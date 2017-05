Motta: "El foco en el Almería está en Getafe"

Marco Motta llegó en el mercado de invierno y ha sido, junto a Borja Fernández, el mejor fichaje realizado por el Almería en enero. Lo hizo tras estar desde abril sin haber jugado un partido oficial. Pronto tomó el tono físico y puso su experiencia al servicio del plantel rojiblanco. Poniendo, desde el primer día, su mentalidad ganadora. "Si tienes un pensamiento en la cabeza lo puedes lograr", ha dicho como continuación a lo que ha venido asegurando desde que aterrizó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Ahora, ese pensamiento, se traslada al Alfonso Pérez. "El foco en el Almería está en Getafe". No quiere dejar nada para la última jornada del campeonato liguero. "Llegarermos con la intención de ganar. Me gusta ganar cualquier partido, hasta contra mi hermano. La situación en la que nos encontramos es buena, pero no puede ser tranquila".

Lo que tiene muy claro es que el equipo debe mostrar sobre el campo que ha aprendido de algunas malas salidas. "Fue una lección importante Córdoba, Mallorca o Tenerife. Debemos saber que esta situación tenemos que corregirla". No les queda otra ante un equipo, como el madrileño, "que si está tercero es porque ha hecho las cosas bien".

También se le ha preguntado por la final de la Champions que disputarán, este sábado, el Real Madrid contra la Juventus. El italiano jugó en el campeón transalpino. Su corazón es, por tanto, juventino. "Será un partido de mucha igualdad. La Juve llega bien atrás y es difícil hacerle un gol. Si juegan como contra el Barça, tendrán más opciones". Tampoco tendrá 'conflicto' en casa. "La familia de mi mujer son del Barça (risas)".