Para que los dos salgan contentos

UDA y Getafe luchan por cosas muy distintas en el este final de temporada. De inicio, ninguno de los dos puede pensar en 'pactar' un marcador al final del encuentro. Cierto es que un empate le permite a los madrileños estar en el play off de ascenso y, al cuadro rojiblanco, tocar casi con las dos manos la permanencia. Pero salir a que no pase nada podría ser muy peligroso para ambos conjuntos. Los del Alfonso Pérez podrían perder la tercera plaza, que da opción a tener el factor campo a su favor en las dos eliminatorias de ascenso, mientras que los de Ramis podrían dejarse todo para la última jornada, con todo el peligro que ello conlleva.

Descartado el que ambos lo puedan hablar antes del choque, sí que en el tramo final podría darse el caso que un marcador les valiera. Es más, no tiene que ser de un lado o del otro. Porque todo puede pasar. Aunque con intereses distintos, el hecho de que sus rivales directos se midan, en varios casos, entre ellos, hace que, algo muy probable, lo que le valga a uno no sea lo que le disguste al otro al final del choque.

Si el objetivo del Getafe es únicamente lograr el pase a los play off, los de Pepe Bordalás saben que con un empate está hecho. Ese punto les permitirá, además, no ser superados por el Cádiz en esta penúltima jornada. Solamente un triunfo del Tenerife, en su casa ante el Nàstic, le dejaría sin la tercera plaza. Al menos, antes de afrontar la jornada final de la fase regular. Si se da esa igualada, y los canarios van imponiéndose al cuadro catalán, al Almería también le valdrá para conseguir la salvación matemática. Superaría en tres puntos a los tarraconenses y ya le daría igual lo que sucediera en el UCAM-Alcorcón, Mirandés-Mallorca y el Cádiz-Elche. En el caso del cuadro azulón, el Huesca no podría alcanzarlo y, como parte negativa, haría ya equipo de la Liga Santander al Girona.

Sería la 'ecuación' más sencilla de toda la tarde futbolística. Pero hay muchas más en los partidos con los equipos implicados realmente en la lucha por jugar el play off de ascenso o evitar el descenso a la Segunda B del fútbol español.

Triunfo del Almería

Para el plantel de Luis Miguel Ramis, una victoria en el Alfonso Pérez supondría la salvación y 'pasar' de lo que ocurra en los otros nueve campos en los que haya un partido en juego de la Liga 1|2|3. Pero para que el Getafe también termine la jornada con satisfacción de que todo sigue igual, instalado en la tercera posición, los que están en la parte más baja de un encuentro deberían ganar a los que están por encima.

La clave, en el caso de los madrileños, que el Numancia puntúe en Huesca. Clasificación matemática para el play off pese a la derrota contra el Almería. Si quieren, además, seguir con el factor campo a su favor, el Nástic debe puntuar en Tenerife. El Elche hacer lo propio en el Ramón de Carranza. El Valladolid, para esta jornada, no cuenta al estar a cuatro puntos de distancia.

Por abajo, aunque el Almería estará ya salvado con ese hipotético triunfo en el Alfonso Pérez, las miradas estarían en el UCAM-Alcorcón. Si los murcianos puntúan, ya todo estará decidido por abajo. Dará igual lo que haga el Mallorca en Miranda. Porque el Nástic también se habría llevado los puntos de Tenerife. Si esto sucede, insulares, madrileños e ilicitanos acompañarían al cuadro burgalés en el camino a la Segunda B. La última jornada, por abajo, no serviría para nada.

Victoria del Getafe

Las ecuaciones, nervios y tensión aumentarán de forma importante, en el caso de la UDA, si caen en Getafe. Pese a que es imposible que cayeran, el domingo, a puestos de descenso al sacarle cuatro puntos al Alcorcón, sí que provocaría que los de Ramis dependieran de otros marcadores para saber que la permanencia es una realidad y pueden celebrar, juntos pero no revueltos, su objetivo mientras el club del sur de Madrid también festeja otro paso.

Si los almerienses se vienen de vacío, el Cádiz debe puntuar ante el Elche; lo mismo que el Mirandés frente al Real Mallorca; igual que el UCAM contra el Alcorcón. Los tres 'ayudantes' de la UDA actúan como local. Así que podría entrar entre lo previsible. Y si alguno falla, para que a los de Ramis les valga con un punto en la cita final contra el Reus, el Tenerife tiene que ganar en el Heliodoro Rodríguez López al Nàstic.

Seis partidos en los que se decide el futuro de Almería y Getafe. Los dos dependen de lo que hagan ellos en el Alfonso Pérez. Lo bueno para uno, de forma directa, es malo para el otro. Pero los otros marcadores pueden hacer que la decepción primera se convierta en alegría al final. Para que los dos salgan contentos en la noche del domingo.