y el Getafe la buscó en el 56, con un remate fallado por Jorge Molina desde el centro del área que se marchó ligeramente desviado, tras pase de David Fuster, en una fase del partido en la que había ocasiones en ambas áreas. Marco Motta, a la contra, la mandó fuera en el mismo minuto y Fran Vélez, tras un centro de Nano, la pegó mal y sin peligro.

Portillo y Molinero pudieron hacer el tercero, pero Nano, primero, y la mala puntería, en el segundo, impidieron el gol. Sin embargo, en el 71, nadie fue capaz de impedir que Juan Cala rematara con tanta claridad para hacer el tercero, tras córner lanzado por Damián Suárez, dejando roto a un Almería que ya no tuvo capacidad de reacción.

En esa fase, el Getafe siguió siendo más fuerte en el área rival ante un Almería que tampoco era fuerte en su propio área. En el 79, Jorge Molina hizo su gol, tras haber desaprovechado la ocasión en dos acciones anteriores. El delantero getafense le ganó en el mano a mano a Casto e hizo el cuarto.

El Almería ya era un equipo sin alma, más débil aún en defensa por la retirada de Marco Motta para dar entrada a Kalu Uche, pero el que tuvo más peso arriba siguió siendo un Getafe que pudo hacer el quinto por medio de Molina, pero cayó 'de maduro' ante Casto, sin poder ver portería.

Lo cierto es que el equipo azulón se había asegurado la victoria, primero porque supo jugar en las áreas y después porque el Almería no supo hacerlo. Es el tercer partido consecutivo en el que los rojiblancos pierden por pequeños, pero importantes detalles.