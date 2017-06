"Para Almería y Getafe es el más importante de la temporada"

El Almería se juega el domingo en Getafe lograr la permanencia matemática y no tener que esperar a la última jornada de la Liga 1|2|3 para conseguirlo. Pero los madrileños, ante su público, se juegan certificar su pase al play off de ascenso a la Liga Santander. Por lo tanto, como ha reconocido Joaquín Fernández, "para los dos es el partido más importante de la temporada".

No hay más. Ambos necesitan, para el primero de sus respectivos objetivos, lograr un empate. Pero un triunfo lo aseguraría. En el vestuario de la UDA creen, como han venido repitiendo durante toda la semana, que "estamos preparados para ir a Getafe, ganar los tres puntos y venirnos con la salvación". Es el ideario rojiblanco para afrontar el último desplazamiento del curso.

Ha destacado al cuadro azulón, "con jugadores como Jorge Molina y Portillo. Con la calidad que tienen, no necesitan hacer un gran partido para ganar". En el cuadro madrileño está Chuli, cedido por el Almería. Joaquín espera que el onubense "no nos fastidie el partido. Confío en mi lateral y en los centrales que jueguen para que no marque".

El jugador almeriense, un fijo para Luis Miguel Ramis como lo fue para Fernando Soriano, no sabe si jugará en el Alfonso Pérez de central o mediocentro. El motivo no es otro que, en el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada, Borja Fernández no se ha ejercitado por una gastroenteritis y, además, Jorge Morcillo se ha retirado antes de que finalizase la sesión. Esto hace que, como en toda la temporada, el de Huércal de Almería esté pendiente de su posición. Preguntado por el lugar en el que mejor se encuentra, ha tirado por el carril central. "Mi mejor nivel lo he dado como central, pero he sido más constante como mediocentro. En los dos me siento cómodo e intento ayudar al equipo".

Su polivalencia ha sido aprovechada por los dos entrenadores que ha tenido el equipo a lo largo de los meses de competición. Soriano y Ramis han logrado que el joven jugador sea uno de los más utilizados. "A los dos le agradezco la confianza que me han dado y la oportunidad de jugar en el equipo de mi tierra", ha apuntado.