El Almería irá con todo a Getafe

Ganar asegurará la permanencia en Getafe, el empate también puede. El Almería, sin embargo, no se dejará nada en casa. El técnico, Luis Miguel Ramis, ha explicado hoy que tiene a todos sus jugadores disponibles. Así, ha dicho que "Borja y Morcillo están bien, ayer tuvieron un problema, están mejor esta mañana y mañana lo estarán todavía más, y Javi (Álamo) fenomenal, entrenando ya esta semana de manera regular con el equipo, ha acumulado minutos de entrenamiento y es bueno que tengamos también recursos antes posibles dificultades. Es verdad que lleva mucho tiempo sin jugar".

No ha dudado que "todo ha ido muy rápido y muchas veces uno tiene que tomar decisiones muy acotadas en cuanto a participación de jugadores porque hay tiempo para poco, pero es verdad que hemos llegado al tramo final con todos disponibles y ese era el objetivo. Siempre es mejor eso que no poder contar con jugadores por diferentes problemas. Llegamos con todo, a mi me da posibilidades, a ellos también de sentirse importantes, jueguen o no dentro del grupo, y esa es una de nuestras misiones".

Borja Fernández, centrocampista de la UD Almería, que no pudo ejercitarse el jueves debido a una gastroenteritis, se ha ejercitado este viernes con toda normalidad junto al resto de sus compañeros, como también lo ha hecho el central Jorge Morcillo, que el día anterior y, por los mismos motivos, no completó la sesión. Los dos están recuperados y disponibles para el partido que los rojiblancos disputarán el domingo, a las 20 horas, frente al Getafe CF en el Coliseum Alfonso Pérez, correspondiente a la penúltima jornada de la Liga de Segunda División A.

Quien no ha estado con el grupo ha sido el delantero Juanjo Expósito, que arrastra unas molestias musculares. Gaspar, del filial, continúa entrenando con la primera plantilla y antes de viajar a Getafe Luis Miguel Ramis decidirá si lo convoca o no para este encuentro que puede ser decisivo para las aspiraciones del conjunto almeriense.

La sesión de este viernes se ha centrado en una activación física, rondos y juegos, como viene siendo habitual a cuarenta y ocho horas de un encuentro con el fin de que los jugadores descarguen tensión antes de volver a subir los niveles de adrenalina.

Este sábado los rojiblancos realizarán un último entrenamiento a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y sobre las 11,30 horas viajarán por carretera a Madrid.