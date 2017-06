Pulso entre dos equipos con el mismo criterio

El filial rojiblanco dirime hoy el tercer reto en el camino de regreso a Segunda División B. Una cita en la que la UD Almería B, tras haber eliminado a la UP Langreo, recibe a otro equipo asturiano, el Real Sporting B que, como los unionistas, descendió al término de la pasada temporada de Segunda B.

Augurios de propuesta de buena tarde de fútbol, entre dos equipos configurados por jugadores jóvenes y de gran proyección para disputar el envite de ida de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso. En el conjunto almeriense, tres bajas por lesión, un posible debut y, una jornadas más, la duda de Gaspar. En el conjunto guaje, la baja de Cristian Salvador, al no haber sido aceptado por Apelación el recurso por la sanción de un partido por tarjetas.

Tres bajas, una duda y un alta

Con la sesión de entrenamiento realizada ayer en La Vega de Acá, quedó finalizada la preparación, con balón de por medio, de los jugadores de la UD Almería B con vistas al partido de hoy. Un ensayo en el que Fran Fernández supervisó el último repaso a los aspectos tácticos y estratégicos para poner en liza frente el Real Sporting B.

Al contrario de las horas previas al partido del pasado domingo contra la UP Langreo y, salvo novedad, no habrá desayuno -ni merienda en este caso- colectiva del filial antes de enfilar rumbo al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Están citados todos los componentes de la plantilla, incluso algunos jugadores del primer equipo juvenil, y será poco antes del partido cuando dé a conocer el once inicial y el quinteto que comenzará en el banquillo.

En la convocatoria, las mismas bajas para el partido contra la UP Langreo, casos de Javi Moreno, Igor Engonga y Garrido, los tres por lesión. Igualmente, la interrogante en torno a la participación de Gaspar, ya que hoy se conocerá si entra en la convocatoria del primer equipo que decida Luis Miguel Ramis para el partido de mañana en Getafe. Una de las novedades que se augura, en forma de alta, es la inclusión de Sofian en el eje central de la cobertura rojiblanca.

Máximas exigencias

Fran Fernández, entrenador de la UD Almería B, tiene claro que va a ser un partido de muchas exigencias para los dos equipos en el que referente al que dirige el objetivo no es otro que conseguir un buen resultado con vistas al de vuelta. «Para ganar tenemos que estar al 100% en todos los aspectos. Hemos trabajado durante la semana para ello y he visto a mis jugadores con mucha ilusión. Sabemos que nos enfrentamos a un rival muy complicado, lo mismo que fue la UP Langreo, y vamos a luchar por lograr una buena renta que nos permita ir a Mareo con ventaja en el marcador».

Sobre el rival, advierte que, pese a la juventud , dispone de un plantel con mucha experiencia. «Tenemos nuestros informes de sus características, como ellos lo tienen de nosotros. Es un equipo en el que la buena parte de sus jugadores siguen de la pasada temporada en Segunda División B, otros han militado en esta última categoría en otros clubes y varios han debutado con el primer equipo del Sporting en Primera». Con esas referencias, añadió la de su criterio sobre el terreno de juego. «Tiene muchas variantes, según el rival al que se enfrente. Buena prueba de ello es la trayectoria ofrecida en la Liga, jugando como visitante, con sólo una derrota. Lógicamente nosotros también tenemos nuestros argumentos y vamos a luchar por exponerlos».

Segunda oportunidad

Por su parte, José Alberto López, entrenador del Real Sporting B, también ha dicho que, olvidado el revés contra el Olot, hay motivación en sus jugadores. «El lunes y el martes fue difícil, pero, desde entonces, ya pensamos en este partido. Toca levantarse y seguir. Tenemos otra oportunidad y hay que aprovecharla».

En relación al equipo almeriense, ha comentado que tiene buenas referencias. «Es un filial que tiene calidad, talento y mucho físico. En ataque tiene velocidad y gol. Es un equipo intenso, rápido y atrevido. Será un partido igualado entre dos equipos que alternan el dominio y el control del juego, por lo que quien consiga imponer su estilo será el que consiga llevarse la victoria».

Con 19 jugadores, el Real Sporting B llegó a Almería, no viajando por decisión técnica Riki, Álvaro, Isma Aizpiri y Bertín. No podrá jugar, pese a haber viajado, Cristian Salvador, al haber desestimado Apelación el recurso presentado por el club asturiano.

Juventud y experiencia

Igualmente y en relación al filial guaje, catorce de sus jugadores tienen la experiencia de haber competido en Segunda División B. En la plantilla figuran además varios futbolistas que han debutado con el primer equipo en Primera, casos de Pablo Fernández, Cristian Salvador, Juan Rodríguez y Rubén.

En cuanto a su 'tarjeta de visita', queda reflejada en la fase regular de la Liga en el Grupo 2 de Tercera, en la que quedó campeón, con el registro visitante de diez victorias, ocho empates y una derrota, esta contra la UP Langreo (4-2). En el apartado goleador, como visitante, el Real Sporting B marcó 38 goles, viendo puerta en 14 de los 19 partidos y encajó doce tantos, manteniendo la portería a cero en once de ellos. En su última salida, en campo del Olot, mantuvo la buena racha visitante empatando (1-1).